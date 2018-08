FT België. Scheidsrechter Frederik Geldhof faalt ook in tweede zit voor fysieke test De voetbalredactie

23 augustus 2018

Scheidsrechter Frederik Geldhof faalt ook in tweede zit voor fysieke test

Scheidsrechter Frederik Geldhof is opnieuw niet geslaagd voor zijn fysieke proeven, zo bevestigde scheidsrechtersbaas Johan Verbist. De 41-jarige West-Vlaming faalde op het trainingcentrum in Tubeke net als in eerste zit voor de spurtoefening.

Opnieuw bleek de sprintproef te moeilijk voor Geldhof. Daarbij moeten scheidsrechters zes opeenvolgende sprintjes van 40 meter trekken en die telkens afleggen in zes seconden. Ook vorig seizoen had Geldhof moeite om het vereiste fysieke niveau te halen. De Jupiler Pro League-scheidsrechter faalde in eerste en tweede zit. Pas bij zijn derde poging in februari slaagde hij voor de fysieke testen.

"Dit is een spijtige zaak natuurlijk. Frederik was enorm teleurgesteld. Hij had erop gerekend om erdoor te zijn. Binnenkort zitten we wel samen om zijn toekomst te bespreken, maar ik ga hem nu even met rust laten. Ik denk dat hij ook even alles moet verwerken om dan te kijken wat hij gaat doen", aldus Verbist, die evenwel niet in de problemen komt voor de aanduidingen. "Maar ik had hem er liever bijgehad, hij is toch een ervaren ref die we nu moeten missen."

Geldhof was de enige scheidsrechter uit 1A en 1B die op 17 juli niet slaagde voor zijn examens. Een eventuele derde kans krijgt Geldhof na nieuwjaar in de maand januari of februari.

Bij de assistenten namen Kevin Dhondt (1A), Christophe Battiston (1A), Raf Eerdekens (1B) en Romain Devillers (1B) deel aan de herkansingen. Dhondt legde de fysieke proeven dit keer met succes af. Battiston, Eerdekens en Devillers slaagden in het theoretische examen.

RSC Anderlecht bevestigt beroep tegen schorsing Vranjes

RSC Anderlecht heeft beslist om beroep aan te tekenen tegen de schorsing van Ognjen Vranjes. Dat bevestigde de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vandaag. De verdediger van paars-wit werd dinsdag voor drie speeldagen geschorst.

Anderlecht-advocaat Luc Deleu en Vranjes zullen zich morgenmiddag om 13u00 opnieuw begeven naar het bondsgebouw, waar de Geschillencommissie Hoger Beroep het dossier zal behandelen.

Deleu vroeg in eerste aanleg om een week uitstel, omdat de vernieuwde indicatieve tabel waarop sancties gebaseerd worden nog steeds ter discussie staat. De rechtsgeldigheid van die tabel moet door het Bondsparket worden bewezen. Aangezien er morgen nog geen uitspraak zal zijn over de indicatieve tabel is het niet ondenkbaar dat Deleu opnieuw om uitstel zal vragen. De advocaat van paars-wit liet dinsdag weten "automatisch in beroep te zullen gaan" als zijn verzoek tot uitstel niet werd ingewilligd. RSCA voegt nu ook de daad bij het woord.

Als de Geschillencommissie Hoger Beroep de schorsing voor Vranjes bevestigt, is de Bosnische verdediger geschorst voor het lastige drieluik tegen Club Brugge (26 augustus), Antwerp (2 september) en KRC Genk (15 september).

Debatten in strafdossiers Wesley, Carcela, Ocansey en Brogno worden zaterdag hernomen

De Geschillencommissie Hoger Beroep heeft vandaag beslist om de debatten in de strafdossiers rond Wesley Moraes (Club Brugge), Mehdi Carcela (Standard), Eric Ocansey (Eupen) en Loris Brogno (Beerschot Wilrijk) zaterdag verder te zetten. Aan het Bondsparket worden nog extra bewijzen gevraagd omtrent de goedkeuring van de indicatieve tabel.

"De debatten dienen heropend te worden, opdat het Bondsparket twee extra stukken kan neerleggen. Ten eerste, de statuten van de Pro League die aantonen welke het bevoegde orgaan is dat de indicatieve tabel dient goed te keuren. Ten tweede, het PV of verslag van goedkeuring van de indicatieve tabel met oplijsting van de aanwezigen, de datum van goedkeuring, de inhoud van de goedkeuring en het resultaat van een eventuele stemming", luidde het besluit van de Geschillencommissie Hoger Beroep.

Vorige week bracht het Bondsparket mailverkeer tussen procureur Marc Rubens en Pierre François, CEO van de Pro League, aan als bewijs dat de indicatieve tabel door de profclubs goedgekeurd werd. "De bevoegde instanties van de Pro League hebben de indicatieve tabel goedgekeurd", bevestigde François in een mail op 13 augustus.

De advocaten van Standard, Club Brugge en Eupen vonden dat evenwel niet voldoende. Ze hekelden het gebrek aan pv van de stemming. De Geschillencommissie Hoger Beroep nam de zaak in beraad en besliste donderdag om de redenering van de betrokken clubs te volgen. De debatten gaan zaterdag om 9u45 voort. Het is niet duidelijk of er die dag zelf al een uitspraak gedaan zal worden.

In eerste aanleg kregen Wesley (6 speeldagen schorsing + 6.000 euro boete), Carcela (2 speeldagen schorsing + 2.000 euro boete) en Ocansey (4 speeldagen schorsing + 4.000 euro boete) zware sancties voor hun rechtstreekse uitsluiting op speeldag twee. Wesley zat al twee speeldagen schorsing uit, omdat het beroep bij een schorsing van meer dan vijf wedstrijden niet opschortend werkt. Loris Brogno (Beerschot Wilrijk) werd twee speeldagen schorsing en 1.000 euro boete opgelegd.