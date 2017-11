FT België: Sa Pinto op het matje geroepen voor "schwalbe" - Bondsparket eist drie weken schorsing voor Malinovskyi De voetbalredactie

Sa Pinto op het matje geroepen voor "schwalbe"

Standard-trainer Ricardo Sa Pinto, die gisteravond in de achtste finales van de Beker van België op het veld van RSC Anderlecht (0-1) naar de tribunes werd verwezen, moet zich volgende week dinsdag voor de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) verantwoorden.

Het Bondsparket vond de feiten ernstig genoeg om Sa Pinto rechtstreeks voor de Geschillencommissie te dagen, zonder hem een minnelijke schikking voor te stellen.

Een kwartier voor tijd en bij een 0-1 stand lag Sa Pinto plots neer op het terrein, nadat hij bier naar zijn hoofd geslingerd kreeg. De T1 van de Rouches werd na een knap staaltje theater naar de tribunes verwezen. "De schwalbe van het jaar", omschreef RSCA-coach Hein Vanhaezebrouck het gedrag van zijn collega. De Portugees ging daarbij in de clinch met scheidsrechter Luc Wouters, die de houding van Sa Pinto in zijn verslag omschreef als "onaanvaardbaar, agressief en vijandig ten aanzien van de scheidsrechter"

BELGA

Malinovskyi riskeert drie weken schorsing waarvan één met uitstel

Het Bondsparket eist een schorsing van drie weken voor Ruslan Malinovskyi, waarvan één met uitstel, en een boete van 800 euro. De Oekraïner van Racing Genk werd in de bekerpartij op Mechelen uitgesloten na een trappende beweging richting Bandé. Bij Genk tekenen ze verzet aan tegen die eis. Malinovskyi moet zich komende dinsdag verantwoorden voor de Geschillencommissie. Dat betekent wel dat Malinovskyi komend weekend inzetbaar voor Racing Genk. De Limburgers trekken zondagavond opnieuw naar Malinwa. (KDZ)

GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Buatu (Waasland-Beveren) kijkt aan tegen één speeldag schorsing

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft ook een speeldag schorsing en een boete van 400 euro gevorderd tegen Jonathan Buatu. De middenvelder van Waasland-Beveren werd woensdagavond in het bekerduel tegen Eupen (2-0) rechtstreeks uitgesloten.

Vijf minuten voor het einde trok de centrale verdediger van de Waaslanders aan de noodrem, wat hem op een rode kaart kwam te staan. Door de vordering van het Bondsparket riskeert Buatu een schorsing voor de competitiewedstrijd van de achttiende speeldag in de Jupiler Pro League, thuis tegen Standard (08/12). Komend weekend, op het veld van KV Kortrijk, is hij wel speelgerechtigd.

Als Waasland-Beveren het schikkingsvoorstel weigert, moet Buatu zich volgende week dinsdag voor de Geschillencommissie van de KBVB verantwoorden.

BELGA

STVV vernieuwt Raad van Bestuur: Muranaka voorzitter, Meekers gedelegeerd bestuurder

Yusuke Muranaka van DMM.com wordt de nieuwe voorzitter van STVV. Algemeen manager Philippe Bormans, David Meekers en Robrecht Asnong zijn de verbindingspersonen tussen de Japanse eigenaar en de Sint-Truidense gemeenschap. Zij zullen erover waken dat STVV zijn eigenheid behoudt. Ook de nauwe band met de supporters en de commerciële partners blijft een prioriteit.

Zoals eerder meegedeeld verlaat Marieke Höfte vanaf 1 december de Raad van Bestuur van STVV, net als Benoit Robert. Zij worden vervangen door twee Japanners van DMM.com. Maken wel nog deel uit van de Raad van Bestuur: Robrecht Asnong en David Meekers. Meekers neemt de functie van gedelegeerd bestuurder op zich.

BELGA Yusuke Muranaka.

Waasland-Beveren bindt Moren langer aan zich vast

Valtteri Moren (26) tekende zopas een nieuwe verbintenis bij Waasland-Beveren. De Finse international, wiens contract eind dit seizoen zou aflopen, ligt nu tot juni 2020 onder contract op de Freethiel.

Valtteri Moren (26) tekende zopas een nieuwe verbintenis bij Waasland-Beveren. De Finse international, wiens contract eind dit seizoen zou aflopen, ligt nu tot juni 2020 onder contract op de Freethiel.

Forse winstcijfers AA Gent

AA Gent kan uitstekende cijfers voorleggen. In de jaarrekening die deze maand ingediend werd, is het nagenoeg één aaneenschakeling van positieve cijfers. Het totaal van de activa is tegenover de vorige jaarrekening gestegen van 43,8 naar 80 miljoen euro. Vooral de stijging van het eigen vermogen is aanzienlijk. Dat gaat van 2,22 miljoen euro naar 24,9 miljoen euro. Ook de schulden van AA Gent zijn gestegen, van 41,6 miljoen naar 55 miljoen euro. Maar vermits het vooral om afbetalingen op lange termijn gaat, hoeft de club zich hierover geen zorgen te maken. De nieuwe jaarrekening van AA Gent loopt overigens niet over één kalenderjaar, maar over een periode van 1 juli 2015 tot 31 mei 2017, ten gevolge van een herstructurering.

Photo News De Buffalo's legden woensdagavond Lokeren over het been in de achtste finales van de Croky Cup.

Die langere periode bepaalt mee de hoge cijfers die in de jaarrekening staan. De bedrijfsopbrengsten voor de periode waar het om gaat, bedragen zelfs 120,8 miljoen euro, tegenover 29,6 miljoen in de vorige jaarrekening. Die hoge opbrengsten hebben te maken met de opeenvolgende succescampagnes in de Champions League en de Europa League én met de inkomsten uit de transfers van Kums, Depoitre en Sels. De bedrijfswinst is daardoor gestegen van 1 miljoen naar 23,38 miljoen euro. De te besteden winst is daarmee parallel omhooggegaan van 821.000 euro naar 22,8 miljoen euro. (RN)

Stad Gent

'Dansende' Aidoo geschorst

Vreemd tafereel tijdens de strafschoppenreeks. Joseph Aidoo scoorde en ging prompt het Mechelse publiek uitdagen. Seth De Witte pikte dat niet en er ontstond een opstootje in de middencirkel. Laforge trok uiteindelijk geel voor Aidoo. De tweede gele kaart in deze bekercampagne voor de Ghanees, die daardoor geschorst is voor de kwartfinale. (KDZ)

BELGA

Stanciu out

Het zit Nicolae Stanciu niet mee. De Roemeen, die onder Hein Vanhaezebrouck erg veel moeite heeft om zich door te zetten, moest gisteren passen met last aan de adductoren. Stanciu liep die blessure op tijdens de afsluitende training. Verwacht wordt dat hij wel fit geraakt voor de verplaatsing tegen Lokeren komende zaterdag, al moet hij ook dan wellicht niet op een basisplek rekenen. (PJC)

Photo News

Penaltypakker Matz Sels

Wie een penalty trapt, heeft gemiddeld gezien 78 procent kans op scoren. Wie een strafschop trapt tegen Matz Sels daarentegen ziet die kansen somberder in: de Anderlecht-doelman incasseerde in zijn carrière slechts 65,2 procent van de elfmeters die tegen hem getrapt zijn. 34,8 procent vond het net dus niet. De penalty die Edmilson gisteren miste, was de 23ste strafschop die Sels in zijn carrière tegen kreeg. Acht daarvan leidden niet tot een doelpunt. (NVK)

BELGA

Zorgen voor Celtic

De hoopt neemt toe. Mogelijk moet Celtic volgende week tegen Anderlecht één van zijn sleutelspelers missen. Moussa Dembélé, dit seizoen reeds goed voor acht doelpunten, is immers geblesseerd aan de enkel. "Het wordt afwachten of hij de match tegen Anderlecht haalt", klinkt het in Glasgow. Als paars-wit nog derde wil worden, moet het met minstens drie goals verschil winnen

Photo News Moussa Dembélé.

Progressie Jorn Vancamp

Een win-winsituatie. Dat is de uitleenbeurt van Anderlecht-talent Jorn Vancamp (19) aan Roda JC - hij krijgt regelmatig speelminuten. Harm Van Veldhoven, TD bij Roda, was deze week op Neerpede om een tussentijdse balans op te maken. "En daaruit blijkt dat niet alleen wij, maar ook Anderlecht tevreden is over Jorns evolutie", aldus Van Veldhoven. Een nauwere samenwerking in de toekomst behoort tot de mogelijkheden. (PJC)