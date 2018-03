FT België: Rode Duivels staan in oktober voor nieuwe Derby der Lage Landen - Red Flames verslaan Oostenrijk in laatste poulematch De voetbalredactie

05 maart 2018

18u52 1 Jupiler Pro League Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Club-fans besmeuren Cercle-embleem

Een foto van vier Club Brugge-supporters op Facebook zorgt voor nogal wat commotie op de sociale media. De blauwzwart supporters van East-Side steken hun middelvinger uit naar het embleem van buur Cercle. Twee van hen lijken ook te urineren op het embleem. De reacties van Cercle-fans zijn afkeurend. "Niveau nihil", klinkt het of "Niet boos zijn omdat we niet mee betalen in het veld, hé", wordt onder meer smalend gereageerd. De Club-fans van de East-Side zijn duidelijk geen voorstander van een terugkeer van Cercle Brugge naar het hoogste niveau. Cercle verloor zondag de heenmatch van het titelduel in 1B tegen Beerschot-Wilrijk met 1-0. Komende zaterdag is de terugmatch in Brugge.

Red Flames verslaan Oostenrijk in laatste poulewedstrijd

Onze Red Flames hebben de poulefase van de Cyprus Cup met een positieve noot afgesloten. In de derde en laatste groepswedstrijd versloeg het team van bondscoach Ives Serneels Oostenrijk met 2-0. Jana Coryn zorgde met het hoofd en na mistasten van de Oostenrijkse doelvrouw voor de 1-0. Een kwartier voor affluiten legde Jaques Heleen, ook al met het hoofd, de 2-0-eindstand vast. Met vier punten staat België momenteel tweede in groep B, na Spanje (7 ptn) en voor Oostenrijk en Tsjechië (beiden 3).

In de openingswedstrijd moesten de Red Flames de duimen leggen voor Tsjechië (2-1), vrijdag werd er 0-0 gelijkgespeeld tegen Spanje. Woensdag volgt er nog een afsluitende kwalificatiematch. Vorig jaar eindigden de Flames als zevende op het prestigieuze tornooi. Een jaar voordien werden ze bij hun eerste deelname twaalfde en laatste.

Nieuwe Derby der Lage Landen in oktober

De Rode Duivels ontvangen op dinsdag 16 oktober nog eens de Nederlandse nationale voetbalploeg. Eden Hazard en co kijken onze Zuiderburen om 20u45 in de ogen, al is de plaats van de wedstrijd nog niet bekend. De laatste keer dat België en Nederland tegenover elkaar stonden eindigde de match in een droge 1-1. In november 2016 zorgde Yannick Carrasco toen in de 82ste minuut voor de late gelijkmaker.

In de 127ste uitgave van de Derby der Lage Landen gaan de Rode Duivels in oktober op zoek naar een 42ste zege. Nederland trok in het verleden al 55 keer aan het langste eind.

De Rode Duivels nemen het op 27 maart, later deze maand, vriendschappelijk op tegen Saoedi-Arabië. Vlak voor het WK volgen drie oefenwedstrijden tegen respectievelijk Europees kampioen Portugal (2 juni), Egypte (6 juni) en Costa Rica (11 juni). Na de uitzwaaiwedstrijd tegen Costa Rica volgt de afreis naar Rusland, waar in groep G Panama (18 juni in Sotsji), Tunesië (23 juni in Moskou) en Engeland (28 juni in Kaliningrad) wachten.

Lokeren verhuurt Ninaj tot het einde van het seizoen aan Slovaakse Zilina

De Slovaak Branislav Ninaj trekt tot het einde van het seizoen op huurbasis (met aankoopoptie) naar MSK Zilina in zijn thuisland. De 23-jarige Ninaj werd de eerste helft van het seizoen door de Waaslanders verhuurd aan het Turkse Osmanlispor. Die huur werd echter geen overdonderend succes. De verdediger kwam in Turkije slechts in vier officiële duels in actie.

Ninaj streek in de zomer van 2015 op Daknam neer. Lokeren had hem overgenomen van Slovan Bratislava in zijn thuisland. In het Waasland kon de éénvoudig Slovaaks international zich nooit opwerken tot een vaste basiskracht. De voorbije twee seizoenen kwam hij toch nog tot 40 officiële optredens (en één goal) voor Lokeren.

MSK Zilina staat in de Slovaakse eerste klasse momenteel op de vierde plaats, net buiten de Europese tickets. De reguliere competitie is in Slovakije net afgelopen. Volgend weekend beginnen er de play-offs.

Anderlecht wuift voorzitter Roger Vanden Stock zondag uit met tifo

Landskampioen RSC Anderlecht brengt zondagnamiddag voor de competitiewedstrijd tegen Antwerp op de slotspeeldag van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League onder meer met een "gigantische tifo" hulde aan afscheidnemend voorzitter en clubeigenaar Roger Vanden Stock, zo maakte Anderlecht bekend.

"Om hem gepast uit te wuiven, organiseren we een collectieve actie waarbij we het hele stadion betrekken. Een van de activiteiten die we voorzien hebben, is het vormen van een gigantische tifo voor de voorzitter. Daarom krijgen de supporters die in tribune 3 zitten van ons speciale kartonnen posters, die samen een enorm paars-wit vlak met het woord 'Merci' erop zullen vormen", klinkt het in de mededeling. "Op die manier trakteren we de voorzitter allemaal samen op een fantastisch afscheid!"

Vanden Stock was 22 jaar voorzitter en eigenaar van paars-wit en wordt binnenkort opgevolgd door de Vlaamse ondernemer Marc Coucke, die de club onlangs overnam. Vanden Stock stapt eveneens ook op als voorzitter van de Pro League, maar wordt wel erevoorzitter bij de Belgische recordkampioen.

Beerschot Wilrijk niet akkoord met schikkingsvoorstel Alexander Maes

Beerschot Wilrijk zal toch nog een poging doen om Alexander Maes te recupereren voor de terugwedstrijd van de finale in de Proximus League (1B). De Mannekes weigeren de twee speeldagen schorsing die het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) als minnelijke schikking voorstelde aan de middenvelder.

Beerschot Wilrijk moest zondag een 1-0 voorsprong tegen Cercle Brugge gedurende een halfuur met een man minder verdedigen. Bij een zeldzame Brugse tegenprik wilde Maes, pas terug uit blessure, het leer ontzetten. De middenvelder trapte ongelukkig naast de bal en plantte zijn studs op de dij van Omolo. Scheidsrechter Nicolas Laforge trok rechtstreeks rood voor de "brutale fout die de fysieke integriteit duidelijk in gevaar brengt".

Door de weigering van de minnelijke schikking komt het dossier dinsdagmiddag (vanaf 14u00) voor de Geschillencommissie. Die bepaalt de strafmaat. Beerschot Wilrijk hoopt op de vrijspraak of een voorwaardelijke straf, zodat Maes komende zaterdag speelgerechtigd is voor de return in het Brugse Jan Breydelstadion.

Moeskroen en Awoniyi weigeren schikkingsvoorstel

Moeskroen en Taiwo Awoniyi gaan niet akkoord met het schikkingsvoorstel dat het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vandaag deed aan de Nigeriaanse aanvaller. Awoniyi verschijnt morgenmiddag voor de Geschillencommissie, die de strafmaat bepaalt.

Voor zijn elleboogstoot in het gezicht van Lokeren-speler Monsecour afgelopen weekend vorderde het Bondsparket drie speeldagen schorsing, waarvan twee effectief, en een boete van 800 euro tegen Awoniyi. Daardoor stonden de slotspeeldag van de reguliere competitie in en tegen Eupen, maar ook de eerste wedstrijd van Play-off II op de wip.

Club en speler gaan echter niet akkoord. De huurling van Liverpool zal zich met het oog op strafvermindering gaan verdedigen voor de Geschillencommissie. Die maakt het vonnis morgenmiddag bekend.

Genk legt gegeerde jonge doelman vast

Doelman Maarten Vandevoordt heeft een contract tot 2021 ondertekend bij Racing Genk. De zestienjarige doelman kwam jaren geleden reeds op negenjarige leeftijd over naar de Genkse jeugdacademie. Begin vorige week werd hij zestien jaar, waardoor hij een profovereenkomst mocht ondertekenen. Voor de nationale doelman van de U16 was er volgens Genk "interesse van topclubs uit binnen- en buitenland".

Limbombe: "Natuurlijk hoop ik op Rode Duivels"

Vrijdag zette hij nog zijn handtekening onder een nieuw contract, zaterdag schonk hij Club Brugge meteen de zege met het winnende doelpunt tegen KV Kortrijk. Anthony Limbombe onderstreepte zo zijn goeie vorm en mag oprecht dromen van een selectie voor de oefeninterland van de Rode Duivels tegen Saoudi-Arabië (27/3): "Natuurlijk hoop ik op een selectie. Dat zou heel mooi zijn. Ook voor de club. Ik wil Club Brugge vertegenwoordigen. Een selectie zou het bewijs zijn dat we hier goed bezig zijn."

Limbombe trapte de 2-1 op aangeven van Vormer tegen de touwen. "We hadden het knap lastig, omdat we onze kansen niet afmaakten. Dat was het enige minpunt. Mijn goal was mooi, net als de assist van Ruud, die mij goed zag staan." Limbombe scoorde zijn zesde competitiedoelpunt. Opvallend genoeg besliste hij al voor de vierde keer de wedstrijd.

Rode Duivels stellen nieuwe mascotte woensdag 14 maart voor

De nieuwe mascotte van de Rode Duivels wordt woensdagmiddag 14 maart in het Muntpunt in Brussel officieel voorgesteld, zo maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vandaag bekend.

De nieuwe mascotte werd eind vorig jaar door een ruime meerderheid van de supporters gekozen. Een ontwerp van Arnaud Hermant kwam als winnaar uit de bus.

Voorsprong van 12 punten: nog maar één keer gebeurd

Zoals de zaken er nu voorstaan, heeft Club Brugge een voorsprong van twaalf punten op eerste achtervolger Anderlecht. Sinds de invoering van de play-offs is het nog maar één keer gebeurd dat de kloof tussen de nummers één en twee zo groot was. In het allereerste seizoen met dit format (2009-2010) was de situatie net het omgekeerde: Anderlecht telde toen twaalf punten voorsprong op Club na 30 speeldagen. Maar opvallend: in de zeven seizoenen die volgden, was het verschil tussen de top twee op het einde van de reguliere competitie nooit groter dan zes punten. Ook frappant: voor de derde keer in vier seizoenen sluit Club Brugge het eerste deel van de competitie af als leider. (NVK)

26

Vergeet die ijzersterke thuisreputatie waar Racing Genk jarenlang een patent op had. De Limburgers pakten dit seizoen buitenshuis het meeste punten van alle eersteklassers, 26 op 45. Dat is één punt meer dan de nummers twee en drie, Charleroi en Anderlecht. De Carolo's kunnen op de laatste speeldag wel nog de beste uitploeg van de competitie worden, maar dan moeten ze winnen op bezoek bij Kortrijk . Mata kreeg tegen Waasland-Beveren tweemaal geel en Malinovskyi pakte zijn vijfde gele kaart van het seizoen. Beide spelers missen de laatste match van de reguliere competitie tegen Gent en kunnen toeleven naar de Cupfinale tegen Standard. (KDZ)

Derde keer volledige G5 in play-off 1?

Met één speeldag te gaan staan Club Brugge, Anderlecht, AA Gent, RC Genk en Standard voor het eerst dit seizoen samen in de top zes. Blijft dat ook zo na de laatste speeldag, dan zit de volledige G5 voor de derde keer in play-off 1 sinds de invoering ervan in het seizoen 2009-2010. In de seizoenen 2010-2011 en 2011-2012 was dat het geval met respectievelijk Lokeren en KV Kortrijk als de zesde gelukkige. Dit seizoen is die rol weggelegd voor Charleroi. (GLA)

Rodrigues mist Anderlecht

Antwerp kan tegen Anderlecht geen beroep doen op Ivo Rodrigues, die zijn vijfde gele kaart van het seizoen oppikte. Dino Arslanagic bleef bij de rust in de kleedkamer. Hij ondervond opnieuw wat last aan de adductoren en wou geen risi- co nemen. Sall en Van Damme bleven geblesseerd aan de kant. (SJH)

Cop breekt neus

Bij Standard bleef Duje Cop na de rust in de kleedkamer. De Kroatische aanvaller had vlak voor de pauze tijdens een duel met Mechelaar Mera een neusbreuk opgelopen en kon niet verder. Cop trok na de wedstrijd naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Het moet zijn dat de pijn redelijk meeviel, want achteraf stuurde Cop een foto de wereld in waarop hij toch nog kon lachen. Al ziet het er wel naar uit dat zijn neus later zal moeten worden recht gezet. (KDC/FDZ)

Benavente geselecteerd voor WK-ganger Peru

Benavente is opgeroepen voor de oefenmatchen van Peru tegen Kroatië en IJsland. De vorige selectie van de aanvallende middenvelder dateert van 12 oktober 2016. Anderhalf jaar later mag de 14-voudige international bewijzen dat hij zijn plaats heeft op de wereldbeker in Rusland. (AR)

Mitrovic 4 tot 6 maanden out

Stefan Mitrovic moet definitief een kruis maken over de play-offs en over het WK in Rusland. De 27-jarige verdediger van AA Gent onderging vorige week maandag een kijkoperatie aan de enkel, maar over twee weken moet hij een nieuwe, corrigerende operatie ondergaan. Er wordt een herstel van 4 tot 6 maanden voorzien, wat betekent dat Mitrovic zich moet richten op volgend seizoen. Door zijn enkelblessure liep de Serviër in januari ook al een transfer naar Saint-Étienne mis. AA Gent hoopte hem met rust weer fit te krijgen. In januari viel Mitrovic zelfs nog in tegen Club Brugge, maar uiteindelijk kan enkel een drastische ingreep hem helpen. (RN/NP)

Makelele: "Leye niet in de kern? Tactische keuze"

Behalve de (video)ref was er eigenlijk maar één onderwerp bij Eupen na de terechte 2-0-nederlaag tegen Antwerp: waar is Mbaye Leye? Waarom zat de beste Eupense spits niet in de kern? "Een tactische keuze", argumenteerde coach Claude Makelele. "En ik heb er geen spijt van." Een uiterst bizarre keuze, zeker wanneer het doelsaldo de doorslag kan geven.

Niemand wist zaterdagavond waar Mbaye Leye was. Zijn berichtje op Twitter over de onterechte penalty wees uit: thuis voor tv. Niemand van de spelers, ook Leye niet, wist waarom. Niemand had uitleg gekregen. Makelele gaf die na de match wél. "Ik wou meer snelheid en beweeglijkheid voorin. Maar ik begrijp niet goed waarom ik mijn keuze moet uitleggen, ik heb een groep van 25 spelers en daaruit maak ik de beste keuze."