FT België: "Rode Duivels oefenen in maart tegen Saoedi-Arabië" - Cercle Brugge betaalt niet mee voor nieuwe grasmat in Jan Breydelstadion, de Vereniging is 'verbaasd'

Cercle is "verbaasd"

Bij Cercle zijn ze zich van geen kwaad bewust. "Cercle Brugge KSV reageert verbaasd op de communicatie van Club Brugge omtrent het dossier rond een mogelijke nieuwe grasmat. Eind vorige week werd Cercle Brugge gevraagd om de helft van de kosten van de nieuwe grasmat te betalen, zonder vooraf geraadpleegd te worden omtrent de aanbestedingsprocedure."

"Cercle Brugge wijst er op dat er een overeenkomst, geldig tot 31 december 2019, bestaat tussen Cercle en Club Brugge over de bijdragen voor de velden en dat Cercle Brugge altijd alle financiële afspraken respecteert."

"Cercle Brugge heeft aan Club Brugge via een e-mail vandaag laten weten bereid te zijn om de gesprekken op gang te brengen. 'Wij willen het overleg opstarten om de financiële afspraken van de bestaande overeenkomst, alsook de duur ervan, te herbekijken. Wij kijken uit naar uw antwoord', zo werd Club Brugge geïnformeerd. Cercle Brugge is zeker van oordeel dat het hier om een misverstand van Club Brugge gaat en wacht het antwoord van Club Brugge op deze uitnodiging tot dialoog af, maar staat er ook op dat Club Brugge zich aan de gemaakte afspraken houdt."

"Rode Duivels oefenen tegen Saoedi-Arabië"

Volgens de RTBF zullen de Rode Duivels eind maart een oefeninterland afwerken tegen Saoedi-Arabië. Met het oog op het WK van 2018 in Rusland zijn ze bij de voetbalbond nog op zoek naar een sparringpartner met in het achterhoofd de WK-wedstrijd tegen Tunesië. Saoedi-Arabië (ook aanwezig op het WK in een groep met Rusland, Uruguay en Egypte) zou nu dus uit de bus komen. De voetbalbond wenst de oefeninterland nog niet te bevestigen. Officieel is het dus nog niet.

Cercle Brugge betaalt niet mee voor nieuwe grasmat, Club ontgoocheld

Club Brugge is niet te spreken over de beslissing van Cercle Brugge om de nieuwe grasmat in het Jan Breydelstadion niet mee te vergoeden. "Deze beslissing komt er na gesprekken met de Russische eigenaars alsook met het management van Cercle Brugge", staat er te lezen op de website van Club Brugge.

"Deze middag ontving Club een mail waarin Cercle bevestigt dat pas vanaf volgend seizoen kan gesproken worden over nieuwe investering en er dus geen bereidheid is om nu mee te investeren in een nieuwe grasmat. Dit nieuws werd ook bevestigd door Filips Dhondt, dossierbeheerder van eigenaar Dmitri Rybolovlev in deze."

"Club Brugge betreurt deze beslissing, gezien ook de eerdere investeringen van meer dan 5 miljoen euro in een nieuw terrein, volledig vernieuwde business seats en een nieuw ledboardingsysteem die volledig door Club gedragen werden en waar Cercle Brugge ten volle het gebruik kan van genieten."

Andy Najar viert zijn terugkeer na maandenlang blessureleed

Andy Najar maakt vanavond (om 19u30) zijn wederoptreden voor Anderlecht bij de beloften. Dat maakte de Brusselse club bekend op haar website. De Hondurees sukkelt al sinds het voorjaar met allerhande blessures. Normaal gezien had Najar vorige week maandag al zijn rentree gemaakt bij beloften, maar hun wedstrijd tegen Kortrijk werd toen afgelast.

De 24-jarige rechterflankspeler, sinds januari 2013 aan de slag bij paars-wit, kwam dit seizoen nog maar in twee wedstrijden in actie voor Anderlecht. In september speelde hij achtereenvolgens mee in de competitiewedstrijd thuis tegen Lokeren (3-2) en de Champions League-partij bij Bayern (3-0). In Beieren liep hij een scheur in de hamstrings op.

Najar kon ook vorig seizoen al amper meespelen bij Anderlecht. In de zomer van 2016 herstelde hij nog van een kruisbandblessure, waarna dit voorjaar een bovenbeenblessure roet in het eten gooide.

Geschillencommissie Hoger Beroep doet 22 december uitspraak over Bölöni (Antwerp)

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) maakt op vrijdag 22 december zijn vonnis aan Laszlo Bölöni bekend. De trainer van Antwerp verdedigde zich afgelopen vrijdag voor de beroepskamer, nadat hem in eerste aanleg een zware voorwaardelijke schorsing was opgelegd.

Bölöni kreeg na de thuiswedstrijd tegen Standard (0-0) van 26 oktober een boete van 2.500 euro en een schorsing van twee weken, "waarbij zowel aan de schorsing als aan de boete uitstel wordt verleend".

De Roemeense trainer van de Great Old werd voorwaardeelijk gestraft omdat hij de integriteit van scheidsrechter Bram Van Driessche na de partij in twijfel trok. Bölöni ging niet akkoord en tekende zelf beroep aan. Zijn dossier kwam op 15 december (14u00) op tafel bij de Geschillencommissie Hoger Beroep.

Bölöni kreeg van de Pro League al een boete van 5.000 euro op basis van een nieuw reglement om de scheidsrechter te beschermen. Eerder aanvaardde hij ook een boete van 1.000 euro, waarvan 500 euro met uitstel, omdat hij tijdens het duel tegen Standard naar de tribunes werd verwezen. Bölöni trapte na meerdere waarschuwingen een tweede bal op het veld.

Kerstactie van Pro League ten voordele van dak- en thuislozen

De Pro League heeft maandag het startschot gegeven voor de negende editie van de jaarlijkse kerstactie. In 2017 gaat de opbrengst van de voetbalveiling, met onder meer de truitjes van alle spelers in de Jupiler Pro League en Proximus League in het aanbod, naar de Belgian Homeless Cup (BHC).

BHC is de nieuwe sociale partner van de Pro League en zal voor het eerst gesteund worden door de kerstactie. De sociaal-sportieve voetbalcompetitie probeert mensen die kampen met dak- of thuisloosheid via voetbal te integreren in de maatschappij. Aan de competitie nemen 36 lokale teams, verspreid over het ganse land, met meer dan 500 dak- en thuislozen deel. "Wij geven aan mensen die kampen met dak- of thuisloosheid een positieve identiteit als voetballer en ploegmakker. Dit geeft hen de kracht om stappen vooruit te zetten. Wie wekelijks naar de training komt, geeft een zekere structuur aan zijn leven, en daarop kunnen we vanuit het welzijnswerk verder bouwen", legt Bert Ballegeer, coördinator van de Belgian Homeless Cup, uit.

Afgelopen weekend droegen de spelers op speeldag 20 in de Proximus League (1B) een shirt met daarop het logo van de BHC. De ploegen uit de hoogste afdeling volgen dat voorbeeld en zullen volgende week, tijdens het kerstvoetbal van dinsdag 26 en woensdag 27 december, ook met het logo op de borst speeldag 21 in de Jupiler Pro League afwerken. Die truitjes worden vervolgens ondertekend en geveild. De verkoop loopt tot 28 december (13u00).

Behalve de ondertekende shirts van alle spelers uit 1A of 1B, kan er ook geboden worden op evenementen zoals een wedstrijd in de achtste finale van de Champions League, de aftrap van Standard-Anderlecht op 28 januari 2018 en een training onder leiding van ex-Gouden Schoen Wesley Sonck. Ook de wedstrijd naar keuze in het spoor van voetbaljournalist Peter Vandenbempt, wat vorig jaar 4.800 euro opbracht, staat op de website van de Pro League te veil.

Eerder waren SOS Kinderdorpen en Damiaanactie de sociale partners van de Pro League, die eind augustus een overeenkomst voor drie seizoenen afsloot met de BHC. In 2016 leverde de kerstactie van de Pro League het recordbedrag van 92.300 euro op voor Damiaanactie.

Genk verwacht vandaag een antwoord van Clement

Het bestuur van Racing Genk en Philippe Clement zaten gisteren een eerste keer samen. Genk dringt aan op een snelle beslissing, maar Clement vraagt de Limburgers nog even geduld. Clement wil dus bedenktijd, maar in Genk willen ze graag vandaag zijn jawoord krijgen. Ook toen Clement deze zomer bij Waasland-Beveren een contract voor drie seizoenen tekende, ging hij zeker niet over één nacht ijs. Als hij het doet, dan moet het plaatje volledig kloppen. Zaterdagavond, na de draw op Daknam tegen Lokeren, gaf Clement nog mee 'écht te twijfelen'. "Het is een heel moeilijke keuze tussen twee mooie verhalen", zei Clement. "In het begin van het seizoen hebben we afgesproken dat als er zich een G5-ploeg zou melden ik daar ook mee kon praten. Daar tegenover staat natuurlijk wel een compensatie als ik vertrek." Die beslissing heeft Clement dus nog even voor zich uit geschoven. Vandaag wordt er verder onderhandeld en het Genkse bestuur heeft er goede hoop op. Mocht Clement toch beslissen niet in te gaan op het voorstel van Racing Genk, dan ligt in Limburg een plan B klaar. Een naam die dan nadrukkelijk in beeld komt, is die van Gert Verheyen, de nationale coach van de U19. (KDZ/MVS)

Antun Palic verbreekt contract bij Moeskroen

De Kroaat Antun Palic is geen speler meer van Royal Excel Moeskroen. "Hij heeft beslist zijn contract te verbreken en de directie verzet er zich niet tegen", laat de Henegouwse club weten via Twitter.

De 29-jarige Palic speelde pas sinds afgelopen zomer voor Moeskroen. De aanvallende middenvelder kwam transfervrij over van Dinamo Boekarest en tekende voor een seizoen. Zijn verblijf op Le Canonnier werd geen succes. De Kroaat mocht van coach Mircea Rednic slechts drie keer meedoen in de competitie en speelde een bekermatch.

Zulte Waregem toont interesse in Marcq

Zulte Waregem toont interesse om Damien Marcq in de winterstop over te nemen van AA Gent. De 29-jarige verdedigende middenvelder werd pas vorige zomer door de Buffalo's overgenomen van Charleroi. Gent telde 2,5 miljoen euro neer voor Marcq, maar de Fransman komt niet meer aan spelen toe. Meer zelfs: sinds Yves Vanderhaeghe het roer overnam, behoort Marcq meestal zelfs niet meer tot de wedstrijdkern. AA Gent wil meewerken aan een transfer en hoopt zo een aanzienlijk deel van zijn investering te recupereren. Wellicht knijpt daar het schoentje, want Zulte Waregem heeft geen geld om zware financiële inspanningen te doen. Mogelijk biedt een uitleenbeurt de oplossing. (RN)

Bierdouche kost Waasland-Beveren €25.000

Als de Pro League zijn eigen reglement naleeft, moet Waasland-Beveren 25.000 euro boete betalen. De bezoekende supporters maakten het zaterdag in de derby tegen Lokeren te bont, waardoor ref Van Driessche de wedstrijd tijdelijk stillegde. Eerst gooiden de fans van Waasland-Beveren een projectiel op het veld, daarna trakteerden ze (hun ex-speler) Julian Michel op een bierdouche. Volgens de laatste reglementswijziging van de Pro League zullen de bezoekers nu 25.000 euro moeten ophoesten. Wanneer een wedstrijd definitief gestaakt wordt, is de straf zelfs 50.000 euro. Dat was zaterdag niet het geval, mede dankzij de tussenkomst van voorzitter Dirk Huyck en trainer Philippe Clement, die hun aanhang konden kalmeren. (NVK/RVD/MVS)

Appiah geschorst tegen Eupen

Anderlecht mag een nieuwe naam toevoegen aan de waslijst met 'afwezigen'. Dennis Appiah ging in de eerste helft aan de arm van Limbombe hangen en kreeg zo zijn vijfde gele kaart van het seizoen. De rechtsachter is vrijdag tegen Eupen dus geschorst. Veel alternatieven heeft Vanhaezebrouck niet op de rechterflank. Sowah is out met een pubalgie. Mogelijk komt Najar wel in aanmerking. Die had in principe vorige week al moeten hervatten met de beloften, maar slecht weer en het kunstgras van STVV staken stokken in de wielen.

"Als hij al gespeeld had met de beloften, zat een selectie erin", zei Vanhaezebrouck voor de topper.

Wel: vanavond krijgt Najar die speelminuten. Als hij die goed verteert, is een selectie niet veraf. (PJC)

