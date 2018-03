FT België: Renato Neto viert onder luid applaus comeback op training -

Liersefans bereiden zich voor op noodscenario De voetbalredactie

14 maart 2018

20u01 0 Jupiler Pro League Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Renato Neto viert comeback

Renato Neto (26) staat al een heel seizoen aan de kant, maar vandaag vierde de Braziliaan een heuglijk moment in Campoamor. Neto maakte in de namiddag voor het eerst weer een deel van de groepstraining mee, onder luid applaus van zijn ploegmaats.

Renato Neto zag in de zomer een transfer naar Brighton & Hove Albion afketsen en onderging toen een corrigerende operatie aan het been. Er volgde een lange en vaak eenzame revalidatie. Een zestal weken geleden werden nog bouten en een metalen plaatje uit zijn been verwijderd. Yves Vanderhaeghe liet eerder al weten dat hij dit seizoen niet meer op Neto rekent, maar de hoop dat de Braziliaan volgend seizoen weer op het hoogste niveau kan spelen, is weer levend. De voormiddagtraining bestond uit oefeningen in de fitness en partijtjes tennisvoetbal. (RN)

Pro League bereidt investering in vrouwenvoetbal voor

Het management van de Pro League bereidt een voorstel voor dat meer geld van de tv-rechten naar de clubs moet laten vloeien die een vrouwenploeg hebben ingeschreven in de competities van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

De raad van bestuur bereikte in februari een akkoord: de clubs zouden voor het seizoen 2018-2019 300.000 euro afstaan ten voordele van het vrouwenvoetbal.

Op de volgende algemene vergadering zal het management van de Pro League een nieuwe verdeelsleutel van de tv-rechten voorstellen. Clubs die een vrouwenploeg hebben ingeschreven bij de KBVB zouden een groter deel van de koek krijgen. De Pro League wil zo clubs aanmoedigen meer te investeren in het vrouwenvoetbal. De algemene vergadering moet het voorstel wel nog goedkeuren.

Pro League buigt zich over voortbestaan Reviewcommissie

De raad van bestuur van de Pro League zal het op haar volgende vergadering hebben over de toekomst van de Reviewcommissie. Aangezien vanaf volgend seizoen alle wedstrijden van een videoref worden voorzien, dringt een discussie over het nut van de Reviewcommissie zich op.

Alles wijst erop dat de Reviewcommissie vanaf volgend seizoen niet meer toekijkt op de Jupiler Pro League. In september 2017 besliste de Pro League immers al dat de commissie geen beelden meer zou analyseren van wedstrijden waarin de videoref beschikbaar is. "Er dient vermeden te worden dat de Reviewcommissie en de VAR er een verschillende mening op na zouden houden. Dat kan tot rechtsonzekerheid bij de clubs leiden", verklaarde de Pro League toen.

De komende play-offs zal de Reviewcommissie enkel nog in play-off 2 ingezet worden, want voor alle matchen in play-off 1 en de barrages nadien zijn videorefs voorzien. Volgend seizoen zal de VAR beschikbaar zijn voor alle competitieduels in de Jupiler Pro League, waardoor de Reviewcommissie enkel nog dienst zou doen voor de Proximus League.

De Reviewcommissie werd in de zomer van 2014 in het leven geroepen om brutale fouten die niet of verkeerd beoordeeld werden door de scheidsrechter, achteraf alsnog te kunnen bestraffen op basis van de televisiebeelden.

Fans Lierse verenigen zich

Een aantal supporters van Lierse heeft zich verenigd in de groepering 'Lierse voor altijd'. Indien het straks fout zou lopen met de overname van de club en Lierse geen proflicentie zou halen, wil 'Lierse voor altijd' zijn schouders helpen zetten onder een eventuele doorstart in de lagere reeksen. 'Lierse voor altijd' gaat ook enkele (kleinschalige) acties op poten zetten om geld in te zamelen. In eerste instantie zullen de centen naar Lierses jeugdtrainers gaan. Die zijn al sinds afgelopen zomer niet meer betaald door de club. (KDC)

Geen vervolging voor Mpoku

Goed nieuws voor Standard. Paul-José Mpoku wordt dan toch niet geschorst - hij moet zelfs niet voor de Geschillencommissie verschijnen - voor het tumult na de wedstrijd tegen Club Brugge. Mpoku liet zijn ongenoegen blijken aan de arbitrage. Zij namen volgens de flankaanvaller een paar discutabele beslissingen in het gelijkspel. Mpoku liep na het laatste fluitsignaal naar ref Boucaut - maar hij hield zich uiteindelijk in -, andere Rouches volgden zijn voorbeeld. Boucaut nam het tumult op in zijn verslag. Standard en Mpoku werden vervolgd door het bondsparket, maar gisteren werd de procedure stopgezet. "Er wordt van het bondsparket nu verwacht dat we een getekende dagvaarding neerleggen bij de griffier. Dat is niet gebeurd", aldus de bondsprocureur. (FDZ)