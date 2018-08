FT België. Ref Boucaut is enkele weken buiten strijd - Eupen gaat in beroep tegen schorsing van Ocansey De voetbalredactie

09 augustus 2018

18u13 0 Jupiler Pro League Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? Wie moet toekijken vanop het strafbankje? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Scheidsrechter Alexandre Boucaut is een maand buiten strijd

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) kan Alexandre Boucaut de komende maand niet aanduiden om wedstrijden in de Jupiler Pro League in goede banen te leiden. De 36-jarige scheidsrechter is out met een blessure.

"Alexandre Boucaut is out wegens blessure en leidt deze maand geen wedstrijden meer. Veel beterschap Alexandre", tweette de KBVB. De Henegouwer was niet aangeduid om een profwedstrijd in goede banen te leiden voor komend weekend. Boucaut behoort tot de tien semiprofessionele scheidsrechters die het Belgisch voetbal momenteel rijk is.

Eupen gaat in beroep tegen schorsing van Ocansey

Eupen gaat in beroep tegen de schorsing die de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) oplegde aan Eric Ocansey. Dat meldde clubwoordvoerder Michael Reul woensdagavond.

De Ghanese aanvaller van de Oostkantonners werd geschorst voor vier speeldagen omwille van zijn rode kaart in de thuiswedstrijd tegen Charleroi (1-4). Die kreeg hij omdat hij een slag gaf op het achterhoofd van Marco Ilaimaharitra. Bij de vier speeldagen schorsing hoort ook een boete van 4.000 euro.

Het dossier van Ocansey wordt aan de drukke agenda van de Geschillencommissie Hoger Beroep toegevoegd. Vanaf 14u00 passeren vrijdag behalve de Ghanese spits ook nog Wesley Moraes (zes speeldagen schorsing + 6.000 euro boete) en Mehdi Carcela (twee speeldagen schorsing + 2.000 euro boete) op het bondsgebouw. De definitieve uitspraak volgt in de loop van de namiddag.

Standard niet akkoord met sanctie Carcela

Standard Luik tekent beroep aan tegen de schorsing van twee speeldagen en de boete van 2.000 euro die Mehdi Carcela dinsdag werden opgelegd. Dat bevestigde clubwoordvoerder Olivier Smeets woensdag.

Carcela kreeg dinsdag twee speeldagen schorsing van de Geschillencommissie, omdat hij in het slot van de uitwedstrijd bij Waasland-Beveren vakkundig de angel uit een tegenaanval haalde. Voor zijn tik op het achterbeen van Boljevic werd de Marokkaanse winger rechtstreeks uitgesloten. Het Bondsparket had drie speeldagen schorsing geëist, daar ging er in eerste aanleg dus eentje van af.

Vrijdag zullen Pierre Locht en Carcela, die dinsdag niet aanwezig kon zijn ter zitting, zich verantwoorden voor de Geschillencommissie Hoger Beroep. De zitting start om 14u00, de uitspraak volgt in de loop van de namiddag.

Ook Club Brugge gaat in beroep tegen de schorsing voor Wesley Moraes. De Braziliaanse aanvaller werd geschorst voor zes wedstrijden. Eupen beraadt zich nog over de vier speeldagen schorsing die Eric Ocansey kreeg.