FT België: Red Flames meteen onderuit

Harbaoui mag niet spelen tegen ex-clubs - Geldhof weer ref - geen sanctie voor Berrier De voetbalredactie

28 februari 2018

10u41 17 Jupiler Pro League Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

François Kompany keert terug naar Roeselare

François Kompany, de jongere broer van Rode Duivel en Manchester City-aanvoerder Vincent Kompany, heeft een contract tot juni 2019 ondertekend bij tweedeklasser Roeselare, zo maakte de club vandaag bekend. De 28-jarige linksvoetige verdediger was ook de vorige twee seizoenen op Schiervelde aan de slag, maar was er in juni vorig jaar einde contract. Nu sluit hij terug aan als vrije speler.

Red Flames meteen onderuit op Cyprus Cup

De Red Flames zijn niet al te best begonnen aan hun avontuur op de Cyprus Cup. Onze nationale voetbalvrouwen, 22ste op de FIFA-ranking, gingen in de eerste wedstrijd met 1-2 onderuit tegen Tsjechië - nochtans ‘maar’ het nummer 34 van de wereldranglijst. Bij de rust stonden Janice Cayman & co al 0-2 in het krijt, pas een kwartier voor tijd kon de ingevallen Tine De Caigny nog milderen.

De speelsters van bondscoach Ives Serneels werken in Cyprus nog drie wedstrijden af. Na de overige twee groepsmatchen tegen Spanje (nu vrijdag om 17 uur) en Oostenrijk (op 5 maart om 17 uur), volgt op 7 maart een afsluitende plaatsingsmatch. Het is, na 2015 en 2017, de derde keer dat ons land deelneemt aan het prestigieuze oefentoernooi.

Plancke naar KVO, maar niet als sportief manager

Zoals eerder aangekondigd, ruilt Johan Plancke SV Roeselare binnen afzienbare tijd voor KV Oostende. Wel gaat de huidige manager van Roeselare meer in een algemene, administratieve rol aan de slag binnen de dagelijkse werking van de kustploeg, die eerstdaags een sportief manager zal aanstellen. Een belangrijke kandidaat is zoals eerder gemeld nog steeds ex-STVV-manager Philippe Bormans, al is de keuze voor een wit konijn allesbehalve uitgesloten. Zo klinkt ook de naam van ex-sportief manager en algemeen directeur van de jeugd Guy Ghysel net als die van Patrick Turcq nog steeds in de Oostendse wandelgangen. Sven Jaecques blijft dan weer zo goed als zeker in zijn functie bij Antwerp. (TTV)

Harbaoui mag niet spelen tegen ex-clubs

Zijn ex-clubs hoeven hem niet te vrezen. Hamdi Harbaoui is geschorst tegen Anderlecht en Lokeren na zijn slag aan Eupen-verdediger Mulumba. Het Bondsparket vorderde gisteren een straf van drie speeldagen, waarvan één met uitstel. Zulte Waregem besloot om die sanctie te aanvaarden. Tot het einde van de reguliere competitie zal Essevee het dus moeten stellen zonder zijn scherpschutter, die goed was voor zes goals in evenveel duels. (VDVJ)

Geldhof opnieuw ref

Met Frederik Geldhof heeft het korps van scheidsrechtersbaas Johan Verbist er opnieuw een referee bij. De 41-jarige scheidsrechter slaagde gisteren na twee mislukte pogingen in 2017 voor zijn fysieke testen en kan na een inactiviteit van negen maanden zijn rentree in 1A vieren. Geldhof doet dat zaterdagavond in het Jan Breydelstadion tijdens Club Brugge - KV Kortrijk als vierde man.

Geen sanctie voor Berrier

Nadat hij afgelopen weekend naast de wedstrijdselectie viel, hervatte Franck Berrier gisteren zoals verwacht de trainingen bij de A-kern. Hoewel de Fransman zijn onvrede uitte via Twitter, wacht hem geen sanctie. Van een terugzetting naar de B-kern is voorlopig geen sprake . Verwacht wordt dat Berrier mits de nodige inzet op training zaterdag wel opnieuw deel uitmaakt van de groep die naar AA Gent trekt. Intussen heeft Musona (adductoren) de training nog steeds niet hervat. (TTV)

ANDERLECHT_ Galatasaray volgt Trezeguet, goed op dreef bij Kasimpasa op huurbasis. Die laatste club wil de aankoopoptie lichten. (PJC)

CLUB BRUGGE_ Na een extra dagje rust sluiten Vormer (enkel) en Vermeer (lichte overbelasting) vandaag opnieuw aan. Scholz (heup) hervat eerstdaags en raakt normaal gezien speelklaar voor de match tegen Kortrijk. Poulain (adductoren) en Vossen (enkel) revalideren volgens schema. (TTV)

RC GENK_ trainde vandaag opnieuw op het kunstgrasveld van Genk VV. Karelis (hamstrings) en Vukovic (dij) kwamen niet in actie. Het is afwachten of zij fit geraken voor de wedstrijd van zaterdag op Waasland-Beveren. (KDZ)

KV KORTRIJK_ Azouni die vorig weekend hernam na een knieblessure, is opnieuw out met een meniscusletsel. Kumordzi is geschorst voor de trip naar Club Brugge. (ESK)

