FT België. RC Genk denkt aan STVV-linksback De Norre

24 december 2018

De Norre in beeld bij RC Genk

RC Genk is op zoek naar versterking op de linksbackpositie en denkt daarbij aan de 21-jarige Casper De Norre van Sint-Truiden. Die is aan een goed seizoen bezig bij de Kanaries en zou bij Genk de concurrentie kunnen aangaan met Jere Uronen. Opvallend, De Norre begon zijn jeugdcarrière in Genk. Nadien kwam hij ook uit voor Standard en nu dus voor STVV, tussendoor werd hij ook even uitgeleend aan Verbroedering Geel. (KDZ)