FT België: Proto terug naar België? - Elf 'kleine clubs' uit 1A zitten samen over 'verdoken agenda' - Kara fit voor Standard? De voetbalredactie

08 mei 2018

08u05 0 Jupiler Pro League Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over onze voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk binnenland.

Proto kan terug naar België

De kans bestaat dat Silvio Proto volgend jaar opnieuw in België speelt. De doelman van Olympiakos, die in tegenstelling tot enkele van zijn landgenoten wel nog graag gezien is bij zijn club, staat in de belangstelling van verschillende clubs uit de Jupiler Pro League. In Griekenland wordt de doelman aan Antwerp gelinkt, al zou dat niet de enige gegadigde zijn. Proto zelf staat alleszins open voor een terugkeer. Zijn vrouw kan moeilijk aarden in de Griekse hoofdstad. (NVK/MJR)

K11 gaat samenzitten over 'verdoken agenda'

De 11 'kleine clubs' (K11) van 1A gaan samenzitten om zich over de licenties te buigen. Aanleiding daartoe is het voorstel om clubs die laatste eindigen en verzet aantekenen tegen de licentie van een andere club, automatisch zelf te laten degraderen. Het voorstel kwam gisteren op tafel tijdens de vergadering van de Pro League, maar stuitte op een 'njet' van KV Mechelen, dat de licentie van Moeskroen voor het BAS betwist en via de burgerlijke rechtbank probeert om volgend seizoen als 17de club in 1A aan te treden. "Er is afgesproken dat dit in de totale licentieproblematiek moet besproken worden", zegt KVM-voorzitter Johan Timmermans. "Ik heb gezegd dat het artikel dat op tafel lag, niet bespreekbaar was. Een aantal andere mensen in de raad van bestuur is mij daarin gevolgd, we gaan nu ook de ploegen van de K11 samenroepen, de bedoeling van sommigen is toch om het aantal clubs in 1A te herleiden en dit zou daar een middel toe kunnen zijn. Ik vind dat een verdoken agenda. " (RN)

Kara fit voor Standard?

Een rentree komt dichterbij. Kara Mbodj (knie) heeft gisteren opnieuw een groepstraining afgewerkt. De Senegalees oogt zelfs zo fit dat het niet uitgesloten is dat hij tegen Standard inzetbaar is. Ook Onyekuru tekende present tijdens een lichte uitlooptraining. Obradovic en Chipciu werkten individueel, zij blijven twijfelachtig, terwijl Sowah en Dauda pas gisteren voor het eerst met de beloften aantraden na hun blessures. Overigens maakte Anderlecht de dag na Club Brugge ook tijd voor zijn fans. De hulpverleners van de aanslagen op Zaventem en Brussel op 22 maart 2016 kregen - "als eerbetoon", zo klonk het - een ontmoeting cadeau. In ruil kreeg Hein Vanhaezebrouck een boek over 'Brussels Airport' van de bezoekers. (PJC)

Club hervat vandaag, Diaby onzeker

Club hervat vandaag de trainingen ter voorbereiding van de match van donderdag in Charleroi. Blauw-zwart was van plan om ook gisteren te trainen, maar Leko gaf zijn spelers in laatste instantie een dag vrij. Afwachten of Abdoulay Diaby vandaag kan hernemen nadat hij zich zondag aan de enkel bezeerde in het duel tegen paars-wit. Die kans is evenwel klein, terwijl ook de match van donderdag op de helling staat voor de Malinees. Bovenop de onzekere Diaby moet Club wellicht ook Anthony Limbombe missen. Die gaf eerder al verstek tegen Anderlecht. (TTV)

Gamboa vandaag van W.-Beveren?

Waasland-Beveren heeft voor Alexis Gamboa (19) naar clubnormen een pak geld veil. De Costa Ricaanse centrale verdediger, linksvoetig, arriveert vandaag op de Freethiel en kan voor 4 seizoenen tekenen. Hij kost zo'n 250.000 euro. Zowel Jans, Foulon als Van Damme ontbreken vanavond met een enkelblessure. (MVS)

Delferière is terug, "maar kans is klein dat ik nog in play-offs fluit"

Drie maanden na zijn meniscusoperatie maakte Sébastien Delferière gisteren zijn comeback in de beloftenwedstrijd tussen Anderlecht en KV Oostende (0-1). De nummer één van het scheidsrechterskorps legt morgen in Tubeke zijn medische en fysieke testen af. Slaagt hij daarin, dan komt hij mogelijk nog tijdens de play-offs in actie. "Al denk ik dat die kans eerder klein is", vertelde Delferière na de partij op Neerpede. "De revalidatie is sneller dan verwacht verlopen, maar we moeten geen risico's nemen. Vooral wat het tempo betreft, is er een groot verschil. Als ik dit seizoen nog een wedstrijd mag leiden, dan zal dat er één zijn waar de inzet niet al te groot is." (KDZ)

STANDARD_ verschijnt op 18 mei voor de Geschillencommissie omdat een supporter een glas wijn op het veld gooide in de wedstrijd tegen Anderlecht. (FDZ)

RACING GENK_ Vukovic zit in de Australische voorselectie voor het WK in Rusland. (KDZ)

KV KORTRIJK_ Kaminski (voet) en Kagelmacher (lies) zijn out. (ESK)

ANTWERP_ De Laet is weer opgelapt. Pitroipa hervat vandaag. Arslanagic sluit morgen weer aan. (SJH)

ZULTE WAREGEM_ Bjørdal maakt opnieuwdeeluitvande wedstrijdselectie. (VDVJ)