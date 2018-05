FT België: Proto terug naar België? - Delferière bijna weer fit - Grosjean weg bij Union (en op weg naar Standard?) De voetbalredactie

08 mei 2018

08u05 0 Jupiler Pro League Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over onze voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk binnenland.

Delferière weer fit?

Sébastien Delferière lijkt sneller hersteld van zijn knieblessure dan aanvankelijk gedacht. De semiprofessionele scheidsrechter moest in principe een kruis maken over de play-offs, maar wellicht raakt hij toch nog fit voor één of twee wedstrijden.

De 36-jarige Delferière ging op 16 maart in Gent onder het mes om de pijn in zijn meniscus aan te pakken. Na een revalidatie van zeven welen voelde de Henegouwer zich opnieuw speelklaar. Maandagavond maakte hij zijn comeback in de reservenwedstrijd tussen Anderlecht en Oostende.

"Ik heb Delferière dinsdag gesproken. Hij kon de wedstrijd probleemloos afwerken en had helemaal geen last van zijn knie", aldus scheidsrechtersbaas Johan Verbist.

Woensdagvoormiddag legt Delferière fysieke testen af in het Belgian Football Center in Tubeke. Zodra hij daarvoor slaagt, komt hij in aanmerking om aangeduid te worden. "Al komt komend weekend waarschijnlijk nog te vroeg. Maar op de slotspeeldag is de kans reëel", bevestigde Verbist.

KV Mechelen geeft Gaétan Bosiers contract voor twee seizoenen

Het naar tweede klasse gedegradeerde KV Mechelen maakt werk van de toekomst. Jeugdspeler Gaétan Bosiers heeft er een contract voor twee seizoenen ondertekend, met optie voor een extra jaar.

De negentienjarige Bosiers is een polyvalente middenvelder die sinds vorige zomer voor de jeugd van Malinois uitkwam. Tijdens de winterstop mocht hij ook al proeven van de winterstage met de A-kern. Eerder voetbalde hij in de jeugdreeksen met PSV Eindhoven.

"Dit is een droom die uitkomt", zegt de jonge middenvelder. "Het is fijn dat deze geweldige club in mij gelooft en me deze kans biedt. De stage was al een stevige ervaring, maar nu kan ik me helemaal bewijzen. Ik ben ongelofelijk blij dat ik hier mag voetballen.

Gaetan Bosiers tekent contract voor 2 seizoenen. "Dit is een droom die uitkomt" https://t.co/qfgEJnPYlP #kvmechelen pic.twitter.com/gDVBmLtJFI KV Mechelen(@ kvmechelen) link

Ndongala definitief naar Genk

Racing Genk heeft de aankoopoptie in het contract van Dieumerci Ndongala (26) gelicht. De rechterflankspeler werd in januari door Standard verhuurd aan Genk, nu neemt de nummer zes uit Play-off I de eenmalige Congolese international definitief over. Hij zette zijn handtekening onder een driejarig contract. Dat melden de Limburgers op de clubwebsite.

Ndongala, die zowel de Belgische als Congolese nationaliteit heeft, speelde sinds zijn komst naar Genk dertien matchen. Daarin was hij goed voor vier doelpunten en één assist. "Na zijn mooie start kijken zowel Dieumerci als de club uit naar zijn verdere prestaties bij Genk", zo klinkt het in het persbericht.

Ndongala ruilde in januari 2017 AA Gent voor Standard. De flankaanvaller keerde zo terug naar de club waar hij van 2007 tot 2011 de jeugdopleiding doorliep. Eerder speelde hij ook voor het Luxemburgse Jeunesse Esch (2011-2013), La Louvière (2013-2014) en Sporting Charleroi (2014-2016).

Union en coach Marc Grosjean gaan uit elkaar

1B-club Union Saint-Gilloise heeft vandaag bekendgemaakt niet verder te gaan met coach Marc Grosjean. Beide partijen gaan in onderling overleg uit elkaar. De 59-jarige Grosjean was sinds de zomer van 2015 aan de slag bij de Brusselse traditieclub. Hij leidde Union in zijn eerste seizoen naar een zesde plek in de oude tweede klasse. De voorbije twee seizoenen werd hij met de Brusselaars vierde en zesde in 1B. In de play-downs hield Union vorige maand als derde Tubeke af, dat zo degradeerde naar de eerste amateurklasse.

De Luikenaar, als speler onder meer actief bij Seraing en Racing Mechelen, heeft er al een rijkgevulde carrière als trainer op zitten. Hij was in de hoogste divisie actief bij La Louvière, Bergen en Antwerp en was verder T1 bij onder meer UR Namur, Club Luik, Eupen en FC Brussels. In de wandelgangen wordt gefluisterd dat Grosjean wel een keertje assistent zou kunnen worden van Michel Preud'homme, mocht die trainer worden van Standard. De twee werkten al samen in het verleden.

Intussen zijn de onderhandelingen met Tony Bloom (Brighton) nog steeds lopende. Er ligt nog een aandeelhouder dwars.

Standard bindt Collins Fai, Réginal Goreux en Konstantinos Laifis langer aan zich

Standard Luik maakt werk van de toekomst, want vandaag heeft het aangekondigd dat het Collins Fai, Réginal Goreux en Konstantinos Laifis langer aan zich bindt.

De 25-jarige Fai vervoegde Standard in januari 2016. Hij kwam over van het Roemeense Dinamo Boekarest en werkte zich op Sclessin al snel op tot een vaste klant in de verdediging. De polyvalente flankeverdediger (zowel links als rechts) kwam in 2,5 seizoen bij Standard tot 68 officiële wedstrijden (en één goal).

Thank you for the love and support ..

Thank God for every thing ..

The journey continues

ROUCHE @Standard_RSCL 🔴🔴 pic.twitter.com/cVTEYzZq1j Fai Collins(@ faicollins) link

Fai is ook een zestienvoudig Kameroens international en was erbij toen zijn land - onder leiding van Hugo Broos - in januari 2017 de Africa Cup won. In de finale tegen Egypte (2-1) stond hij negentig minuten op de rechtsachter.

Standard is in de tussenstand in Play-off 1 na een indrukwekkende 16/21 genaderd tot op vier punten van leider Club Brugge en speelt zo plots volop mee voor de titel. De Rouches trekken donderdag naar Anderlecht en ontvangen zondag Club Brugge.

NEWS | 📝 Nouveau contrat pour 🇨🇲 @faicollins ➡️ https://t.co/k0MBsWAcs0 📝 #RSCL pic.twitter.com/ASxGLz345A Standard de Liège(@ Standard_RSCL) link

Ook Réginal Goreux (30) heeft zijn handtekening gezet onder een nieuwe overeenkomst bij Standard. De Haïtiaanse rechtsachter is een jeugdproduct van Standard. Na zijn opleiding trad hij van 2007 tot 2012 aan voor de eerste ploeg. Daarna trok Goreux, die voor zijn land al 28 caps verzamelde, naar Rusland. Daar verdedigde hij de kleuren van Samara en Rostov. In 2015 keerde hij terug naar de Rouches, waar hij "één van de steunpilaren in de kleedkamer" werd.

Goreux heeft 197 wedstrijden op de teller staan voor Standard. Dit seizoen speelde hij slechts één volledige wedstrijd, op de eerste speeldag. Sindsdien stond hij slechts één minuut, op de openingsspeeldag van play-off I, op het veld.

NEWS | 🔴⚪@RGoreuxOfficial 🇭🇹 verlengt zijn contract bij Standard ➡️ https://t.co/2IkRoQz8P2 📝 #RSCL pic.twitter.com/xWHRy57bzW Standard de Liège(@ Standard_RSCL) link

Tot slot licht Standard ook de aankoopoptie in het contract van Konstantinos Laifis. De 24-jarige centrale verdediger werd sinds de zomer van 2016 gehuurd van Olympiakos.

De Cypriotische international (21 caps) begon zijn profcarrière in eigen land bij Anorthosis Famagusta. In 2016 maakte hij de overstap naar het Griekse Olympiakos, dat hem meteen uitleende aan Standard. In twee seizoenen bij de Rouches speelde Laifis 76 wedstrijden en groeide hij uit tot een sterkhouder in de verdediging. Nu neemt Standard hem dus definitief over van Olympiakos.

Proto kan terug naar België

De kans bestaat dat Silvio Proto volgend jaar opnieuw in België speelt. De doelman van Olympiakos, die in tegenstelling tot enkele van zijn landgenoten wel nog graag gezien is bij zijn club, staat in de belangstelling van verschillende clubs uit de Jupiler Pro League. In Griekenland wordt de doelman aan Antwerp gelinkt, al zou dat niet de enige gegadigde zijn. Proto zelf staat alleszins open voor een terugkeer. Zijn vrouw kan moeilijk aarden in de Griekse hoofdstad. (NVK/MJR)

K11 gaat samenzitten over 'verdoken agenda'

De 11 'kleine clubs' (K11) van 1A gaan samenzitten om zich over de licenties te buigen. Aanleiding daartoe is het voorstel om clubs die laatste eindigen en verzet aantekenen tegen de licentie van een andere club, automatisch zelf te laten degraderen. Het voorstel kwam gisteren op tafel tijdens de vergadering van de Pro League, maar stuitte op een 'njet' van KV Mechelen, dat de licentie van Moeskroen voor het BAS betwist en via de burgerlijke rechtbank probeert om volgend seizoen als 17de club in 1A aan te treden. "Er is afgesproken dat dit in de totale licentieproblematiek moet besproken worden", zegt KVM-voorzitter Johan Timmermans. "Ik heb gezegd dat het artikel dat op tafel lag, niet bespreekbaar was. Een aantal andere mensen in de raad van bestuur is mij daarin gevolgd, we gaan nu ook de ploegen van de K11 samenroepen, de bedoeling van sommigen is toch om het aantal clubs in 1A te herleiden en dit zou daar een middel toe kunnen zijn. Ik vind dat een verdoken agenda. " (RN)

Kara fit voor Standard?

Een rentree komt dichterbij. Kara Mbodj (knie) heeft gisteren opnieuw een groepstraining afgewerkt. De Senegalees oogt zelfs zo fit dat het niet uitgesloten is dat hij tegen Standard inzetbaar is. Ook Onyekuru tekende present tijdens een lichte uitlooptraining. Obradovic en Chipciu werkten individueel, zij blijven twijfelachtig, terwijl Sowah en Dauda pas gisteren voor het eerst met de beloften aantraden na hun blessures. Overigens maakte Anderlecht de dag na Club Brugge ook tijd voor zijn fans. De hulpverleners van de aanslagen op Zaventem en Brussel op 22 maart 2016 kregen - "als eerbetoon", zo klonk het - een ontmoeting cadeau. In ruil kreeg Hein Vanhaezebrouck een boek over 'Brussels Airport' van de bezoekers. (PJC)

Club hervat vandaag, Diaby onzeker

Club hervat vandaag de trainingen ter voorbereiding van de match van donderdag in Charleroi. Blauw-zwart was van plan om ook gisteren te trainen, maar Leko gaf zijn spelers in laatste instantie een dag vrij. Afwachten of Abdoulay Diaby vandaag kan hernemen nadat hij zich zondag aan de enkel bezeerde in het duel tegen paars-wit. Die kans is evenwel klein, terwijl ook de match van donderdag op de helling staat voor de Malinees. Bovenop de onzekere Diaby moet Club wellicht ook Anthony Limbombe missen. Die gaf eerder al verstek tegen Anderlecht. (TTV)

Mehdi Carcela is 'Lion Belge' 2018

De Marokkaan Mehdi Carcela is tot 'Lion Belge' van het seizoen 2017-2018 verkozen. De offensieve middenvelder van Standard volgt de Algerijn Ishak Belfodil op op de erelijst van de trofee voor de beste speler van Maghrebijnse origine in de Belgische competitie. De Tunesiërs Hamdi Harbaoui (Zulte Waregem) en Dylan Bronn (AA Gent) werden tweede en derde in het referendum. De Belg Selim Amallah (Moeskroen) werd tot beste belofte verkozen.

Gamboa vandaag van W.-Beveren?

Waasland-Beveren heeft voor Alexis Gamboa (19) naar clubnormen een pak geld veil. De Costa Ricaanse centrale verdediger, linksvoetig, arriveert vandaag op de Freethiel en kan voor 4 seizoenen tekenen. Hij kost zo'n 250.000 euro. Zowel Jans, Foulon als Van Damme ontbreken vanavond met een enkelblessure. (MVS)

Delferière is terug, "maar kans is klein dat ik nog in play-offs fluit"

Drie maanden na zijn meniscusoperatie maakte Sébastien Delferière gisteren zijn comeback in de beloftenwedstrijd tussen Anderlecht en KV Oostende (0-1). De nummer één van het scheidsrechterskorps legt morgen in Tubeke zijn medische en fysieke testen af. Slaagt hij daarin, dan komt hij mogelijk nog tijdens de play-offs in actie. "Al denk ik dat die kans eerder klein is", vertelde Delferière na de partij op Neerpede. "De revalidatie is sneller dan verwacht verlopen, maar we moeten geen risico's nemen. Vooral wat het tempo betreft, is er een groot verschil. Als ik dit seizoen nog een wedstrijd mag leiden, dan zal dat er één zijn waar de inzet niet al te groot is." (KDZ)

Excelsior Virton krijgt licentie en blijft in eerste amateurklasse

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft goed nieuws overgebracht aan Excelsior Virton. De Luxemburgse amateurclub haalde zijn gram en kreeg alsnog een licentie voor de eerste amateurklasse. Virton overwon de financiële perikelen en blijft minstens nog een jaar langer in de hoogste amateurreeks.

Het stamnummer 200 sloot de competitie af op de tiende plaats en verzekerde zich sportief van het behoud in de eerste amateurklasse. Licentieproblemen gooiden echter roet in het eten.

Begin april weigerde de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) een licentie te geven aan de Luxemburgers wegens financiële problemen. Spelers, technische staf en het personeel wachtten al een tijdje op hun loon. De werkverzekering, sociale bijdragen en belastingen waren ook niet allemaal betaald. Virton was onder meer nog 6.000 euro schuldig aan Cercle Brugge.

Virton tekende beroep aan tegen de licentieweigering en verdedigde vorige week maandag zijn vernieuwde licentiedossier. De clubvertegenwoordigers keerden "met vertrouwen" terug naar de provincie Luxemburg en dat bleek volkomen terecht. Nadat de KBVB ter zitting al een positief advies had gegeven voor de licentietoekenning, gaf het BAS dinsdag ook groen licht. Virton voldoet aan de licentievoorwaarden en mag volgend seizoen gewoon in de eerste amateurklasse aantreden.

STANDARD_ verschijnt op 18 mei voor de Geschillencommissie omdat een supporter een glas wijn op het veld gooide in de wedstrijd tegen Anderlecht. (FDZ)

RACING GENK_ Vukovic zit in de Australische voorselectie voor het WK in Rusland. (KDZ)

KV KORTRIJK_ Kaminski (voet) en Kagelmacher (lies) zijn out. (ESK)

ANTWERP_ De Laet is weer opgelapt. Pitroipa hervat vandaag. Arslanagic sluit morgen weer aan. (SJH)

ZULTE WAREGEM_ Bjørdal maakt opnieuwdeeluitvande wedstrijdselectie. (VDVJ)