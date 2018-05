FT België: Personeelszorgen voor Club en Anderlecht - W.-Beveren breekt spaarpot open voor Servische reus De voetbalredactie

11 mei 2018

06u18

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jupiler Pro League Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de binnenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Diaby wellicht ook out voor Standard

Dat Limbombe de titelmatch op Standard zou missen, was al bekend. Maar nu ziet het ernaar uit dat ook Diaby die partij niet haalt. Zonder het geblesseerde duo zal Leko wellicht teruggrijpen naar de formatie van de tweede helft, die in Charleroi de winst afdwong. (WDK)

Trebel geschorst, Saief geblesseerd

Hein Vanhaezebrouck moet puzzelen voor de verplaatsing naar AA Gent. Adrien Trebel pakte zijn derde gele kaart - een domme, want hij vormde met zijn handen een vierkant, het verboden 'VAR-teken' - en is geschorst. Daarnaast blesseerde Saief zich aan de knie. "Het ziet er erg uit", sprak Vanhaezebrouck. "En ook Najar en Markovic zijn onzeker. (zucht) Ik had al weinig wisselopties..." (PJC)

Vukotic duurste transfer ooit voor Waaslanders: 300.000 euro

Waasland-Beveren versterkt zich maandag met Aleksandar Vukotic (22, Ser) De grote (2m02) centrale verdediger komt over van het Bosnische Krupa. Hij arriveert zondag in ons land en legt maandag medische testen af. Zijn die goed, dan tekent hij een contract voor drie seizoenen op de Freethiel. Opvallend: Vukotic kost iets meer dan 300.000 euro en wordt zo de duurste inkomende transfer ooit voor W.-Beveren. Tot nog toe was die eer weggelegd voor Ryota Morioka (275.000 euro). Vukotic is na Bizimana, Keita en Gamboa al de vierde versterking richting volgend seizoen. (MVS)

Stameni i mladi stoper napušta Krupu #fkkrupa #aleksandarvukotic #beveren https://t.co/e8pNQ6KEUZ Klix.ba(@ klixba) link

Opvolger Vermant niet voor meteen

De 8-0-nederlaag op Zulte Waregem dinsdagavond werd zoals verwacht het Waterloo van Sven Vermant. De T1 van Waasland-Beveren kreeg woensdagochtend telefonisch zijn ontslag. Nadien kwam hij op de club kort afscheid nemen van spelers en staf. Assistent Dirk Geeraerd wordt T1 ad interim tot het einde van het seizoen. Opvallend: na het vertrek van Philippe Clement naar Genk was het nog een andere assistent, Johan Van Rumst, die tijdelijk overnam. Waasland-Beveren is niet van plan halsoverkop een nieuwe hoofdtrainer aan te stellen. Vermant bleek een miscast, de Waaslanders willen dezelfde fout duidelijk geen twee keer maken. (MVS)