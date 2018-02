FT België: Orlando Sá blijft bij Standard - Boete én twee weken schorsing voor Bölöni - Stefan Mitrovic nu toch geopereerd, WK met Servië in gedrang? De voetbalredactie

27 februari 2018

18u30 7 Jupiler Pro League Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Joeri Dequevy (OHL) is twee matchen geschorst

H Leuven zal het in zijn eerste twee duels in Play-off II zonder Joeri Dequevy moeten zien te rooien. De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) strafte Dequevy met drie speeldagen schorsing (twee effectief) en 600 euro boete voor natrappen.

De aanvallende middenvelder van Oud-Heverlee Leuven werd door de Reviewcommissie op het matje geroepen, omdat hij in de wedstrijd tegen Beerschot Wilrijk op speeldag 27 in de Proximus League natrapte naar Tom Van Hyfte. Scheidsrechter Lothar D'hondt trok slechts geel, maar erkende ter zitting van de Geschillencommissie dat hij rood had kunnen trekken.

Dequevy mist de eerste twee duels van de Leuvenaars in Play-off II. OHL kan nog beroep aantekenen tegen de schorsing.

Jupiler Pro League Reguliere competitie zit er op voor Harbaoui

Zulte Waregem heeft het voorstel tot drie speeldagen schorsing voor Hamdi Harbaoui aanvaard. De 33-jarige Tunesiër mepte in het duel tegen Eupen concurrent Mulumba in het gezicht en krijgt daarvoor nu drie speeldagen schorsing waarvan twee effectief. Met nog de wedstrijden tegen Anderlecht en Lokeren op de agenda mist Harbaoui zo de ontknoping van de reguliere competitie. De aanvaller mag zich dus meteen klaarmaken voor play-off 2.

SV Zulte Waregem aanvaardt de vordering (3 speeldagen vanaf 01/03/2018 waarvan 1 met uitstel tot en met 28/02/2019) van het Bondsparket voor Hamdi Harbaoui.



Harbaoui mist de duels 🆚 @rscanderlecht (03/03) en 🆚 @KSCLokeren (11/03) pic.twitter.com/4BMyIuI2fN SV Zulte Waregem(@ ESSEVEELIVE) link

Standard slaat aanbiedingen voor Orlando Sá af

Standard heeft in een officieel persbericht bevestigd diverse aanbiedingen van Chinese clubs op aanvaller Orlando Sá te hebben afgeslagen.

"De laatste uren ontvingen Standard en Orlando Sá meerdere concrete aanbiedingen van Chinese clubs die sterk geïnteresseerd zijn in onze aanvaller", openden de Luikenaars in een persbericht. "Na overleg en afweging hebben de club en Orlando beslist om de aanbiedingen af te slaan om zich vol te focussen op de sportieve opdrachten die voor de deur staan. Onze aanvaller zal het maximum doen om de club te helpen zijn doelstellingen te bereiken en op persoonlijk vlak zal hij een selectie voor het WK proberen af te dwingen."

De 29-jarige Sá streek in de zomer van 2016 neer op Sclessin. De Portugees kwasm de voorbije twee seizoenen tot 62 officiële optredens voor de Rouches, waarin hij dertig keer scoorde. De voorbije twee competitiewedstrijden liet Standard-coach Ricardo Sa Pinto zijn topschutter op de bank starten, hetgeen de geruchten voedde dat de spits op weg naar de uitgang was. Dat blijkt echter niet het geval te zijn.

Standard is nog volop in de running voor een plaats in play-off I. De Rouches staan op twee speeldagen van het einde van de reguliere competitie op de zevende plaats, met 38 punten. Numer zes Kortrijk telt één puntje meer dan Standard. De Luikenaars spelen op 17 maart ook nog de bekerfinale tegen Racing Genk.

Twee speeldagen effectief voor Batubinsika

Batubinsika is de volgende Antwerpenaar die aan bod komt. Hij krijgt een schorsing van vier weken, waarvan twee met uitstel, die ingaat vanaf 1 maart. Daarbovenop krijgt Batubinsika, die in Genk rood kreeg na een drieste tackle op Ndongala, een boete van 1.600 euro. Indien Antwerp niet in beroep gaat, mist de Franse verdediger de matchen tegen Anderlecht en Eupen.

Ook voor Batubinsika zit de reguliere competitie erop als @official_rafc niet in beroep gaat. Geen #anteup en #andant voor de Franse verdediger. https://t.co/o9bFNirF2d Stijn Joris(@ stijnjorisfh) link

Twee speeldagen schorsing plus 1.300 euro boete voor Bölöni

Het Bondsparket riep Antwerp-coach Laszlo Bölöni op omdat hij na zijn uitsluiting tijdens de rust in Genk nog in de neutrale zone kwam. Bovendien maakte hij ook nog zijn opwachting in de kleedkamer om er zijn spelers aanwijzingen te geven én had hij in de tweede helft nog telefonisch contact met Wim De Decker, zijn assistent. Dat, plus twee antecedenten en een nog openstaande boete met uitstel van 500 euro deden het Bondsparket eisen die boete nu effectief te maken en op te trekken naar 1.300 euro. Daarnaast krijgt hij ook een schorsing van twee weken. Zo mist de Roemeen de wedstrijden tegen Anderlecht en Eupen. Antwerp kan wel nog in beroep gaan.

Bölöni was zelf niet aanwezig. Hij had een medische afspraak in Nancy die al langer vast lag en niet meer verplaatst kon worden. Wel liet hij een brief met verontschuldigingen overmaken aan de Geschillencommissie, waarin hij onder meer stelde dat dergelijke zaken niet meer zouden gebeuren.

Geen Bölöni dus op de bank tegen Eupen en Anderlecht. @official_rafc kan wel nog in beroep gaan. #rafc @hlnsport https://t.co/cP3Bjv5MxH Stijn Joris(@ stijnjorisfh) link

Stefan Mitrovic onderging operatie

Stefan Mitrovic heeft uiteindelijk toch een operatie aan de enkel ondergaan. De 27-jarige verdediger van AA Gent sukkelde voor Nieuwjaar al een tijdje met een pees in de voet, maar op tweede Kerstdag verergerde de blessure op het veld van Anderlecht. Alles was in gereedheid gebracht voor een transfer naar Saint-Etienne tijdens de winterstop, maar de verdediger faalde daar voor zijn medische testen omdat hij niet meteen inzetbaar was door zijn voetblessure. Aanvankelijk dacht men Mitrovic in Gent met de nodige rust te kunnen laten herstellen. In januari viel hij zelfs nog even in tegen Club Brugge. Maar de blessure bleef de verdediger parten spelen, zodat een beslissing zich opdrong. Maandag onderging Mitrovic een artroscopie aan de enkel. Over enkele dagen mag hij al beginnen revalideren, maar mogelijk komt het WK in het gedrang voor de Servische international. (RN)

Standard wil meer voor Orlando Sá

Talk of the town in Luik zondagavond: het bankzittersstatuut van Orlando Sá, voor de tweede week op rij. Werd er na de wedstrijd in Charleroi nog gezegd dat het "een tactische beslissing" was, dan werd er eergisteren duidelijkheid geschept. De Portugees én Standard kregen aanbiedingen van drie Chinese clubs. En Sá heeft wel oren naar een transfer. Maar de Rouches willen hem niet zomaar laten gaan. Belangrijk voor de ploeg, zeker in de race naar play-off 1. Het geld dat de Chinezen op tafel willen leggen - twee à drie miljoen euro - is onvoldoende voor Standard. Zij hopen minstens acht miljoen euro te vangen - "dan kan er gepraat worden" -, maar in Luik gaan ze ervan uit de Sá gewoon bij hen blijft voetballen. Ook al weigerde de aanvaller vorige week zeker één keer om te trainen in de hoop een overgang te forceren. Bovendien was er een felle discussie tussen Sá Pinto en zijn landgenoot. (FDZ)

Genk bowlend richting play-off 1

Racing Genk strijdt volop voor een plaatsje in play-off 1, maar gisteren was er toch even tijd voor ontspanning. Het OSV, de overkoepelende Genkse supportersfederatie, organiseerde in Diepenbeek een bowlingavond voor de spelers en zo'n 200 Genkse fans. Eerst werd er flink gesmuld van de steengrill en nadien werden de bowlingschoenen aangetrokken. Genk week eerder op de dag door de vriestemperaturen uit naar de het kunstgrasveld van Genk VV. Karelis staakte kort voor het einde de training met last aan de hamstrings. Vukovic (dij) trainde niet mee. (KDZ)

Onderscheiding voor De Keersmaecker

François De Keersmaecker (59), de ex-voorzitter van de Belgische voetbalbond, kreeg een diamanten Orde van Verdienste - één van de hoogst mogelijke onderscheidingen -op het congres van de Europese voetbalbond UEFA.

Het prijzengeld voor het EK 2020 bedraagt 371 miljoen euro - een record. Wie het EK wint, krijgt 34 miljoen. Ter vergelijking: twee jaar geleden werd er nog 301 miljoen verdeeld. In 2020 krijgen de deelnemende landen een startpremie van 9,25 miljoen.