FT België. Ook scheidsrechters gaan op afzondering voor play-off 1 - Thes Sport, leider in eerste amateurklasse, zal niet promoveren naar 1B

01 februari 2019

Voetbalclubs die op afzondering gaan voor belangrijke wedstrijden: meer regel dan uitzondering. Maar voor het eerst volgen ook de Belgische scheidsrechters dat voorbeeld. “Onze refs zullen voor de tien speeldagen in play-off 1 op afzondering gaan in Tubeke”, zegt Peter Bossaert, CEO van de voetbalbond, in een gesprek met deze krant. “De scheidsrechters zullen zich in teams voorbereiden. Een hoofdarbiter met assistenten én VAR.” Welk team welke wedstrijd zal leiden, hangt af van een aantal factoren. Er zal rekening gehouden worden met hun vormcurve en resultaten bij terugkerende fysieke testen. Bossaert: “Ze zullen in hun voorbereiding ook een diepgaande analyse maken van de clubs. Op die manier kunnen ze hun manier van leiden aanpassen aan de verschillende speelstijlen.”

Thes Sport, leider in eerste amateurklasse, zal niet promoveren naar 1B

Thes Sport komt niet in aanmerking om te promoveren naar de Proximus League. De leider in de eerste amateurklasse zal geen licentie voor 1B aanvragen, zo bevestigde de club aan persagentschap Belga. “We zijn er niet klaar voor.”

Clubs uit de eerste nationale amateur die geen licentieaanvraag voor 1B neerlegden bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), kunnen per definitie niet promoveren naar de Proximus League. Deelname aan de eindronde met de top vier hangt er niet van af.

Thes Sport, de comfortabele leider met 7 punten voorsprong op eerste achtervolger Deinze, past voor een eventuele promotie. “Wij vragen geen licentie aan voor 1B”, bevestigt gerechtigd correspondent Rudy Desiron. “Na drie promoties op vier jaar tijd is onze club daar niet klaar voor. Het blijft wel onze ambitie voor de toekomst.”

Vooral het stadion, in het gemeentelijk Sportpark van Tessenderlo, voldoet niet aan de licentievoorwaarden. Bovendien wil Thes, de club van onder meer Kevin Oris en Sam Vanaken, geen stappen overslaan. Er zijn nog elf speeldagen te gaan in de eerste amateurklasse. Indien Thes zijn plaats in de top vier na 30 speeldagen behoudt, speelt de ploeg uit Tessenderlo wel de eindronde voor de titel.