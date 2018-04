FT België: Onyekuru traint weer mee met Anderlecht De voetbalredactie

16 april 2018

22u24 3 Jupiler Pro League Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de binnenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Arbitrale uitspraak over geschil tussen Waasland-Beveren en Pro League op 13 mei

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) doet op zondag 13 mei een uitspraak over het geschil tussen Waasland-Beveren en de Pro League. De Waaslanders betwisten een boete van 25.000 euro die de Pro League hen oplegde wegens supportersincidenten. De drie aangestelde rechters luisterden maandagnamiddag naar de pleidooien van beide partijen en stelden ook bijkomende vragen.

Waasland-Beveren kreeg een fikse boete naar aanleiding van incidenten met supporters tijdens de Wase derby in Lokeren op 16 december 2017. Die partij werd tijdelijk stilgelegd, omdat de bezoekende supporters bierbekers en aanstekers naar scheidsrechter Bram Van Driessche en Lokeren-middenvelder Julian Michel gooiden. Waasland-Beveren vond de boete van 25.000 euro niet in proportie met de feiten. Bovendien zou de procedure voor de tijdelijke stillegging niet correct gevolgd zijn geweest.

De Pro League beroept zich voor de boete op zijn intern reglement. Daarin staat in een "zelfregulerend initiatief", ondertekend door alle profclubs dat een matchonderbreking een boete van 25.000 euro oplevert. Dat het om een minderheid van supporters gaat, speelt daarbij geen rol. "De supporters die een plaats hebben in het uitvak worden onweerlegbaar beschouwd als supporters van de bezoekende club. Deze boetes worden uitgesproken ten opzichte van de club waarvan de supporters, volgens het verslag van de arbiter of match delegate, zich schuldig maakten aan 'improper conduct'", luidt het reglement.

Het arbitragecollege van het BAS doet in principe op zondag 13 mei een uitspraak over het geschil. De arbitrale uitspraak is definitief en wordt in laatste aanleg gedaan. In de op 16 maart ondertekende arbitrageovereenkomst verbonden de partijen zich ertoe de uitspraak "onverwijld ten uitvoer te brengen".

Onyekuru traint mee bij Anderlecht

Opsteker voor Anderlecht: Henry Onyekuru heeft met de groep getraind vandaag. De Nigeriaan, die zich eind vorig jaar zwaar blesseerde aan de knie, zit in de laatste rechte lijn van zijn revalidatie. Speler en club hopen dat Onyekuru nog in deze play-offs kan aantreden. Onyekuru heeft daarnaast nog een hoger doel: het WK in Rusland halen. (PJC/GLA)

Beerschot-Wilrijk plukt Franse verdediger weg bij Tubeke

Beerschot-Wilrijk heeft met Emeric Dudouit zijn eerst transfer voor volgend seizoen afgerond. De Franse rechtsachter komt transfervrij over van degradant Tubeke en tekende op het Kiel een contract voor twee seizoenen. Dat maakten de Ratten vandaag bekend.

Het jeugdproduct van het Franse Caen neemt na twee jaar afscheid van Tubeke, waar hij zich in die tijd ontwikkelde tot een vaste waarde in de defensie. Dit seizoen speelde hij 24 wedstrijden voor de Waals-Brabanders. De 26-jarige Dudouit was daarin goed voor een doelpunt en twee assists.

"Hij is een tweevoetige, polyvalente en kopbalsterke verdediger van 1,86 meter, die overal in de defensie zijn mannetje kan staan", stelt Beerschot Wilrijk zijn eerste zomertransfer voor.

"Ik koos voor Beerschot Wilrijk, omdat het de club is die het mooiste voetbal speelt van 1B. Bovendien delen we dezelfde ambitie: Beerschot Wilrijk wil hogerop, ik ook. Met andere woorden, ik kom naar hier om met deze prachtige club te naar 1A te promoveren. En dan zijn er die enthousiaste supporters, die zowel in het Olympisch Stadion als op verplaatsing voor een schitterende sfeer zorgen. Kortom, voor mij kan het nieuwe seizoen niet rap genoeg beginnen", reageerde Dudouit.

Beerschot Wilrijk werkt momenteel zijn eerste wedstrijden in play-off 2, nadat de "Ratten" naast de promotie grepen. Tubeke kan de sportieve degradatie uit de Proximus League niet meer ontlopen. Een verlengd bedrijf in 1B is nog mogelijk, als SK Lierse naast een proflicentie grijpt. Daarover spreekt het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) zich in mei uit.

Ook Antwerp-spelers houden schade over aan derby

De Portugese rechtsachter Aurélio Buta brak in een onschuldig duel een middenvoetsbeentje en is zes weken uit. Zijn seizoen is dus voorbij. Ook middenvelder Jonathan Pitroipa liep een blessure op tegen Beerschot-Wilrijk, vermoedelijk een spierscheur. Verder onderzoek moet de ernst ervan nog uitwijzen. Hoe lang de 32-jarige Burkinees precies out is, moet dus nog blijken.

Scheidsrechter verdwijnt plots tijdens de rust

Vreemd verhaal uit de lagere regionen van het Belgisch voetbal. In de wedstrijd tussen SK Wenduine en Eendracht Brugge (vierde provinciale B) moesten de spelers het in de tweede helft plots zonder scheidsrechter doen. De ref van dienst was zonder iets mee te delen gewoon vertrokken. Beide ploegen konden daarop niets anders doen dan ook te gaan douchen. Het is nog gissen naar de reden van het verdwijnen van de scheidsrechter.

Excelsior Virton gaat in beroep tegen licentieweigering

Voetbalclub Excelsior Virton heeft beroep aangetekend bij het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS) tegen de weigering van de licentie voor de eerste amateurklasse. Op maandag 30 april (17u30) moet de Luxemburgse amateurclub voor het BAS bewijzen dat de financiële problemen van de baan zijn.

Afgelopen weekend deed Virton een uitstekende zaak door met 1-0 te winnen van Chatelet-Farciennes. Virton is zo goed als zeker van het sportieve behoud in de eerste amateurklasse, maar financiële perikelen staan een verlengd verblijf in de hoogste amateurdivisie vooralsnog in de weg.

Vorige week kreeg het stamnummer 200 immers te horen dat de licentie voor de hoogste amateurklasse niet toegekend werd. Bij de doorlichting van de Luxemburgers constateerde de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) financiële problemen. Spelers, technische staf en het personeel wachten al een tijdje op hun loon. De werkverzekering, sociale bijdragen en belastingen zijn ook niet allemaal betaald. Virton is onder meer nog 6.000 euro schuldig aan Cercle Brugge.

Om zich te redden, moet Virton op zoek naar nieuwe investeerders. De financieel noodlijdend club krijgt daarvoor nog twee weken de tijd. Op 30 april wordt het licentiedossier voorgelegd aan de arbiters van het BAS. Zij doen uiterlijk 10 mei een uitspraak, waartegen geen beroep meer mogelijk is.

Uitsluiting voldoende voor Van Damme

Het parket van de KBVB heeft geen bijkomende sanctie gevorderd tegen Joachim Van Damme. De middenvelder van Waasland-Beveren werd afgelopen weekend in Play-off 2A met rood van het veld gestuurd. In de met 2-0 verloren thuiswedstrijd tegen OH Leuven mocht Van Damme op het uur invallen en zo zijn 150ste wedstrijd in de Jupiler Pro League vieren. Lang duurde dat feestje niet, want amper vier minuten later stuurde scheidsrechter Frederik Geldhof hem al terug van het veld. Van Damme, sinds dit jaar terug na een cocaïneschorsing, raakte bij zijn sliding het leer wel, maar gleed met gestrekt been door op de Leuvense kapitein Elliott Moore. Rood was zijn deel. Een bijkomende sanctie moet Van Damme niet vrezen. Voor het Bondsparket volstond de uitsluiting in de 64ste minuut als sanctie, daar komt geen schorsing of geldboete bovenop.

Beerschot Wilrijk haalt Franse verdediger weg bij Tubeke

Het vizier staat bij Beerschot Wilrijk ook al op volgend seizoen gericht. De club uit Antwerpen haalde nu al de eerste versterking binnen. De Franse verdediger Emeric Dudouit ruilt Tubeke in voor het Kiel en tekende een contract voor twee seizoenen bij paars-wit. "De 'mercato' is pas begonnen maar toch heb ik nu al voor Beerschot Wilrijk gekozen. Voornamelijk omdat het de club is die het mooiste voetbal speelt van 1B. Al heeft ook het feit dat zowel de trainer als de sportief directeur er bleven op aandringen om naar deze cub te komen zeer zeker meegespeeld", vertelde Dutouit op de website van zijn nieuwe club. Ook Marco Weymans (Tubeke) is op weg naar Beerschot Wilrijk.

Lot "einzelgänger" Vermant lijkt nu al bezegeld

Tien punten uit twaalf matchen. Doelsaldo sinds eind februari: 3-13. Degradatiecijfers voor Sven Vermant bij Waasland-Beveren. Tel daarbij z'n rare tactische keuzes en een gebrek aan people management en je weet dat het moeilijk wordt. Het verschil met voorganger Philippe Clement is zó groot, dat Vermants lot nu al bezegeld lijkt. Geen idee hoe hij dit nog kan keren. Voor de thuisfans was de maat vol na de 0-2-nederlaag tegen OH Leuven. "Vermant buiten! Vermant buiten!", werd in het slot luidkeels gescandeerd. Zelfs bij een ijskonijn als Vermant moet dat hard aangekomen zijn.

De wanklanken over de T1 bereiken ons vanuit alle hoeken. Wrevel op elk niveau. "Allesbehalve een people manager", klinkt het in de kleedkamer. "Een einzelgänger, die alles zelf doet en niet naar anderen luistert", luidt het in de wandelgangen. "Zijn tactische keuzes roepen heel wat vragen op", mort het bestuur. Zo zette Vermant publiekslieveling Joachim Van Damme, die na een dopingschorsing nochtans nood heeft aan wedstrijdritme, al meermaals op de bank of tribune. Net als talentje Louis Verstraete, die nochtans toont dat hij een uitstekende '10' kan worden. Gijon-huurling Aït-Atmane werd tot nog toe geen enkele keer als '8' uitgespeeld in een 4-3-3. Nochtans is het net dáárom dat hij gehaald is. Vreemd allemaal. (MVS)

Gabulov overtuigt

Er waren vooraf veel twijfels of Vladimir Gabulov wel zou voldoen als vervanger van Kenneth Vermeer, maar de 34-jarige Rus keepte alle twijfels weg. Goed uitkomen, geweldige reflexen en nog enkele andere goede tussenkomsten. Ook bij het tegendoelpunt viel hem niets te verwijten. "Hij heeft een hele goede wedstrijd gekeept", had ook Vanaken gezien. "Hij heeft ons een aantal keer rechtgehouden in de eerste helft. En aan de goal kan hij niets doen. Ik ben blij dat hij deze prestatie kan neerzetten. Dit kan hem vertrouwen geven voor de volgende match. En dat is alleen maar goed voor ons." Gabulov blijft zonder blessure nummer één voor de rest van play-off 1. (WDK/TTV)

Druk debuut voor dokter Goossens

"Dertig jaar heb ik me moeten inhouden, maar nu kan ik opnieuw recht springen als RSCA scoort." De tweet gisterenmiddag, met drie paarse hartjes, loog er niet om: het was met veel goesting dat de nieuwe clubarts Chris Goossens zijn debuut vierde op de bank van Anderlecht. De van KV Oostende overgekomen dokter moest meteen vier keer op het veld komen om verzorging te geven. Eén keer voor Sá en Teodorczyk, twee keer voor Saelemaekers. (PJC)

Jelle Van Damme: "Mij neergelegd bij situatie"

Na de derbyzege kon Jelle Van Damme dus weer eens lachen. De 34-jarige verdediger pendelde de afgelopen maanden al te vaak tussen de basis, de bank en de tribune. "Dat is inderdaad moeilijk. Ik heb gewoon graag duidelijkheid. Intussen heb ik me bij deze situatie neergelegd en ga ik niet van mijn oren maken." Ook al is het play-off 2, Van Damme wil altijd spelen. "Ik kan het aanvaarden dat de trainer me niet opstelt, maar dat ik niet op de bank zit omdat ik te veel ervaring zou hebben... Ik voel me zeker niet te goed om op de bank te zitten, zelfs niet in play-off 2. Ik ben graag 100% betrokken bij het team." (DPB)

Deurwaarder in Lier gaat met aandacht én inkomsten lopen

Een deurwaarder ging met de meeste aandacht lopen tijdens Lierse - Kortrijk. De man kwam in opdracht van een al maanden niet betaalde drankenleverancier beslag leggen op de inkomsten van de dag. Verder raakte bekend dat Tubeke - degradant uit 1B - zich officieel als 'tussenkomende partij' heeft gemeld in Lierses licentiedossier. Indien Lierse ook voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) geen nieuwe proflicentie bekomt, zakt het naar de amateurreeksen en redt Tubeke alsnog zijn hachje. Op 3 mei spreekt het BAS zich uit. Lierse moet ten laatste op 26 april zijn dossier indienen. Van de beoogde overname van de club werd de jongste dagen overigens weinig vernomen, al blijft men intern hoopvol. (KDC)

Grote kans dat Corryn vertrekt bij Antwerp

Voor Alexander Corryn (24), dit seizoen één van de trouwe soldaten van Laszlo Bölöni, was gisteren geen plek in de selectie. Bölöni hintte dat de linksachter net als Limbombe de club zou verlaten. Antwerp lichtte wel de optie om hem definitief over te nemen van KV Mechelen, maar club en speler raakten het niet eens over de contractvoorwaarden. In dat geval blijft Corryn eigendom van KVM, maar de kans dat hij voor Malinwa uitkomt volgend seizoen is miniem. Er is behoorlijk wat interesse van andere clubs uit 1A, waaronder Lokeren. (SJH/VLJA/TTV)

Ogunjimi naar Wit-Rusland

Marvin Ogunjimi heeft onderdak gevonden. De 30-jarige aanvaller tekende een contract van één seizoen bij Dinamo Brest, de Wit-Russische bekerwinnaar. Eind maart liet de ex-Rode Duivel zijn contract bij de Nederlandse tweedeklasser MVV ontbinden. Eerder voetbalde hij bij Genk, Mallorca, Standard, Beerschot, OHL, Strömgodset (Noo), Suwon (Z-Ko), Ratchaburi Mitr Pol (Thai), Skënderbeu (Alb) en Okzhetpes (Kaz).