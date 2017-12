FT België: Malinwa bekomt strafvermindering voor Bandé en De Witte - Obradovic mag weg bij Anderlecht De voetbalredactie

17u33 13 Photo News (Photo by Jimmy Bolcina /Photonews Jupiler Pro League Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

KV Mechelen bekomt strafvermindering voor Bandé en De Witte

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft drie speeldagen schorsing, waarvan één met uitstel, en een boete van 1.200 euro opgelegd aan Mechelen-verdediger Seth De Witte. Zijn ploegmaat Hassane Bandé, die net als De Witte rechtstreeks uitgesloten werd in de thuiswedstrijd tegen Club Brugge (0-3), kreeg twee speeldagen schorsing, waarvan eveneens één met uitstel. Ook een boete van 800 euro is zijn deel.

Zowel De Witte als Bandé zijn geschorst voor de degradatietopper tegen Zulte Waregem (20/01), meteen na de winterstop. De aanvoerder van KV Mechelen mist ook de verplaatsing naar STVV (23/01).

De Witte kreeg op 21 december op slag van rust rood van scheidsrechter Nicolas Laforge, nadat de verdediger te laat was ingekomen en daardoor Wesley Moraes had geraakt. De Witte plantte zijn studs op het scheenbeen van de Braziliaanse Club-spits. In de slotminuten van de partij ging Bandé te fel door op Abdoulay Diaby en stapte op de tippen van diens tenen. Een rechtstreekse uitsluiting, zo oordeelde Laforge. Het Bondsparket had eerder drie speeldagen schorsing gevorderd tegen De Witte en twee speeldagen schorsing tegen Bandé. KV Mechelen weigerde de schikkingsvoorstellen en haalde vrijdag in eerste aanleg zijn gram.

Photo News

Zulte Waregem grijpt naast lichtere strafmaat voor Olayinka en Walsh

Zulte Waregem keert met lege handen terug van de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), die besliste de schikkingsvoorstellen voor aanvaller Peter Olayinka (vier speeldagen) en verdediger Sandy Walsh (één speeldag) te bevestigen.

Tenzij Zulte Waregem beroep aantekent, mist Olayinka de degradatietopper tegen KV Mechelen (20/01) en de duels tegen Standard (23/01), Waasland-Beveren (27/01) en KV Oostende (04/02). De belangrijke verplaatsing naar Mechelen gaat ook aan Walsh voorbij. Behalve een schorsing kregen Olayinka (1.600 euro) en Walsh (400 euro) ook een boete.

Olayinka werkte tijdens de thuiswedstrijd tegen Charleroi (0-4) zijn frustraties uit met een drieste tackle op de kuit van Charleroi-middenvelder Marco Ilaimaharitra, nadat hij in de fase daarvoor geen strafschop had gekregen. Voor de charge op Ilaimaharitra stuurde scheidsrechter Alexandre Boucaut Olayinka met rood van het veld. Essevee moest de partij van dinsdagavond met negen veldspelers volmaken. Eerder werd ook Sandy Walsh rechtstreeks uitgesloten, nadat hij aan de noodrem had getrokken.

Photo News

Zulte Waregem excuseert zich voor 4 op 33

Eén gewonnen wedstrijd en één gelijkspel, dat is de wel heel magere oogst van Zulte Waregem in de laatste elf matchen van de Jupiler Pro League. Essevee gaat de winterstop in op een 14de plaats, net boven de degradatiezone. In een open brief verontschuldigd CEO Eddy Cordier zich namens de ploeg:

Beste supporter,

Beste sponsor,

Beste medewerker,

Dat Essevee de winterstop zou ingaan met de veertiende plaats in de Jupiler Pro League hadden wij - het bestuur en de sportieve leiding - niet voorzien.

Liever dan ons te wentelen in excuses of te pleiten voor verzachtende omstandigheden, is ieder van ons bewust van zijn verantwoordelijkheid. We hebben ons samen geëngageerd om te doen wat we moeten doen: we zullen dit team versterken en maken dat het zich verder kan ontwikkelen in de best mogelijke omstandigheden. Winnen doe je samen. En ook de rug rechten als het minder gaat, doe je als groep. Dat is Team Essevee.

Dat jullie - supporters, partners, voetballiefhebbers - ondanks alle ontgoocheling de voorbije weken zo nadrukkelijk jullie steun hebben getoond, dat treft ons en we zijn elk van jullie daar ook ontzettend dankbaar voor. Aan jullie support heeft het zeker niet gelegen. Ook dat maakt Team Essevee zo uniek en dat maakt dat wij ons in alle omstandigheden en met volle overgave blijven inzetten voor Zulte Waregem.

De winterstop komt voor Essevee dus geen dag te vroeg. Kort na nieuwjaar - voor de winterstage - zullen we het resultaat voorstellen van het werk achter de schermen. We zullen er alles aan doen om de competitie 2017-18 op een positieve manier af te ronden.

Eddy Cordier

Photo News Algemeen manager Eddy Cordier in betere tijden.

Obradovic mag weg bij Anderlecht

Opvallend nieuws vanuit Servië: Anderlecht wil meewerken aan een transfer voor Ivan Obradovic (29) deze winter. De Servische linksachter, die nog anderhalf jaar contract heeft, past niet in de plannen van coach Hein Vanhaezebrouck en dus zal paars-wit niet moeilijk doen als er belangstelling komt. Obradovic is graag in Brussel, maar beseft dat hij moet spelen om zijn WK-selectie veilig te stellen. Dit seizoen is hij niet langer een onbetwiste titularis: slechts elf keer stond hij in de basis in de competitie. Momenteel geniet de ex-KV Mechelenspeler van vakantie in zijn thuisland. (PJC)

BELGA Dion Cools en Ivan Obradovic.

Genk wil nu ook Seck

Racing Genk wil opnieuw shoppen bij Waasland-Beveren, nadat het er eerder al de T1 Philippe Clement wegkaapte. De Limburgers willen deze winter heel graag Ibrahima Seck (28) inlijven. Het is de bedoeling dat de rijzige Senegalees ook in de Luminus Arena de lijnen uitzet onder Clement. Waasland-Beveren is echter niet van plan haar kapitein - een van de belangrijkste pionnen - zomaar te laten gaan. Als Seck deze winter de Freethiel verlaat, zal het - zeker voor Genk - een bom duiten kosten. Het verlies van Clement ligt Waasland-Beveren nog altijd zwaar op de maag. De club onderhandelt momenteel ook met Seck over een contractverlenging. Zijn contract loopt eind dit seizoen af. (MVS)

Photo News Ibrahima Seck.

Najar met succes geopereerd, operatie onvermijdelijk voor Onyekuru

De eerste stap is alvast goed verlopen. Anderlecht-rechtsachter Andy Najar is gisteren in Antwerpen met succes geopereerd aan de hamstrings. Voor de Hondurees, die deze maand herviel in zijn oude blessure, zit het seizoen er sowieso op. Anderlecht hoopt Najar fit te krijgen voor de voorbereiding op volgend seizoen. Nog in de ziekenboeg van paars-wit verklaarde Henry Onyekuru (knie) in Afrikaanse media dat hij niet onder het mes moet, hoewel RSCA eerder het tegendeel beweert.

"Onyekuru onderging afgelopen weekend meteen de nodige onderzoeken, waarna de medische staf van RSC Anderlecht en de behandelende arts van mening waren dat een operatie onvermijdelijk is. Zij blijven ook na deze nieuwe verklaringen achter hun standpunt staan dat de Nigeriaan onder het mes zal moeten. De verdere details worden nog besproken met Onyekuru’s moederclub Everton", klinkt het bij Anderlecht. Wellicht is Onyekuru vier tot zes maanden out. (PJC)

Florian Van Eenoo photonews Andy Najar genoot niet lang van zijn rentree.

Stalt Juventus binnenkort spelers bij Malinwa?

Er is een mogelijkheid dat KV Mechelen - naar voorbeeld van Zulte Waregem - in de zomer gaat samenwerken met Juventus. De Oude Dame zou dan spelers met het gewenste profiel verhuren aan Malinwa. Vorig jaar nog bezocht een delegatie van KV Mechelen de Italiaanse topclub. Toen werden de eerste contacten gelegd. (FDZ)