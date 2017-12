FT België: Obradovic mag weg bij Anderlecht - Genk wil opnieuw shoppen bij Waasland-Beveren De voetbalredactie

Obradovic mag weg bij Anderlecht

Opvallend nieuws vanuit Servië: Anderlecht wil meewerken aan een transfer voor Ivan Obradovic (29) deze winter. De Servische linksachter, die nog anderhalf jaar contract heeft, past niet in de plannen van coach Hein Vanhaezebrouck en dus zal paars-wit niet moeilijk doen als er belangstelling komt. Obradovic is graag in Brussel, maar beseft dat hij moet spelen om zijn WK-selectie veilig te stellen. Dit seizoen is hij niet langer een onbetwiste titularis: slechts elf keer stond hij in de basis in de competitie. Momenteel geniet de ex-KV Mechelenspeler van vakantie in zijn thuisland. (PJC)

BELGA Dion Cools en Ivan Obradovic.

Genk wil nu ook Seck

Racing Genk wil opnieuw shoppen bij Waasland-Beveren, nadat het er eerder al de T1 Philippe Clement wegkaapte. De Limburgers willen deze winter heel graag Ibrahima Seck (28) inlijven. Het is de bedoeling dat de rijzige Senegalees ook in de Luminus Arena de lijnen uitzet onder Clement. Waasland-Beveren is echter niet van plan haar kapitein - een van de belangrijkste pionnen - zomaar te laten gaan. Als Seck deze winter de Freethiel verlaat, zal het - zeker voor Genk - een bom duiten kosten. Het verlies van Clement ligt Waasland-Beveren nog altijd zwaar op de maag. De club onderhandelt momenteel ook met Seck over een contractverlenging. Zijn contract loopt eind dit seizoen af. (MVS)

Photo News Ibrahima Seck.

Najar met succes geopereerd

De eerste stap is alvast goed verlopen. Anderlecht-rechtsachter Andy Najar is gisteren in Antwerpen met succes geopereerd aan de hamstrings. Voor de Hondurees, die deze maand herviel in zijn oude blessure, zit het seizoen er sowieso op. Anderlecht hoopt Najar fit te krijgen voor de voorbereiding op volgend seizoen. Nog in de ziekenboeg van paars-wit verklaarde Henry Onyekuru (knie) in Afrikaanse media dat hij niet onder het mes moet, hoewel RSCA eerder het tegendeel beweerd had. Navraag leert ons echter dat de Nigeriaanse aanvaller eerst bij zijn moederclub Everton extra onderzoeken zal ondergaan. Pas nadien valt de definitieve beslissing, maar een operatieve ingreep lijkt nog steeds het meest aangewezen. Wellicht is Onyekuru vier tot zes maanden out. (PJC)

Florian Van Eenoo photonews Andy Najar genoot niet lang van zijn rentree.

Stalt Juventus binnenkort spelers bij Malinwa?

Er is een mogelijkheid dat KV Mechelen - naar voorbeeld van Zulte Waregem - in de zomer gaat samenwerken met Juventus. De Oude Dame zou dan spelers met het gewenste profiel verhuren aan Malinwa. Vorig jaar nog bezocht een delegatie van KV Mechelen de Italiaanse topclub. Toen werden de eerste contacten gelegd. (FDZ)