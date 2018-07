FT België. Noch Vossen noch Santini krijgt Gouden Stier op rug - Van Damme en Bölöni op ramkoers? De voetbalredactie

30 juli 2018

20u07 0 Jupiler Pro League Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Eén speeldag schorsing voor Jakov Filipovic

Lokeren zal het zaterdag op het veld van STVV zonder Jakov Filipovic moeten zien te rooien. Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) stelde de Servische verdediger na zijn rode kaart van zondag een schorsing van één speeldag en een boete van 1.000 euro voor. Lokeren aanvaardt die straf. Dat bevestigde woordvoerder Herman Van de Putte.

Lokeren kreeg zondag voor eigen publiek een 0-4-pandoering van KRC Genk op de openingsspeeldag van de Jupiler Pro League. Twintig minuten voor tijd was de blamage compleet toen Filipovic de doorgebroken Uronen neerhaalde. Ref Bart Vertenten trok de logische rode kaart.

Aangezien Lokeren instemt met het strafvoorstel, mist de verdediger op speeldag twee de verplaatsing naar Sint-Truiden (11 augustus).

Harbaoui draagt komend weekend Gouden Stier

Ivan Santini (RSC Anderlecht) en Jelle Vossen (Club Brugge) scoorden op de eerste speeldag in de Jupiler Pro League elk een hattrick. Toch draagt geen van beiden komend weekend de Gouden Stier, zo bevestigde de Pro League. Die eer is weggelegd voor Hamdi Harbaoui (Zulte Waregem).

De reglementen van de Pro League bepalen dat de Gouden Stier van de Belgische topschutter tijdens de eerste drie speeldagen gedragen wordt door de topscorer van het vorige seizoen.

Ondanks drie doelpunten van Santini en Vossen tegen respectievelijk KV Kortrijk en Eupen, pronkt de Gouden Stier dus minstens tot en met de thuiswedstrijd van Zulte Waregem tegen Eupen (11 augustus) op de rug van Hamdi Harbaoui.

De Tunesische spits staat overigens zelf al met een doelpunt tegen Waasland-Beveren op de tabellen.

Viseert Jelle Van Damme Bölöni met post op Instagram?

Antwerp-verdediger Jelle Van Damme bleef gisteren in de met 0-1-gewonnen uitwedstrijd bij Charleroi 90 minuten aan de bank gekluisterd. Laszlo Bölöni kreeg na de match dan ook de vraag voor zijn voeten geworpen hoe dat kwam. "Hij was niet de enige, vermits ik niemand wisselde. Geen enkele speler is in zijn eentje Antwerp, ze maken allemaal deel uit van de kern. En wat Jelle betreft: uiteraard reken ik op hem. Meer zelfs: ik hoop dat hij de komende maanden de tegenstanders evenveel problemen zal bezorgen als toen hij bij Anderlecht speelde en ik Standard coachte."

Jelle Van Damme reageerde niet, maar postte enkele uren geleden wel onderstaande afbeelding op zijn Instagrampagina...

Diedhiou riskeert vier duels schorsing

Het bondsparket heeft vier speeldagen schorsing en een boete van 4.000 euro gevorderd tegen Christophe Diedhiou. De verdediger van Moeskroen pakte zaterdag op het veld van Oostende uit met een slag in het gezicht van Indy Boonen. Scheidsrechter Wesley Alen toonde Diedhiou eerst de gele kaart, maar veranderde de kleur na tussenkomst van de videoref in rood, de eerste rechtstreekse uitsluiting van het nieuwe seizoen. Moeskroen gaat niet akkoord met de vier speeldagen schorsing, zegt persverantwoordelijke Gregory Delreux. "De club gaat niet akkoord en tekent verzet aan", aldus Delreux. Moeskroen vindt de strafmaat buiten proportie. Morgenmiddag verschijnen club en speler voor de Geschillencommissie, die in eerste aanleg zal beslissen over de sanctie.