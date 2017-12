FT België: Mechelen weigert schikkingsvoorstellen voor De Witte en Bandé - Slovaakse topschutter bijna van AA Gent De voetbalredactie

12u37 0 BELGA Jupiler Pro League Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

KV Mechelen werft Burkinese middenvelder Trova Boni aan

KV Mechelen heeft zich met de Burkinees Trova Boni versterkt. Dat meldde de club vandaag. De verdedigende middenvelder legde gisteren op zijn 18dee verjaardag de medische tests af en tekende vandaag een contract voor drieënhalf jaar, tot juni 2021.

Boni komt over van Salitas FC, de club waar ook spits Hassane Bandé voetbalde voor hij naar KV Mechelen trok.

Met 18 punten uit twintig wedstrijden is Mechelen momenteel vijftiende en op één na laatste in de Jupiler Pro League.

Transfernieuws: Trova Boni tekent tot juni 2021. https://t.co/qCw5QHWxIS pic.twitter.com/Y3AVOEBxiv KV Mechelen(@ kvmechelen) link

Disciplinaire soap rond Antwerp-coach Bölöni duurt nog een weekje langer

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft het disciplinaire dossier omtrent Antwerp-coach Laszlo Bölöni opnieuw met een week uitgesteld. De zaak wordt hernomen op 29 december (13u00).

"De Geschillencommissie Hoger Beroep stelt vast dat de vermeende citaten op de persconferentie niet kunnen nagegaan worden daar er geen beeldmateriaal in het dossier zit. Voor een goede rechtsbedeling is het noodzakelijk dat er kan nagegaan worden wat Bölöni effectief gezegd heeft op de bewuste persconferentie na de match Antwerp-Standard op 26 oktober", verklaarde de commissie het uitstel. Het Bondsparket krijgt tot 28 december (12u00), daags voor de zitting, om het gevraagde beeldmateriaal aan te leveren.

Vorige week vrijdag nam meester Johnny Maeschalck voor de Geschillencommissie Hoger Beroep opnieuw de honneurs waar. Hij trok stevig van leer tegen het Bondsparket, dat zijn disciplinaire dossier samenstelde op basis van onder andere krantenartikels. "De feiten zijn op geen enkele juridische manier bewezen", stelde Maeschalck. De Geschillencommissie Hoger Beroep geeft de gerenommeerde sportadvocaat gelijk en wil beeldmateriaal zien.

Volgende week vrijdag volgt het definitieve vonnis. Bölöni wordt vervolgd omdat hij de integriteit van scheidsrechter Bram Van Driessche in interviews na de wedstrijd in twijfel getrokken zou hebben. Bondsprocureur Steven De Winter blijft bij zijn vordering van 1.000 euro boete, waarvan 500 euro met uitstel. In eerste aanleg kreeg de Roemeense trainer evenwel een zware voorwaardelijke sanctie (twee weken schorsing en 2.500 euro boete).

Photo News

Voetbal Vlaanderen organiseert talentendag voor scheidsrechters

Voetbal Vlaanderen, de Nederlandstalige vleugel van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), organiseert komend weekend een talentendag voor beloftevolle scheidsrechters in het Belgian Football Centre in Tubeke. "Ideaal om de talenten van vandaag te motiveren en te ontwikkelen met het oog op de toekomst", legde Stephanie Forde, Referee Officer van de KBVB, vandaag uit.

Deze namiddag verzamelen de achttien hoofdscheidsrechters en lijnrechters uit de zogenoemde 'Development Group' die actief zijn in de nationale amateurreeksen in Tubeke. Voor hen staat er een fysieke training en een individueel evaluatiemoment op het programma. "Refs binnen de leeftijdscategorie die goede prestaties neerzetten in de nationale reeksen worden nauwgezet opgevolgd. Zij die dan nog eens het toekomstperspectief hebben om op termijn als prof aan de slag te gaan, komen in de Development Group terecht. Die scheids- en lijnrechters krijgen extra begeleiding en ondersteuning", verklaarde Forde. "Er zullen dit weekend helaas scheidsrechters minder goed nieuws krijgen, omdat ze niet meer voldoen aan de vereisten om in die Development Group te blijven", aldus Forde. Refs ouder dan 28 jaar, lijnrechters ouder dan 30 jaar of alle arbiters die een slechte evaluatie krijgen, moeten plaats ruimen.

Zaterdagochtend voegen zo'n 80 geselecteerde scheidsrechters uit de vijf provincies in Vlaanderen zich bij de Development Group. "Voor hen is zo'n dag belangrijk. Zij zien meteen waar ze staan en kennen na de talentendag ook hun werkpunten om hogerop te geraken", verklaarde Forde. De groep van in totaal bijna honderd talenten moet onder meer de gevreesde YoYo-intervaltest afleggen. "De provinciale refs moeten minstens 18.2 halen als ze in de nationale reeksen willen geraken. Dat zijn pittige normen. Ook kunnen zij zich meten met hun concurrenten. Sommigen zijn in de eigen provincie top, maar merken op zo'n dag dat ze een grote achterstand hebben op refs uit andere provincies. Dat zet hen met de voeten op de grond en kan een extra motivatie zijn", weet Forde. "Voor Voetbal Vlaanderen is het dan weer een uitstekende mogelijkheid om te bekijken welke talenten er in de provincies rondlopen en hoe zij met de druk van zo'n selectiedag omgaan."

Onder meer Belgiës Frank De Bleeckere zal de toptalenten een theoretische sessie geven.

BELGA Frank De Bleeckere zal de toptalenten een theoretische sessie geven.

KV Mechelen weigert schikkingsvoorstellen voor De Witte en Bandé

KV Mechelen gaat niet akkoord met de strafvoorstellen die het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) deed aan Seth De Witte (drie speeldagen schorsing) en Hassane Bandé (twee speeldagen schorsing), die beiden een rode kaart pakten in de thuiswedstrijd tegen Club Brugge (0-3). Dat bevestigde Herman Stijlemans, algemeen manager van Malinwa, vandaag aan Belga.

Stijlemans zal zich op vrijdag 29 december (14u00) met beide spelers verdedigen voor de Geschillencommissie, die in eerste aanleg een sanctie bekendmaakt.

In de degradatietopper in en tegen Lokeren (26/12) zijn beide spelers nog inzetbaar. Door de vordering van het Bondsparket dreigen de Witte en Bandé de thuismatch tegen Zulte Waregem (20/01) en de verplaatsing naar STVV (23/01) te missen. Voor de aanvoerder van Malinwa staat ook de thuiswedstrijd tegen Moeskroen (26/01) op de wip.

GMAX AGENCY Laforge trekt rood voor Hassane Bandé.

Grootste kloof na 20 speeldagen in 14 jaar

Wie doet Club Brugge nog wat nu ook Charleroi lijkt af te haken? Na de nederlaag tegen AA Gent tellen de Carolo's al elf punten achterstand op Club en dat na 20 speeldagen. Sinds de invoering van de play-offs in het seizoen 2009-2010 kwam dat nog niet voor. Voor een nog grotere kloof na 20 speeldagen moeten we 14 jaar terug, naar 2003-2004. Toen had Anderlecht 14 punten meer dan eerste achtervolger Standard. (KDZ)

Slovaakse topschutter bijna van AA Gent

AA Gent heeft zijn nieuwe spits zo goed als beet. Rangelo Janga (25) moet na Nieuwjaar voor de nodige goals zorgen in de Ghelamco Arena - hij werd gisteren samen met zijn entourage al gespot. De Buffalo's ontdekten de aanvaller bij AS Trencin, waar ze in het verleden onder meer Kalu en Simon wegplukten. In Slovakije bewees de Curaçaoënaar - geboren en opgegroeid in Nederland - over een neus voor doelpunten te beschikken. Vorig jaar trof hij 14 keer raak. En dit seizoen prijkt hij bovenaan de topschutterslijst met eveneens 14 doelpunten in evenveel basisplaatsen. De negenvoudige international (1m92, 84kg) is voorts snel, kopbalsterk en krachtig. Eerder toonden het Italiaanse Cagliari, Heerenveen en Sparta al interesse. Voor Janga naar Trencin trok, verliep zijn parcours via Willem II, Excelsior en Dordrecht. (NP/RN/VDVJ)

D'angelo Gianni

Asare geschorst tegen Anderlecht

AA Gent moet het dinsdag op het veld van Anderlecht doen zonder Nana Asare. Scheidsrechter Lardot trok vlak voor de rust geel voor de aanvoerder van de Buffalo's, na een onschuldig schouderduel met Lukebakio. Voor Asare was het zijn vijfde gele kaart van het seizoen, in het Astridpark wordt hij wellicht vervangen door Machado. (RN)

Photo News