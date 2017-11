FT België: Mechelen bindt goudhaantje langer aan zich - Goed nieuws voor de bierdrinkende Antwerp-fan - Invallers Club stellen teleur in gesloten oefenpot De voetbalredactie

10u10 11 BELGA Jupiler Pro League Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Invallers Club stellen teleur in gesloten oefenwedstrijd

De invallers van Club Brugge zijn vanmiddag in een gesloten oefenwedstrijd tegen Roeselare in Deinze niet verder gekomen dan een 0-0 gelijkspel. Het was de bedoeling van Ivan Leko om de niet-basisspelers nog een keertje 90 minuten te laten opdraven - al waren er aan het eind van de wedstrijd wel wat wissels.

Lang niet iedereen kon overtuigen. Zo speelde Clasie voortreffelijk, maar vielen spitsen Wesley en Dennis toch tegen.

Club startte in een 3-5-2 met: Butelle, Decarli, Simons, Mera - De Bock, Clasie, Vanlerberghe, Refaelov, Palacios - Wesley, Dennis

Photo News Wesley Moraes.

KV Mechelen licht optie in contract van Hassane Bandé

KV Mechelen heeft de optie in het contract van topschutter Hassane Bandé gelicht, waardoor de Burkinese seizoensrevelatie tot midden 2021 vastligt achter De Kazerne. Dat bevestigde voorzitter Johan Timmermans vandaag.

De negentienjarige Bandé testte afgelopen zomer bij de beloften van RSC Anderlecht, maar werd daar te licht bevonden. KV Mechelen gaf de Burkinese aanvaller wel een kans en heeft daar nog geen seconde spijt van gehad. Bandé ontpopte zich tot een van de zeldzame lichtpunten bij Malinwa, dat na een teleurstellende heenronde pas de vijftiende en voorlaatste plaats bezet.

Nochtans startte Bandé, toen nog onder coach Yannick Ferrera, in het competitiebegin steevast op de bank. Na enkele trefzekere invalbeurten kreeg hij een basisplaats. Ook Aleksandar Jankovic stelt de kersverse Burkinese international vaak op. Na vijftien speeldagen voert hij samen met Isaac Kiese Thelin de topschuttersstand aan. Bandé trof acht keer raak, maar moet de Gouden Stier voorlopig aan de Zweedse spits van Waasland-Beveren laten. Thelin scoorde meer doelpunten buitenshuis.

Ondanks buitenlandse interesse liet Timmermans nog weten het goudhaantje zeker te willen houden tot het einde van het seizoen. KV Mechelen kan de doelpunten van Bandé in een nakende degradatiestrijd zeker gebruiken.

Photo News

Antwerp heeft goed nieuws voor bierdrinkers

Goed nieuws voor de fans van Antwerp die graag een pint drinken tijdens de wedstrijd van hun teerbeminde ploeg. Komende zaterdag speelt de 'Great Old' voor de 60ste keer tegen KV Mechelen en omdat ook de nieuwe hoofdtribune officieel geopend wordt, is er een actie opgezet met biersponsor Alken-Maes. Fans betalen nog steeds 2 euro, maar krijgen in plaats van 25 cl, pinten van 33 cl voorgeschoteld. Zo "kan er efficiënter worden getapt, worden de wachtrijen minder lang, wordt er minder afval gegenereerd" en "het is beter voor het milieu."

Vanaf de volgende thuiswedstrijd betalen de fans 2,5 euro per pint.

Photo News

Wullaert moet stage verlaten

Tessa Wullaert heeft op de tweede dag van de herfststage van de Red Flames in Tubeke een blessure opgelopen. Dat laat bondscoach Ives Serneels weten via Twitter. De aanvalster van Wolfsburg zou kampen met een spierkwetsure aan de dij. Het is nog niet geweten hoe erg de blessure is, maar ze haakt alvast af voor het oefenkamp. De revalidatie zal in overleg met haar Duitse werkgever gebeuren.

🔥 @TessaWullaert is out voor de twee trainingsduels met Rusland. MRI-scan ➡️ spierblessure aan de dij. Revalidatie gebeurt in overleg met @VfL_Wolfsburg . Spoedig herstel Tessa! Ives Serneels(@ IvesSerneels) link

KV Mechelen gaat niet in beroep tegen schorsing Rob Schoofs

KV Mechelen gaat niet in beroep tegen de twee speeldagen schorsing (plus één met uitstel) en de boete van 1.200 euro die de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) dinsdag oplegde aan Rob Schoofs. Dat heeft clubvoorzitter Johan Timmermans woensdag bevestigd.

"We kunnen ons vinden in de motivering van de Geschillencommissie, die zijn licht op de fase heeft laten schijnen. Wij vinden niet dat we daartegen in beroep moeten gaan. Vooral niet omdat het een dossier betreft waarin de videoref zijn werk goed heeft gedaan. Iedereen heeft kunnen zien dat Schoofs een zware fout heeft gemaakt", verklaarde Timmermans. Schoofs is geschorst voor de derby op het veld van Antwerp (25/11) en de thuismatch tegen KRC Genk (29/11) in de Croky Cup.

De middenvelder van KV Mechelen werd op de vijftiende speeldag in de Jupiler Pro League rechtstreeks uitgesloten voor een zware tackle op de enkel van Charleroi-speler Dodi Lukebakio. De Geschillencommissie bevestigde dinsdag de vordering van het Bondsparket, dat aanvankelijk nog werd geweigerd door Malinwa.

Halverwege de tweede helft van de uitwedstrijd in Charleroi (2-0) op vrijdag pakte Schoofs uit met een gevaarlijke tackle op de enkel van Dodi Lukebakio. Scheidsrechter Erik Lambrechts trok aanvankelijk slechts geel, maar door de tussenkomst van videoref Tim Pots veranderde Lambrechts de kleur van de kaart. Schoofs mocht gaan douchen.

BELGA

Club trekt naar Marbella

Club Brugge zal net als de voorbije jaren het tweede deel van de competitie voorbereiden met een stage in Marbella. Blauw-zwart trekt van 4 tot en met 11 januari naar het zuiden van Spanje. Ook de eerste oefenwedstrijd ter plaatse ligt al vast. Op woensdag 10 januari, daags voor de terugkeer naar België, speelt Club Brugge tegen het Nederlandse Groningen. Aftrap is gepland om 15u30 in Marbella. FC Groningen is een middenmoter in de Nederlandse Eredivisie en heeft met doelmannen Sergio Padt (ex-Gent) en Kevin Begois en spits Lars Veldwijk (Kortrijk) enkele bekende namen in de selectie.

Photonews Ricardo van Rhijn vorig jaar in Marbella.

Kaya niet mee naar Nice

Het zit Zulte Waregem niet mee. Draaischijf Onur Kaya moet om persoonlijke redenen verstek geven voor de Europese verplaatsing naar Nice. De middenvelder stapte niet mee op het vliegtuig. Francky Dury riep in extremis belofte Jari De Roover op als vervanger. (VDVJ)

REUTERS

Obradovic en Stanciu out

De bacteriën waren hardnekkiger dan gehoopt. Ivan Obradovic is niet tijdig hersteld van zijn ziekte om tegen Bayern te kunnen aantreden. Na een Aziëtrip met de nationale ploeg van Servië lag hij gisteren nog steeds uitgeteld in bed. Ook op Nicolae Stanciu kan Vanhaezebrouck geen beroep doen. De Roemeen is out met overbelasting aan de hamstrings. Andy Najar traint deels mee met de groep, maar het is nog veel te vroeg om al in wedstrijden in actie te komen. (PJC)

BELGA

Duchâtelet: "Niets verdiend aan voetbal"

Roland Duchâtelet reageerde in 'De Afspraak' (Canvas) voor het eerst op de verkoop van zijn voetbalclub STVV. "Je mag niet vergeten dat ik er destijds ben ingestapt als sponsor. Toen ik bezig was bij Vivant (zijn politieke partij, red.) kon ik niet op televisie komen en dus begon ik bij een voetbalploeg. Om merkbekendheid te krijgen is dat heel relevant. Ik nam STVV over toen ze geen geld meer hadden. Na een paar jaar heb ik Standard gekocht - ik was blij dat ik het na vier jaar van de hand kon doen. Kijk, voetbal is niet gemakkelijk om winst te maken. Als je dat denkt, word je heel ongelukkig. Ik heb er niets aan verdiend. De misvatting is... (herpakt zich) Het is heel moeilijk om de eindjes aan mekaar te knopen in de voetbalwereld. Dat komt door het competitieve model. Veel clubs willen kampioen spelen."

belga SRoland Duchatelet

"Na Standard was het Belgisch voetbal mentaal gedaan voor mij. Ik heb STVV teruggekocht om te depanneren. En nu heb ik het opnieuw verkocht. Ik heb mijn leeftijd niet mee om een voetbalclub te blijven 'doen'. Ach, voetbal is iets dat de massa fel mobiliseert. Het is een sociaal gebeuren dat ook een rol kan spelen in politieke situaties. Je hebt een voordeel als ondernemer dat je met cijfers kan omgaan. Maar dat belet niet dat je soms fouten maakt, bijvoorbeeld op het vlak van communicatie. (op dreef) Het is een belangrijke activiteit. Je ziet ook dat de omzet heel groot geworden is wereldwijd. Ik vind het dan ook een goed teken dat er buitenlandse investeerders komen naar Belgische clubs. Ook omdat er een degelijk fiscaal regime is." Tot slot had Duchâtelet het nog over een eventuele verkoop van Anderlecht. "Een heel interessante ontwikkeling omdat het niet zo gepland was een paar jaar geleden, denk ik." (FDZ)

belga Roland Duchâtelet

photonews Duchâtelet, die STVV in 2004 overnam, werd op Stayen bij momenten op handen gedragen.

René Weiler analist Anderlecht - Bayern

Van polemiek is hij nooit vies geweest. René Weiler heeft toegezegd om vanavond op de Zwitserse tv de wedstrijd tussen Anderlecht en Bayern te analyseren. Hij zal dus openlijk zijn mening geven over zijn voormalige spelers en zijn opvolger. In een aankondiging praatte Weiler voor het eerst over zijn afscheid bij de landskampioen. "Ik volg het nog, maar ik bekijk de matchen niet", klinkt het. "Het enige wat ik wil weten, is wie gescoord en gespeeld heeft. Al de rest boeit me niet meer, maar het was wel een interessante ervaring." (NVK/PJC)

rv René Weiler

Bonus voor clubs met veel Belgen

De Pro League houdt woord. De eersteklassers die het vaakst spelers opstellen die in België zijn opgeleid, krijgen vanaf dit seizoen een extra vergoeding, zoals begin dit jaar voorgesteld werd. Er is 1 miljoen euro voorzien om de vijf bestscorende teams in dit aparte klassement te belonen. Dat bedrag komt uit de pot met tv-geld. (PJC)

Photo News

Dendoncker: "Bundesliga spreekt me aan"

Van een spontane sollicitatie gesproken. Leander Dendoncker, die zich op zijn 22ste klaar voelt voor een stap hogerop, heeft zijn liefde voor de Bundesliga uitgesproken: "Het is een van mijn lievelingscompetities. Het fysieke spel spreekt me aan. Daarnaast zijn de stadions mooi en is de sfeer goed. Regelmatig bekijk ik matchen." Zo weet Dendoncker dat Bayern op kruissnelheid zit. "Met de nieuwe coach is hun vorm indrukwekkend. Het zijn nog dezelfde spelers van in de heenmatch, maar nu hebben ze vertrouwen. Ach, dat verandert niks. Wij zullen van onze eigen sterkte uitgaan en zijn gemotiveerd." (PJC)

BELGA

RACING GENK_ kan zondag tegen Standard een beroep doen op Ingvartsen. De spits slikte zondag tegen Zulte Waregem nochtans zijn vijfde gele kaart voor een elleboogstoot aan het adres van De Sart. Alleen vervalt die waarschuwing nu de Reviewcommissie hem voor hetzelfde feit oproept. Ingvartsen valt terug op vier gele kaarten en verschijnt dinsdag voor de Geschillencommissie. (KDZ/SJH)

KV OOSTENDE_ moet zaterdag tegen Eupen Capon en Vandendriessche missen. Beiden zijn geschorst voor het thuisduel. Capon zag het voorstel van het bondsparket van drie speeldagen waarvan twee effectief gisteren door de Geschillencommissie teruggebracht worden tot één effectieve speeldag en één met uitstel. De strafmaat voor Vandendriessche, één speeldag effectief en één met uitstel, bleef overeind. Bovenop de twee basisspelers moet KVO zaterdag ook nog eens Jali missen, die zijn tweede schorsingsdag uitzit nadat hij tegen Zulte Waregem voor de interlandbreak het veld werd uitgestuurd. (TTV)

STANDARD_ kan tegen Racing Genk rekenen op flankaanvaller Edmilson. Hij werd vorig weekend uitgesloten tegen Oostende, waarna het Bondsparket een schorsing van één wedstrijd vorderde. De Geschillencommissie oordeelde gisteren echter dat één speeldag voorwaardelijke schorsing voldoende is. (FDZ)

ZULTE WAREGEM_ stijgt om 10 uur op richting Côte d'Azur. Dury neemt twee spelers van de Europese B-lijst mee. De Smet en Himpe gaan mee naar Nice. (VDVJ)