FT België: Malinwa bekomt strafvermindering voor Bandé en De Witte - Obradovic mag weg bij Anderlecht

Geschillencommissie HB doet volgende week uitspraak in dossier Antwerp-coach Bölöni

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) doet volgende week vrijdag (5 januari 2018) uitspraak in het langgerekte disciplinaire dossier van Antwerp-trainer Laszlo Bölöni. Dat bevestigde KBVB-woordvoerder Pierre Cornez.

Bölöni wordt vervolgd omdat hij de integriteit van scheidsrechter Bram Van Driessche in interviews na de wedstrijd Antwerp-Standard (26 oktober) in twijfel getrokken zou hebben.

Het Bondsparket bleef bij zijn vordering van 1.000 euro boete, waarvan 500 euro met uitstel. In eerste aanleg kreeg de Roemeense trainer evenwel een zware voorwaardelijke sanctie (twee weken schorsing en 2.500 euro boete). Bölöni ging in beroep.

KV Mechelen bekomt strafvermindering voor Bandé en De Witte

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft drie speeldagen schorsing, waarvan één met uitstel, en een boete van 1.200 euro opgelegd aan Mechelen-verdediger Seth De Witte. Zijn ploegmaat Hassane Bandé, die net als De Witte rechtstreeks uitgesloten werd in de thuiswedstrijd tegen Club Brugge (0-3), kreeg twee speeldagen schorsing, waarvan eveneens één met uitstel. Ook een boete van 800 euro is zijn deel.

Zowel De Witte als Bandé zijn geschorst voor de degradatietopper tegen Zulte Waregem (20/01), meteen na de winterstop. De aanvoerder van KV Mechelen mist ook de verplaatsing naar STVV (23/01).

De Witte kreeg op 21 december op slag van rust rood van scheidsrechter Nicolas Laforge, nadat de verdediger te laat was ingekomen en daardoor Wesley Moraes had geraakt. De Witte plantte zijn studs op het scheenbeen van de Braziliaanse Club-spits. "De Witte voerde een tackle uit op zijn tegenstrever met matige intensiteit, maar kwam wel veel te laat om de bal nog te kunnen spelen. Hij raakt daardoor de tegenstrever met zijn studs op het scheenbeen, waardoor diens fysieke integriteit in gevaar was. De Witte stelde ter zitting dat hij niet de intentie had om Wesley te kwetsen, maar dat verandert niet dat het wel degelijk een gevaarlijke actie was", verklaarde commissievoorzitter Stefaan Desmet, die rekening hield met "het goed gevulde disciplinaire verleden" van De Witte.

In de slotminuten van de partij ging Bandé te fel door op Abdoulay Diaby en stapte hij op de tippen van diens tenen. Een rechtstreekse uitsluiting, zo oordeelde Laforge. "De Geschillencommissie is van oordeel dat Bandé op een onstuimige manier een gevaarlijke actie uitvoerde met overdreven intensiteit en zonder kans om de bal te raken. Een dergelijke impulsieve actie, die door de scheidsrechter terecht bestempeld werd als 'serious foul play', hoort niet thuis op een voetbalveld", aldus Desmet die er rekening mee hield dat Bandé zich "expliciet ging excuseren bij Diaby".

Het Bondsparket had eerder drie speeldagen schorsing gevorderd tegen De Witte en twee speeldagen schorsing tegen Bandé. KV Mechelen weigerde de schikkingsvoorstellen en haalde vrijdag in eerste aanleg zijn gram.

Zulte Waregem grijpt naast lichtere strafmaat voor Olayinka en Walsh

Zulte Waregem keert met lege handen terug van de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), die besliste de schikkingsvoorstellen voor aanvaller Peter Olayinka (vier speeldagen) en verdediger Sandy Walsh (één speeldag) te bevestigen.

Tenzij Zulte Waregem beroep aantekent, mist Olayinka de degradatietopper tegen KV Mechelen (20/01) en de duels tegen Standard (23/01), Waasland-Beveren (27/01) en KV Oostende (04/02). De belangrijke verplaatsing naar Mechelen gaat ook aan Walsh voorbij. Behalve een schorsing kregen Olayinka (1.600 euro) en Walsh (400 euro) ook een boete.

Olayinka werkte tijdens de thuiswedstrijd tegen Charleroi (0-4) zijn frustraties uit met een drieste tackle op de kuit van Charleroi-middenvelder Marco Ilaimaharitra, nadat hij in de fase daarvoor geen strafschop had gekregen. Voor de charge op Ilaimaharitra stuurde scheidsrechter Alexandre Boucaut Olayinka met rood van het veld. Essevee moest de partij van dinsdagavond met negen veldspelers volmaken. Eerder werd ook Sandy Walsh rechtstreeks uitgesloten, nadat hij aan de noodrem had getrokken.

Net zoals het Bondsparket dat eerder deed met de vordering, wordt de schorsing voor Olayinka opgesplits in twee onderdelen. Voor de overtreding zelf geeft de Geschillencommissie "rekening houdend met het blanco disciplinaire verleden" drie speeldagen schorsing. "Olayinka voerde op een onstuimige en roekeloze manier een tackle langs achteren uit, met excessieve intensiteit en zonder intentie de bal te spelen. Hij raakte met zijn studs zwaar de rechterkuit van zijn tegenstrever, die kort nadien gewisseld moest worden met een kwetsuur. Een allicht gefrustreerde Olayinka revancheerde zich op een werkelijk onbeschofte manier. Een dergelijke gemene en brutale actie hoort niet thuis op een voetbalveld", aldus commissievoorzitter Stefaan Desmet, die voor de houding van de 22-jarige Nigeriaan na de uitsluiting nog een speeldag schorsing toevoegde. "Olayinka werd agressief en dreigend bij het zien van de rode kaart. Hij beledigde Boucout met de woorden 'shit referee'."

"De Geschillencommissie stelt vast dat Walsh een opzettelijke fout maakte, waardoor Rezaei een duidelijke doelkans werd ontnomen. Walsh deed geen enkele poging om de bal te spelen. Hij hield zijn tegenstrever met de armen tegen en had maar een zaak voor ogen: verhinderen dat een doelpunt werd gescoord. Daarbij werd de fysieke integriteit van Rezaei niet in gevaar gebracht. Zulte Waregem betwist de inbreuk ter zitting ook niet", verklaarde Desmet de schorsing voor Walsh, die door zijn ongunstige disciplinaire dossier niet op vrijspraak of een voorwaardelijke straf kon rekenen.Zulte Waregem excuseert zich voor 4 op 33

Eén gewonnen wedstrijd en één gelijkspel, dat is de wel heel magere oogst van Zulte Waregem in de laatste elf matchen van de Jupiler Pro League. Essevee gaat de winterstop in op een 14de plaats, net boven de degradatiezone.

Obradovic mag weg bij Anderlecht

Opvallend nieuws vanuit Servië: Anderlecht wil meewerken aan een transfer voor Ivan Obradovic (29) deze winter. De Servische linksachter, die nog anderhalf jaar contract heeft, past niet in de plannen van coach Hein Vanhaezebrouck en dus zal paars-wit niet moeilijk doen als er belangstelling komt. Obradovic is graag in Brussel, maar beseft dat hij moet spelen om zijn WK-selectie veilig te stellen. Dit seizoen is hij niet langer een onbetwiste titularis: slechts elf keer stond hij in de basis in de competitie. Momenteel geniet de ex-KV Mechelenspeler van vakantie in zijn thuisland. (PJC)

Genk wil nu ook Seck

Racing Genk wil opnieuw shoppen bij Waasland-Beveren, nadat het er eerder al de T1 Philippe Clement wegkaapte. De Limburgers willen deze winter heel graag Ibrahima Seck (28) inlijven. Het is de bedoeling dat de rijzige Senegalees ook in de Luminus Arena de lijnen uitzet onder Clement. Waasland-Beveren is echter niet van plan haar kapitein - een van de belangrijkste pionnen - zomaar te laten gaan. Als Seck deze winter de Freethiel verlaat, zal het - zeker voor Genk - een bom duiten kosten. Het verlies van Clement ligt Waasland-Beveren nog altijd zwaar op de maag. De club onderhandelt momenteel ook met Seck over een contractverlenging. Zijn contract loopt eind dit seizoen af. (MVS)

Najar met succes geopereerd, operatie onvermijdelijk voor Onyekuru

De eerste stap is alvast goed verlopen. Anderlecht-rechtsachter Andy Najar is gisteren in Antwerpen met succes geopereerd aan de hamstrings. Voor de Hondurees, die deze maand herviel in zijn oude blessure, zit het seizoen er sowieso op. Anderlecht hoopt Najar fit te krijgen voor de voorbereiding op volgend seizoen. Nog in de ziekenboeg van paars-wit verklaarde Henry Onyekuru (knie) in Afrikaanse media dat hij niet onder het mes moet, hoewel RSCA eerder het tegendeel beweert.

"Onyekuru onderging afgelopen weekend meteen de nodige onderzoeken, waarna de medische staf van RSC Anderlecht en de behandelende arts van mening waren dat een operatie onvermijdelijk is. Zij blijven ook na deze nieuwe verklaringen achter hun standpunt staan dat de Nigeriaan onder het mes zal moeten. De verdere details worden nog besproken met Onyekuru’s moederclub Everton", klinkt het bij Anderlecht. Wellicht is Onyekuru vier tot zes maanden out. (PJC)

Stalt Juventus binnenkort spelers bij Malinwa?

Er is een mogelijkheid dat KV Mechelen - naar voorbeeld van Zulte Waregem - in de zomer gaat samenwerken met Juventus. De Oude Dame zou dan spelers met het gewenste profiel verhuren aan Malinwa. Vorig jaar nog bezocht een delegatie van KV Mechelen de Italiaanse topclub. Toen werden de eerste contacten gelegd. (FDZ)