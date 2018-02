FT België: Lukaku bezoekt Anderlecht - Vossen out, controlescan voor Poulain - Trossard mikt op bekerfinale De voetbalredactie

13 februari 2018

07u54 1 Jupiler Pro League Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Lukaku op bezoek

Zou hij ze eens flink de levieten gelezen hebben? Romelu Lukaku. De spits van Man United kwam zijn ex-ploegmakkers gisteren nog eens bezoeken op Neerpede. De revaliderende Andy Najar postte deze foto op Instagram.

Vossen wekenlang out, controlescan voor Poulain

Het is nog afwachten hoe ernstig de in Beveren opgelopen blessure van Jelle Vossen is. De enkelbanden van de spits zijn zwaar geraakt, maar door de zwelling is het nog te vroeg voor verder onderzoek. Wel staat vast dat Vossen wekenlang aan de kant staat. Gelukkig voor Club kan Diaby snel hervatten. De Malinees bleef tegen Waasland-Beveren uit voorzorg aan de kant met lichte hinder aan de adductoren en kan zaterdag in principe spelen. Poulain (adductoren) moet later deze week een controlescan ondergaan. Hij hervatte vorige woensdag de training, maar voelde meteen een reactie. Club neemt geen risico's met de verdediger die nog even opzij moet blijven. (TTV)

Trossard mikt op bekerfinale

Goed nieuws voor Leandro Trossard. De Genkse winger mag zijn trainingsarbeid opvoeren, maar hij traint nog niet mee met de groep. Twee weken geleden trok Trossard naar Barcelona voor een onderzoek bij de bekende sportchirurg, Ramón Cugat. Die heeft nu het licht op groen gezet voor Trossard. De 23-jarige flankaanvaller staat al bijna een heel seizoen langs de kant met een spierblessure in de quadriceps. Hij hoopt klaar te zijn voor de bekerfinale van 17 maart tegen Standard. Buffel (ziek) trainde gisteren niet. De Genkse beloften wonnen met 5-0 tegen Oostende. (KDZ)

Buffalo's op stage voor play-off 1

AA Gent wil na de remonte in de reguliere competitie ook in de play-offs gensters slaan. In de week na het einde van de competitie trekken de Buffalo's op stage om play-off 1 voor te bereiden. Van dinsdag 13 tot en met zondag 18 maart slaan zij hun tenten op in het Spaanse Campoamor. De stage wordt in de eerste week na de competitie georganiseerd omdat een aantal Gentse internationals in de twee weken daarna onbeschikbaar zijn vanwege interlandvoetbal. (RN)

Uytterhoeven niet van de partij voor competitieslot

KV Mechelen kreeg zaterdagavond bijzondere versterking van de man die de club in 2003 reanimeerde. Mark Uytterhoeven keerde een zeldzame keer terug Achter de Kazerne om als stadionomroeper 'zijn' Malinwa naar de overwinning te stuwen. "We moesten winnen, zelfs 0-0 was een ramp geweest. De eerste stap is nu gelukkig gezet, al moeten we er nog een aantal zetten. Eupen heeft immers een veel makkelijker programma. Onze thuismatchen moeten we zeker winnen en hopelijk halen we nog iets op Standard of Gent, al zal dat heel moeilijk worden." Uytterhoeven zelf zal er niet bij zijn voor die laatste cruciale duels. "Mijn vrouw werkt een tijdje in het buitenland en ik volg haar. De spelers vroegen me al of ik de volgende wedstrijden ook zou komen. Ze zien me als een soort van geluksbrenger (lacht). Al geloof ik er sowieso in dat het goedkomt. Dat gevoel had ik al sinds de tweede helft tegen Moeskroen en dat is enkel maar gegroeid. Als je ook de steun van de supporters weer zag... Als het daarvan zou afhangen, speelden we play-off 1. Zelden speelde een twaalfde man zo'n rol op het veld." (DPB)