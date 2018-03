FT België: Liersefans bereiden zich voor op noodscenario - Goed nieuws voor Standard rond Mpoku De voetbalredactie

14 maart 2018

07u37 0

Fans Lierse verenigen zich

Een aantal supporters van Lierse heeft zich verenigd in de groepering 'Lierse voor altijd'. Indien het straks fout zou lopen met de overname van de club en Lierse geen proflicentie zou halen, wil 'Lierse voor altijd' zijn schouders helpen zetten onder een eventuele doorstart in de lagere reeksen. 'Lierse voor altijd' gaat ook enkele (kleinschalige) acties op poten zetten om geld in te zamelen. In eerste instantie zullen de centen naar Lierses jeugdtrainers gaan. Die zijn al sinds afgelopen zomer niet meer betaald door de club. (KDC)

Geen vervolging voor Mpoku

Goed nieuws voor Standard. Paul-José Mpoku wordt dan toch niet geschorst - hij moet zelfs niet voor de Geschillencommissie verschijnen - voor het tumult na de wedstrijd tegen Club Brugge. Mpoku liet zijn ongenoegen blijken aan de arbitrage. Zij namen volgens de flankaanvaller een paar discutabele beslissingen in het gelijkspel. Mpoku liep na het laatste fluitsignaal naar ref Boucaut - maar hij hield zich uiteindelijk in -, andere Rouches volgden zijn voorbeeld. Boucaut nam het tumult op in zijn verslag. Standard en Mpoku werden vervolgd door het bondsparket, maar gisteren werd de procedure stopgezet. "Er wordt van het bondsparket nu verwacht dat we een getekende dagvaarding neerleggen bij de griffier. Dat is niet gebeurd", aldus de bondsprocureur. (FDZ)