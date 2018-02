FT België: Leko wil 'remontada' zien bij Club - Dury vereerd met uitspraken Eden Hazard De voetbalredactie

08 februari 2018

09u20 0 Jupiler Pro League Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Operationeel directeur Yorik Torreele weg bij Antwerp

Yorik Torreele stapt per direct op bij Antwerp. De voormalige operationeel directeur kwam in mei 2015 in het zog van Patrick Decuyper bij Antwerp en samen zorgden ze voor een grondige reorganisatie van de club. Na de promotie kwam sterke man Paul Gheysens prominenter op het voorplan, waardoor de rol van Decuyper en Torreele sterk veranderde. Decuyper verdween eerder al uit de club en nu stapt ook Torreele zelf op, omwille van een verschil in visie over zijn functie. "Dat is jammer, maar zo'n dingen gebeuren nu eenmaal. Ik heb enkele geweldige jaren beleefd op de Bosuil en met fantastische mensen mogen samenwerken. Ik wens Antwerp al het beste toe en ik blijf natuurlijk een hevige supporter." (DPB)

Leko gelooft in 'remontada'

Gisteravond was 't feest, vandaag opnieuw bittere ernst voor Club Brugge. 'Remontada' is Leko's codewoord - ondanks de rotslechte uitgangspositie. "Ik geloof erin." De 4-1-uitgangspositie lijkt fataal - nooit haalde een ploeg in de halve finale van de beker een achterstand van drie goals op - maar toch geloven ze op Olympia in een exploot. Ivan Leko ziet geen reden om de handdoek te werpen. "Ik geloof in een 'remontada'. Als ik één iets mag wensen voor mijn verjaardag (Leko werd gisteren 40, red.), dan is het dat we winnen en de finale halen. 't Zou een fantastisch cadeau zijn. En waarom zou het niet lukken? We hebben dit seizoen al getoond dat het kan: vijf goals tegen Anderlecht, vier tegen Charleroi, STVV en Standard. Zondag konden we wel zeven keer gescoord hebben tegen Charleroi. Mijn spelers weten wat hen te doen staat."

Vier keer scoren? Geen probleem, zo lijkt het wel. Maar wat als blauw-zwart naar goede gewoonte twee of drie tegengoals slikt? "We moeten niet te veel nadenken over het resultaat of over hoe vaak we moeten scoren. Ook niet over de tegengoals. We moeten vooruit spelen, met veel passie en risico. Vol gas en drie keer scoren. Natuurlijk is Standard de grote favoriet. Wij zijn niet dom of blind. Maar ik geloof dat we samen met de supporters mooie dingen kunnen doen. We kunnen er een fantastische avond van maken."

Voor Hazard zou ik wel een jaar extra doen als coach

Francky Dury voelde zich vereerd bij het horen van de uitspraken van Hazard op de Gouden Schoen. "Ik heb Eden nog gekend toen ik assistent van Frank Vercauteren was bij de nationale ploeg", vertelt Dury. "Eden is zo belangrijk voor elke ploeg waarin hij speelt. Het is mooi dat hij zegt dat hij ooit voor ons wil spelen, maar ik kan me moeilijk voorstellen dat hij ooit nog in België zal voetballen. Als hij dat toch zou doen, moet dat over een jaar of zes zijn. Dan zal ik er al een lange carrière bij Zulte Waregem op hebben zitten. (lacht) Maar als Eden dan naar ons zou komen, wil ik er voor hem gerust nog een jaar bij doen." (RN)

Kort clubnieuws

Capon en Musona hebben de training nog niet hervat en zijn onzeker voor Anderlecht. (TTV)

Yatabaré (ziekte) en Bolat (rust) kregen een loopprogramma. (DPB)