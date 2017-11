FT België: Leko hoeft hem niet meer: einde verhaal Refaelov bij Club Redactie

Jupiler Pro League Einde verhaal voor Refaelov

Niet in de basis... Dat was hij stilaan gewoon. Niet invallen... Daar moest hij wel mee leren leven. Maar niet eens bij de achttien... Dát was Refaelov onder Ivan Leko nog niet overkomen. "Ik vond het al vreemd dat hij zó weinig speelde, maar ik vind het ronduit bizar dat hij nu niet eens meer bij de selectie zit", reageert zijn manager Dudu Dahan. "Ik ga akkoord met het gezegde dat een coach altijd gelijk heeft zelfs als hij geen gelijk heeft, maar er bestaat ook nog zoiets als idolen en iconen. En daar moet je respectvol mee omgaan." De manier waarop Refaelov aan de kant geschoven wordt, doet naar verluidt zelfs bij het bestuur wenkbrauwen fronsen.

Refaelov is niet zomaar een speler. Wel een sterkhouder die Club de voorbije zes jaar mee terug naar de top hielp. Met een eerste titel in elf jaar en een eerste beker in acht jaar, waarbij zijn legendarische winninggoal tegen Anderlecht voor altijd in de Brugse herinneringen zal verder leven. Maar Leko leeft niet in het verleden. Naar zijn smaak en in zijn systeem heeft hij de aanvallende middenvelder niet meer nodig. (WDK)



Teodorczyk kent vandaag schorsing

Uitstel is geen afstel. Vandaag moet Lukasz Teodorczyk voor de Geschillencommissie verschijnen na zijn natrap richting Joseph Aidoo in de match tegen Genk. Eigenlijk moest 'Teo' zich oorspronkelijk vorige week verdedigen, maar toen bekwam Anderlecht uitstel omdat de Pool op dat moment in Parijs zat voor de partij tegen PSG. De verwachting is dat Teodorczyk, die wel nog in beroep kan gaan tegen een eventuele sanctie, minstens één speeldag schorsing krijgt. In dat geval mist hij al zeker de partij tegen Moeskroen. (PJC)

Slechts 2 van 16 coaches langer dan jaar bij hun club

Opvallend: in de Jupiler Pro League zijn na het ontslag van Jordi Condom gisteren nog slechts twee trainers meer dan één jaar actief bij dezelfde club. Francky Dury is sinds 2011 (opnieuw) trainer bij Zulte Waregem, Felice Mazzu is sinds 2013 de coach van Charleroi. Stuivenberg kwam eind december naar Racing Genk, Mircea Rednic nam vorig seizoen begin december over bij Moeskroen. Die twee zijn dus nog in de running. (FDZ)

Manager Stanciu in België

Het waren geen loze woorden. Anamaria Prodan is gearriveerd in België. Roemeense media schrijven dat de makelaar van Nicolae Stanciu (24) in de hoofdstad is om te praten met Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck. Gespreksonderwerp de komende dagen wordt de toekomst van Stanciu. Eerder had Prodan met een vertrek gedreigd: "Als Anderlecht Nico niet goed genoeg vindt, zoek ik een nieuwe club." De Roemeense recordaankoop, momenteel bij de nationale ploeg, kon zich nog niet doorzetten bij RSCA. (PJC)

