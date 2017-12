FT België: KV Mechelen is een nv en belooft toe te slaan tijdens wintermercato: "Sportieve versterking komt er dus tijdens de winterstop aan" Redactie

Mechelse bestuur belooft versterking

Ook al zijn de kerstdagen volop aan de gang, bij KV Mechelen zitten ze niet stil. Zo werd de Mechelse eersteklasser omgevormd van een vzw naar een nv. "Het is een nieuwe, broodnodige stap. Met de nv hebben we aandeelhouders die investeren in de club. Noodzakelijk om de komende jaren een rol van betekenis te kunnen blijven spelen in eerste klasse", vertelde voorzitter Johan Timmermans op de website van de club.

Sportief vergaat het Mechelen dit seizoen minder goed. Het staat voorlopig voorlaatste, maar het bestuur van Malinwa belooft wel versterking. "De sportieve staf heeft de opdracht gekregen om de groep te versterken", wist hoofdaandeelhouder Olivier Somers te vertellen. "Sportieve versterking komt er dus tijdens de winterstop aan. Wij volgen het van dichtbij op."

't Is gebeurd, #kvmechelen is een nv: https://t.co/IxlsYaRg7l pic.twitter.com/VIoZj2rUh9 KV Mechelen(@ kvmechelen) link