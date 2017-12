FT België: KV Mechelen casht 10.800€ per minuut - Dury hoeft zich geen zorgen te maken - Oude bekende tussen de palen bij Moeskroen? De voetbalredactie

06u39 3 Photo News Jupiler Pro League Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Bandé voor 9,5 miljoen naar Ajax na nauwelijks 873 minuten met Mechelen

Jackpot voor KV Mechelen. Ajax betaalt 9,5 miljoen voor Hassane Bandé (19). De Burkinees tekent voor vijf jaar in Amsterdam, maar speelt tot het einde van het seizoen voor Malinwa.

De interesse voor de aanvaller was zeker niet nieuw. Anderlecht, Club Brugge, PSV en Wolfsburg hadden hem op hun wenslijstje staan, maar het was Ajax dat het kortst op de bal speelde. Malinwa hoopte op 5 miljoen voor hun aanvaller, maar mag nu het dubbele bijschrijven op de bankrekening. Bandé speelde dit seizoen 873 minuten in de competitie, hij levert KV Mechelen dus 10.800 euro op per minuut. Malinwa heeft ook een percentage op de doorverkoopwaarde bedongen. Een recordtransfer.

Voor Bandé waren Kosanovic en Obradovic de duurste vertrekkers in Mechelen. Standard en Anderlecht betaalden twee jaar geleden elk 2,5 miljoen. Geen wonder dus dat de champagnekurken gisteren door de Mechelse bestuurskamer vlogen. Met één transfer hebben ze daar bijna hun jaarbudget - 10 miljoen euro - verdubbeld. 't Is ook meer dan de 7 miljoen euro die de nieuwe sterke man Olivier Somers investeerde in de club. Kassa, kassa. (FDZ/KDZ)

Photo News

Zulte Waregem ondanks 3 op 27 vol achter Dury

Andere coaches zouden al lang een storm trotseren, maar Francky Dury kan in Zulte Waregem onbevreesd naar een remedie voor de terugval zoeken. Zelfs als de malaise blijft duren.

Geen lastige vragen op zijn persconferenties. Verwijten vanuit de tribunes evenmin. Ondanks de malaise bij Essevee stelt niemand zich vragen rond de positie van Dury. 't Is een verademing midden een seizoen waar de ene coach na de andere sneuvelde. "Maar bij ons is dat allerminst een item", maakt voorzitter Carl Ballière zich sterk. "Weet je, toen ik pas mijn functie opnam, was onze situatie nog veel erger. We stonden alleen laatste met vier punten achterstand. Ook dan hebben we vol vertrouwen gehouden in Francky en zijn we eruit geraakt. Als één iemand dat opnieuw kan doen, is hij het wel."

Veel coaches zouden jaloers zijn op zoveel ruggensteun. Om maar te zeggen: alleen Albert Cartier (bij Tubize met een 0 op 27), Fernando Da Cruz en Guido Brepoels (respectievelijk bij Moeskroen en STVV met 3 op 27) deden in het verleden hun seizoen uit, ondanks soortgelijke cijfers. Maar de verdienste van Dury bij Zulte Waregem is dan ook enorm. "Francky plots in vraag stellen, zou het domste zijn wat we kunnen doen", meent algemeen manager Eddy Cordier. "Paniek is namelijk een slechte raadgever. Het zorgt enkel voor meer nervositeit en onzekerheid. We weten dat we hier met Francky uit raken. Hij brengt kwaliteit - ook in de slechte periodes."

"Niks te verwijten"

Bovendien zijn er verzachtende omstandigheden. "Francky stond dit seizoen voor een enorme uitdaging, want hij moest 14 spelers inpassen", aldus Ballière. "En dat in een druk programma, zonder vedettes als Lerager of Meïté. Er valt hem dus niks te verwijten." Cordier treedt bij: "We schieten niet op individuen, maar gaan als club onze verantwoordelijkheid nemen. En samen, mét Francky, kijken hoe we de ploeg op het einde van dit jaar kunnen verbeteren. We zullen hier sterker uitkomen." (VDVJ)

Photo News

Louwagie: "Wie dit voorspeld had, had ik zot verklaard"

Het grootste verschil? "'t Is aangenamer werken tijdens de week." AA Gent en Michel Louwagie: opgelucht, maar voorzichtig, nu de Buffalo's eindelijk in de top 6 staan.

"Ik zie nog élke match af." De straffe inhaalrace van plek veertien naar de vijfde heeft nog niet voor de nodige gemoedsrust gezorgd bij de algemeen manager van AA Gent. "Nee, ik slaap tegenwoordig na een match niet beter. Dat lukt niet door de spanning", glimlacht Louwagie. "Kijk, als je zo ver achter hebt gestaan in het klassement, kan je je geen enkele misstap meer veroorloven. Het was in elke match weer van moeten. (begint ze één voor één op te noemen) Eigenlijk hadden we al vierde kunnen staan - ik blijf erbij dat we in Charleroi bestolen zijn geweest. Iedereen herinnert zich wel die fase. Ik was die dag zó ontgoocheld omdat ik wist wat de gevolgen waren: het werd nóg moeilijker voor ons om terug te knokken."

Maar zie. Een dikke maand later zit Gent ineens op schema voor play-off 1. "Wie me twee maanden geleden had gezegd dat we begin december vijfde zouden staan, die had ik zot verklaard", aldus Louwagie. "Ik ging uit van een lange inhaalrace. Yves (Vanderhaeghe, red.) heeft me dan ook verrast. Trainers hebben zogezegd een voorbereiding van zes weken nodig om een ploeg te smeden, maar met zijn knowhow is Yves erin geslaagd om deze groep vertrouwen te schenken. Hij kent natuurlijk ook de Belgische competitie én hij werd goed gebrieft door onze assistenten."

"Soms geen vat op situatie"

Het maakt dat Louwagie weer goedgezind naar de Ghelamco Arena rijdt. "Het is sowieso een drukke job, maar als je met een slecht gevoel gaat werken, is het verdomd lastig. Met een goed gevoel daarentegen, is al dat werken niet zo erg. (snel) Nu, we zijn er nog niet. We mogen niet beginnen te zweven. Natuurlijk willen we niet meer uit de top 6, maar als ik íets geleerd heb, dan wel dat het niet altijd loopt zoals je het wil. Soms heb je geen vat op de situatie. (zucht) We hadden eigenlijk al een vijftal punten meer kunnen hebben als je terugdenkt aan onze matchen tegen Mechelen, Moeskroen en Anderlecht..."

Welterusten, meneer Louwagie. Gent staat opnieuw waar het hoort. (NP)

Photo News Ivan De Witte en Michel Louwagie bij de voorstelling van Yves Vanderhaeghe: tot dusver een geslaagde zet.

Werner op weg naar Moeskroen

Olivier Werner (32) zal wellicht zaterdag op Antwerp in het doel van Moeskroen staan. De Waal is contractvrij nadat hij in de zomer van vorig jaar een dubbele open beenbreuk opliep bij Sochaux. Eerder stond hij o.m. in het doel bij Virton, Mechelen, FC Brussels, Eupen, Bergen en Cercle Brugge. Hij bood zichzelf aan. Gisteren al trainde Werner met de kern en het staat vrijwel vast dat hij vandaag een aansluitingsformulier bij Moeskroen zal invullen.

BELGA