FT België. Kaminski in winterstop naar AA Gent? - Lokeren heeft nieuwe keeperstrainer - RC Genk denkt aan STVV-linksback De Norre De voetbalredactie

24 december 2018

13u44 0

Sabbe volgt Lemmens op als keeperstrainer Lokeren

Pieter-Jan Sabbe is de opvolger van Erwin Lemmens als keeperstrainer van Sporting Lokeren. De 38-jarige Sabbe zette zijn handtekening onder een contract tot het einde van het seizoen. Eerder behoorde hij tot de sportieve staf van Antwerp, Coxyde en Cercle Brugge. Sinds augustus 2018 is hij keeperstrainer bij de nationale ploeg U19, die gecoacht wordt door Jacky Mathijssen. Lemmens stapte begin deze maand op bij Sporting Lokeren. Hij is nog keeperstrainer bij de nationale ploeg.

Kaminski in winterstop naar AA Gent?

Of dit dan de voorlaatste wedstrijd was van Thomas Kaminski bij KV Kortrijk? Hij lachte net iets te geheimzinnig om normaal te zijn. “Ik weet het niet.” Nog niets gehoord van AA Gent? Weer dat lachje. “Nog niet. We zullen wel zien.” Dat zei de doelman na afloop van zijn derde clean sheet in de jongste vijf wedstrijden. Zijn contract bij KV Kortrijk loopt nog anderhalf jaar, maar als AA Gent doorduwt, kan het snel gaan. “Ik ben er 26. Het is tijd om een stap te zetten”, zei Kaminski de jongste weken wel vaker. “Maar als ik ga, moet het zijn om in het doel te staan, niet om op de bank te zitten.” Het is alleen de vraag welke clan het in Gent zal halen: zij die willen doorgaan met Thoelen of zij die een vervanger voor Kalinic zoeken.

En er is ook nog dit: toen er in augustus sprake was van de transfer van Kalinic en de naam Kaminski viel, reageerde de Kortrijkse manager Matthias Leterme sec: “Als Gent 15 miljoen wil voor Kalinic, kunnen ze er ook vijf betalen voor Kaminski.” Indien het meezit met Kalinic bij Aston Villa - veel spelen, goede resultaten - kan AA Gent uiteindelijk zelfs 19 miljoen vangen. Hoeveel willen ze dan bij KVK voor hun goalie?

De Norre in beeld bij RC Genk

RC Genk is op zoek naar versterking op de linksbackpositie en denkt daarbij aan de 21-jarige Casper De Norre van Sint-Truiden. Die is aan een goed seizoen bezig bij de Kanaries en zou bij Genk de concurrentie kunnen aangaan met Jere Uronen. Opvallend, De Norre begon zijn jeugdcarrière in Genk. Nadien kwam hij ook uit voor Standard en nu dus voor STVV, tussendoor werd hij ook even uitgeleend aan Verbroedering Geel. (KDZ)