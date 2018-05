FT België: Geplaagde videoref Marchand bevestigt dat VAR in eerste helft niet werkte door slechte weer - Cercle heeft vervanger Vercauteren in het vizier De voetbalredactie

02 mei 2018

02 mei 2018

Verbist rekent nog op geplaagde videoref Marchand

Scheidsrechtersbaas Johan Verbist rekent voor volgend seizoen nog op Yves Marchand (52) en zijn VAR-team, ondanks dat hij na de controversiële Gent - Standard op non-actief is gezet. Marchand en zijn team hadden de strafschopovertreding van Koutroubis op Gigot in de eerste helft wel degelijk vastgesteld. Alleen kon dat niet aan Lardot gemeld worden omdat het communicatiesysteem door de barre weersomstandigheden niet werkte. Dat bevestigde Marchand zelf. In de derde fase rond het handspel en de penalty reageerde de VAR correct, maar bij de tweede fase, met het afgekeurde doelpunt van Janga, was er geen bewijs van een 'clear error'. Zijn goal werd wel degelijk door Marchand herroepen, maar Lardot ging zelf ook de beelden bekijken vooraleer hij ingreep. Niet alles verliep dus even vlekkeloos, met verzachtende omstandigheden werd geen rekening gehouden.

Condom in beeld bij Cercle (én STVV)

Dan toch geen Frank Vercauteren (61) volgend seizoen in 1A bij Cercle. Beide partijen kwamen niet tot een overeenkomst om zijn contract te verlengen. Vercauteren lonkt naar het buitenland, moederclub Monaco mikt op een 'opleidingscoach' in Brugge. Jordi Condom (ex-Eupen) werd gecontacteerd, maar is ook bij STVV in beeld.

Voor de buitenwereld was het misschien een verrassing, bij Cercle voelden ze al langer nattigheid. "Als onderhandelingen zo lang aanslepen, dan groei je op den duur uit elkaar", reageerde voorzitter Frans Schotte. De gesprekken werden midden maart gestart. Begin april trok Vercauteren zelfs naar Monaco, waar hij garanties kreeg om de ploeg verder uit te bouwen. Alles leek op een contractverlenging te wijzen, maar die illusie werd zaterdag doorprikt.

Met de zoektocht naar een nieuwe trainer is Monaco volop bezig. Jordi Condom (48) kreeg in dat opzicht een telefoontje. De Spanjaard was tot vorig seizoen bij Eupen actief. Hij verzekerde pas nog Roeselare van het behoud in 1B, maar kan er weg bij interesse uit 1A. Alleen is Cercle niet de enige gegadigde. Ook STVV gooide een lijntje uit richting Condom. De nieuwe trainer moet er ten laatste midden juni zijn, als de spelers terugkeren uit vakantie. Die is na het vertrek van Vercauteren meteen ingezet. (WDK/SJH)

Visser jongste scheidsrechter ooit die Club-Anderlecht fluit

De één verzamelt postzegels, de ander records. In 2014 werd Lawrence Visser tijdens KV Oostende-KV Mechelen de jongste ref in eerste klasse, nu wordt hij met 28 jaar, 4 maanden en 18 dagen ook de jongste scheidsrechter die de partij tussen Club Brugge en Anderlecht mag leiden. Zijn voorganger was Bart Vertenten, 29 jaar, 11 maanden en 2 dagen oud toen hij Anderlecht-Club floot op 15 april. "Ik ben niet extra nerveus", aldus Visser, de 45ste arbiter sinds 1959 in de topper. "Tuurlijk is dit een speciale wedstrijd. En tuurlijk zal er druk zijn - het einde nadert - maar ik zal me niet anders voorbereiden dan gewoonlijk. Mijn team en ik zijn goed op mekaar ingespeeld. We zullen klaar zijn." Maar zal de videoref, de laatste weken serieus onder vuur, dat ook zijn? Visser lacht: "Ik ga geen gekke dingen doen door die controverse. En vergeet niet: de VAR blijft nuttig."

Visser kan de komende jaren op zoek naar de titel 'arbiter met meeste competitieduels tussen Club Brugge en Anderlecht'. Die titel is momenteel in handen van Serge Gumienny met 15 wedstrijden. (PJC/GLA)

Cools zwaait af bij KBVB

Julien Cools (71) neemt na 25 jaar afscheid van de voetbalbond. Hij was tot voor kort actief als assistent-coach van de U19 en begeleidde 25 jaar lang de Belgische jeugdploegen. Hij blijft wel nog actief als scout.

Waasland-Beveren_ Alexis Yohaslin Rojas Gamboa, een 19-jarige Costa Ricaanse centrale verdediger, is in beeld. Gamboa is ondanks z'n leeftijd sterkhouder bij Santos, de huidige nummer 4 in Costa Rica. (MVS)

Antwerp_ Antwerp sprak met Michaël Tirpan (24), maar er is nog geen akkoord met de rechtsachter die Eupen ondanks een contract tot juni 2019 wil verlaten. Obbi Oulare werd in Spanje succesvol aan de heup geopereerd. Hij staat voor een maandenlange revalidatie en komt dit seizoen niet meer in actie. Pitroipa hervatte de trainingen nog niet. (SJH/AR)