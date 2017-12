FT België: Gent-speler stopt met voetballen - Najar hervat bij de beloften

20u55 0 BELGA Jupiler Pro League Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Andy Najar hervat na drie maanden blessureleed bij beloften van Anderlecht

Andy Najar zal maandag bij de beloften van RSC Anderlecht zijn wederoptreden maken na een revalidatie van drie maanden. Dat maakte de landskampioen bekend op zijn website.

"Andy Najar ziet zijn revalidatie positief verlopen en zal aanstaande maandag zijn wederoptreden maken bij de reserven in de thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk", laat Anderlecht optekenen.

De blessuregevoelige rechterflankspeler maakt zijn eerste speelminuten sinds 12 september. Toen viel de 24-jarige Hondurees in de Champions League-wedstrijd op het veld van Bayern München (3-0) uit met een blessure aan de hamstrings. Najar miste vorig seizoen ook al de ontknoping van Play-off 1 door gescheurde kruisbanden.

Voor de thuiswedstrijd tegen Sporting Charleroi van zondag zijn ook Kara Mbodji (adductoren) en Nicolae Stanciu (hamstrings) onzeker.

Malinovskyi (Genk), El Messaoudi (Mechelen) en Enoh (Lokeren) kennen hun sancties

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft het finale verdict geveld voor Genk-middenvelder Ruslan Malinovskyi (twee speeldagen schorsing met uitstel), Mechelen-middenvelder Ahmed El Messaoudi (vrijspraak) en Lokeren-aanvaller Lewis Enoh (drie speeldagen schorsing, waarvan één met uitstel), die na een beroepsakte van het Bondsparket opnieuw moesten voorkomen.

Malinovskyi en El Messaoudi werden vorige week woensdag in het bekerduel van de achtste finales beiden rechtstreeks uitgesloten. El Messaoudi trok al na vijf minuten aan de noodrem. Een halfuur later revancheerde Malinovskyi zich met een tikje, nadat Hassane Bandé hem tegen het lijf liep. Malinovskyi werd vrijgesproken in eerste aanleg, maar kreeg in beroep twee speeldagen schorsing met uitstel. De Oekraïener moet ook een boete van 800 euro betalen. De vrijspraak voor El Messaoudi werd in hoger beroep bevestigd.

Lewis Enoh plantte zijn elleboog tegen de kin van STVV-speler Dimitrios Goutas en werd door de Reviewcommissie op het matje geroepen. In eerste aanleg kreeg hij drie speeldagen schorsing, nadat het Bondsparket twee speeldagen schorsing en één met uitstel had gevorderd. Lokeren had echter dat voorstel tot minnelijke schikking aanvaardt, volgens het Bondsparket werd de strafmaat ten onrechte verhoogd. Daarom tekende de procureur beroep aan en werd een speeldag schorsing alsnog met uitstel verleend. De boete van 1.200 euro werd bevestigd. Voor de zitting van de Geschillencommissie Hoger Beroep stuurden de Waaslanders opnieuw hun kat. Enoh mist de verplaatsing naar Club Brugge (10/12) en de derby tegen Waasland-Beveren (16/12) op Daknam.

In het dossier van Malinovskyi deed het Bondsparket dinsdag met het zien van de tv-beelden bijgebracht door Genk al een toegeving. De vordering van drie speeldagen schorsing (waarvan twee effectief) werd teruggebracht naar twee (waarvan één effectief). "Vrijspraak vind ik een te lichte strafmaat. Wat mij betreft geeft de commissie alles met uitstel. Voor de perceptie lijkt het mij beter te tonen dat we dergelijke intentionele feiten niet aanvaarden. Het feit op zich beschouw ik als een opzettelijke actie, hoe laag de intentie ook was. Het blijft een revancherende actie", verklaarde Blondeau de beroepsakte. Advocaat Johnny Maeschalck kon ook niet leven met twee speeldagen schorsing met uitstel. "In deze gegeven omstandigheden dwingt de vrijspraak zich op. Ik ben verbaasd dat men deze zaak als voorbeeld wenst te gebruiken", zei hij.

De drie leden van de Geschillencommissie Hoger Beroep maken hun vonnis in de loop van de namiddag bekend.

Lokeren stuurt opnieuw zijn kat na hoger beroep van Bondsparket tegen schorsing Enoh

Lokeren-aanvaller Lewis Enoh kreeg dinsdag een schorsing van drie speeldagen en een boete van 1.200 euro voor een elleboogstoot. Dat was een zwaardere sanctie dan het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) had gevorderd, maar de procureur wilde graag de versie van Enoh horen en tekende daarom beroep aan. De Waaslanders stuurden vrijdag echter opnieuw hun kat.

De Geschillencommissie Hoger Beroep kan dan ook niet anders dan het vonnis in eerste aanleg te bevestigen, heel uitzonderlijk wordt de sanctie verzwaard. De Kameroense aanvaller van de "Tricolores" is zo wellicht geschorst voor de verplaatsing naar Club Brugge (10/12), de derby tegen Waasland-Beveren (16/12) op Daknam en de uitwedstrijd tegen Antwerp (21/12). Vrijdagnamiddag maken de commissieleden de uitspraak bekend.

Tijdens het doelpuntenloze duel in Sint-Truiden op de zestiende speeldag in de Jupiler Pro League plantte Enoh tijdens een luchtduel zijn elleboog tegen de kin van Dimitrios Goutas. Scheidsrechter Nicolas Laforge, die Lokeren uiteindelijk twee rode kaarten zou geven, stond niet goed gepositioneerd en bestrafte de fase niet. Na de tussenkomst van de Reviewcommissie kreeg de stoot alsnog een disciplinair staartje, Laforge gaf dinsdag toe dat hij rood had moeten trekken.

RSCA-Charleroi uitverkocht

De ticketing van Anderlecht laat weten dat de thuiswedstrijd tegen Sporting Charleroi van aanstaande zondag, 10 december om 18.00 uur, volledig uitverkocht is. Voor de topper tegen de huidige nummer twee uit de Jupiler Pro League zullen er dus geen tickets meer beschikbaar zijn, noch online, noch aan de loketten.

Anderlecht neemt kennis van vonnis in zaak Suarez

Landskampioen RSC Anderlecht neemt "akte van de beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA om ex-speler Matias Suarez te veroordelen tot een boete van 540.000 euro en wacht nu de motivering van het vonnis af om al dan niet verder in beroep te gaan", zo laat de club vandaag weten in een persmededeling.

Suarez had bij Anderlecht nog een verbintenis tot 2017 maar besloot die in juli 2016 eenzijdig te verbreken, om vervolgens in zijn thuisland voor zijn ex-club Belgrano te tekenen. Beide clubs raakten het niet eens over een transfersom, waarop de Gouden Schoen van 2011 een advocaat inschakelde. Die voerde aan dat Suarez zijn contract verbrak omdat hij zich wegens de terreurdreiging niet meer veilig voelde in België. Op 22 maart 2016 waren in de luchthaven van Zaventem en de Brusselse metro bommen ontploft.

Anderlecht stapte naar de FIFA en daar boog een panel van internationale sportjuristen zich over de kwestie. Zij oordeelden dat de terreurdreiging geen grondige reden voor Suarez was om het contract te verbreken. De rechters wezen erop dat de familie meer dan acht jaar in België woonde en hun woonplaats, Ukkel, niet in oorlogsgebied ligt.

Kanaries met ongeziene weelde voorin

De Kanaries gaan voor niks minder dan winst tegen Zulte-Waregem. Dat zei coach Jonas De Roeck vanmiddag tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Hij bestempelde de match van zondag ook als een sleutelmatch. "Want mits winst verstevigen we onze plaats in de top zes." De Roeck kan voor het eerst trouwens beroep toen op een haast volledig fitte kern. Alleen De Petter (scrotum), Kotysch (kuitbeen) en Ceballos (adductoren) zijn out. Voor de rest is iedereen fit. Dat betekent meteen dat de Truiense coach voorin met Boli, Vetokele, Gueye en Acoltase een ongeziene weelde heeft. "Of ik voor één of voor twee spitsen zal kiezen, ga ik nu niet verklappen", aldus de coach. "Ik kan alleen zeggen dat Vetokele en Gueye van ver komen en nog niet klaar zijn om een volledige match te spelen. Maar elk een helft moet kunnen."

Europese topclubs jagen op 15-jarig Anderlecht-talent

De kans bestaat dat Anderlecht één van zijn grootste talenten kwijtspeelt. De 15-jarige technische middenvelder Eliot Matazo, kapitein van de U16, geniet interesse van Dortmund, Schalke 04, RB Leipzig, Monaco, Manchester City en Manchester United. Dat schrijft La Dernière Heure. Anderlecht heeft de bedoeling om Matazo op 15 februari, de dag van zijn zestiende verjaardag, een profcontract te laten tekenen, maar of dat zal gebeuren, is dus zeer de vraag.

Vijftien profclubs ontvangen Pro League+ label

Vijftien profclubs hebben donderdag het Pro League+ label voor 2017 in ontvangst mogen nemen, zo maakte de Pro League vandaag bekend.

Het Pro League+ label wordt toegekend aan Pro League-clubs die het voorbije jaar een kwaliteitsvolle communitywerking opzetten op basis van een beleidsplan met aandacht voor de lokale context, duurzame partnerschappen en waardevolle activiteiten. AA Gent, Club Brugge, Waasland-Beveren, OHL, KV Mechelen, Racing Genk, KV Kortrijk, Westerlo, Lokeren, KV Oostende, Lierse, Standard, Charleroi, Roeselare en Antwerp kregen het label.

De labels zijn de opvolgers van de Pro League+ Awards, die de voorbije drie seizoenen werden uitgereikt. "Omdat intussen het aantal clubs met een sterke communitywerking is gegroeid, werd besloten het concept van de Awards aan te passen om zo elke club met een sterke of groeiende communitywerking te kunnen belonen", aldus Stijn Van Bever, CSR-manager van de Pro League.

Ook KVO ontvangt het Pro League+ label

Croizet naar MLS?

Moeilijke tijden voor Yohan Croizet. Eerst licht geblesseerd, dan niet geselecteerd door KV Mechelentrainer Jankovic. Er is desondanks interesse voor de flankaanvaller/ aanvallende middenvelder. Het Amerikaanse Kansas City uit de Major League Soccer heeft Croizet op een shortlist staan.

Matton stopt met voetballen

Thomas Matton stopt als profvoetballer. De 32-jarige middenvelder kampte voortdurend met blessures en stond dit seizoen amper 26 minuten op het terrein. Na de voorbereiding kreeg hij last aan de achillespees. Toch blijft Matton aan boord bij de Buffalo’s. De Oost-Vlaming gaat samen met Frédéric Dupré fulltime bij de jeugd van AA Gent aan de slag als techniektrainer. Matton tekende een verbintenis tot juni 2020, Dupré een contract tot juni 2021.

"Ik heb meneer Louwagie (manager bij AA Gent, red) gezegd dat ik wou stoppen met voetballen", licht Matton toe aan de verzamelde pers. "We zijn dan beginnen praten en hij heeft - vanuit mijn studie-interesse - gepolst of ik geen zin had om als trainer bij de jeugd te beginnen. Voor mij een ideaal scenario. Ik heb hier misschien niet zo vaak gespeeld als ik wilde, toch heb ik prachtige momenten beleefd; waaronder de Champions League-campagne, met als absolute uitschieter mijn goal tegen Zenit."

Ook Michel Louwagie nam het woord. "We hebben Thomas deze week een contract aangeboden tot 2020. Hij beantwoordt perfect aan het profiel dat we zoeken voor onze jeugd: een ex-voetballer van onze club met een sportwetenschappelijke achtergrond."

Thomas Matton stopt jammer genoeg met voetballen.

Bondsparket in beroep tegen straf Sá Pinto én Malinovskyi

Drukke dag voor de Geschillencommissie Hoger Beroep. Vier dossiers worden vandaag in beroep behandeld. Waaronder het dossier van Standard-trainer Sá Pinto die voor twee weken geschorst werd. Niet alleen de Rouches, maar ook het Bondsparket - dat de straf te licht vindt - gaan in beroep tegen de uitspraak. De Portugees zal zich in principe persoonlijk komen verdedigen. Bij Genk heerste dan weer consternatie nadat het Bondsparket ook in beroep ging tegen de vrijspraak van Ruslan Malinovskyi. Vanmiddag om 14 uur worden ook nog de zaken van Enoh (Lokeren) en El Messaoudi (KV Mechelen) behandeld.

Zwakste Europese seizoen in 22 jaar, maar geen paniek

Het zwakste Europese seizoen sinds 1995-1996 lijkt voorlopig geen gevolgen te hebben voor de Belgische clubs. Anderlecht, Club Brugge, AA Gent, KV Oostende en Zulte Waregem konden slechts 2,6 punten voor de coëfficiënt verzamelen. Daarmee blijft België voorlopig op de negende plaats. Voor volgend seizoen ligt de verdeling van de Europese plaatsen al vast. Maar voor 2019-2020 kan een daling naar de tiende plaats betekenen dat de tweede in de Jupiler Pro League een extra Champions League-voorronde moet spelen. Het tiende land op de Europese ranking, Turkije, volgt op 2,7 punten. De Turken halen ons in als ze dit seizoen nog 7 Europese zeges boeken. Dat lijkt echter quasi onmogelijk, ook al gaat Besiktas als groepswinnaar door naar de 1/8ste finales van de Champions League.

Maar de komende jaren zullen de Belgische clubs wel beter moeten presteren om dit ondermaatse seizoen te compenseren. De 2,6 punten voor de coëfficiënt zijn de laagste score sinds het seizoen 1995-'96. Hierdoor staat ons land pas 33ste op 55 Europese landen, achter landen als Moldavië, Albanië en Macedonië. Sinds de invoering van de ranking in 1959 eindigde België nooit lager.

Photonews Zulte Waregem won gisteren zijn laatste Europa League-duel tegen Lazio.