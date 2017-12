FT België: Gent-speler stopt met voetballen - Europese topclubs jagen op 15-jarig Anderlecht-talent De voetbalredactie

07u37 0 BELGA Jupiler Pro League Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Europese topclubs jagen op 15-jarig Anderlecht-talent

De kans bestaat dat Anderlecht één van zijn grootste talenten kwijtspeelt. De 15-jarige technische middenvelder Eliot Matazo, kapitein van de U16, geniet interesse van Dortmund, Schalke 04, RB Leipzig, Monaco, Manchester City en Manchester United. Dat schrijft La Dernière Heure. Anderlecht heeft de bedoeling om Matazo op 15 februari, de dag van zijn zestiende verjaardag, een profcontract te laten tekenen, maar of dat zal gebeuren, is dus zeer de vraag.

Twitter

Vijftien profclubs ontvangen Pro League+ label

Vijftien profclubs hebben donderdag het Pro League+ label voor 2017 in ontvangst mogen nemen, zo maakte de Pro League vandaag bekend.

Het Pro League+ label wordt toegekend aan Pro League-clubs die het voorbije jaar een kwaliteitsvolle communitywerking opzetten op basis van een beleidsplan met aandacht voor de lokale context, duurzame partnerschappen en waardevolle activiteiten. AA Gent, Club Brugge, Waasland-Beveren, OHL, KV Mechelen, Racing Genk, KV Kortrijk, Westerlo, Lokeren, KV Oostende, Lierse, Standard, Charleroi, Roeselare en Antwerp kregen het label.

De labels zijn de opvolgers van de Pro League+ Awards, die de voorbije drie seizoenen werden uitgereikt. "Omdat intussen het aantal clubs met een sterke communitywerking is gegroeid, werd besloten het concept van de Awards aan te passen om zo elke club met een sterke of groeiende communitywerking te kunnen belonen", aldus Stijn Van Bever, CSR-manager van de Pro League.

Ook KVO ontvangt het Pro League+ label van de @ProLeagueBE . Ook op vlak van community zijn we duidelijk op de goede weg ! Een mooie pluim voor @DiegoRosseel en iedereen die een rol speelt in de communitywerking. #ProLeague+ #communityhttps://t.co/9QtwbrxFoU pic.twitter.com/BGn4NHg4nh KV Oostende(@ kvoostende) link

Croizet naar MLS?

Moeilijke tijden voor Yohan Croizet. Eerst licht geblesseerd, dan niet geselecteerd door KV Mechelentrainer Jankovic. Er is desondanks interesse voor de flankaanvaller/ aanvallende middenvelder. Het Amerikaanse Kansas City uit de Major League Soccer heeft Croizet op een shortlist staan.

BELGA

Matton stopt met voetballen

Thomas Matton kondigt vandaag zijn afscheid aan als profvoetballer. De 32-jarige middenvelder kampte voortdurend met blessures en stond dit seizoen amper 26 minuten op het terrein. Na de voorbereiding kreeg hij last aan de achillespees. Toch blijft Matton aan boord bij de Buffalo’s. De Oost-Vlaming krijgt een job in de jeugdwerking van AA Gent, wellicht in de functie van techniektrainer.

BELGA

Bondsparket in beroep tegen straf Sá Pinto én Malinovskyi

Drukke dag voor de Geschillencommissie Hoger Beroep. Vier dossiers worden vandaag in beroep behandeld. Waaronder het dossier van Standard-trainer Sá Pinto die voor twee weken geschorst werd. Niet alleen de Rouches, maar ook het Bondsparket - dat de straf te licht vindt - gaan in beroep tegen de uitspraak. De Portugees zal zich in principe persoonlijk komen verdedigen. Bij Genk heerste dan weer consternatie nadat het Bondsparket ook in beroep ging tegen de vrijspraak van Ruslan Malinovskyi. Vanmiddag om 14 uur worden ook nog de zaken van Enoh (Lokeren) en El Messaoudi (KV Mechelen) behandeld.

Photo News Sá Pinto.

Zwakste Europese seizoen in 22 jaar, maar geen paniek

Het zwakste Europese seizoen sinds 1995-1996 lijkt voorlopig geen gevolgen te hebben voor de Belgische clubs. Anderlecht, Club Brugge, AA Gent, KV Oostende en Zulte Waregem konden slechts 2,6 punten voor de coëfficiënt verzamelen. Daarmee blijft België voorlopig op de negende plaats. Voor volgend seizoen ligt de verdeling van de Europese plaatsen al vast. Maar voor 2019-2020 kan een daling naar de tiende plaats betekenen dat de tweede in de Jupiler Pro League een extra Champions League-voorronde moet spelen. Het tiende land op de Europese ranking, Turkije, volgt op 2,7 punten. De Turken halen ons in als ze dit seizoen nog 7 Europese zeges boeken. Dat lijkt echter quasi onmogelijk, ook al gaat Besiktas als groepswinnaar door naar de 1/8ste finales van de Champions League.

Maar de komende jaren zullen de Belgische clubs wel beter moeten presteren om dit ondermaatse seizoen te compenseren. De 2,6 punten voor de coëfficiënt zijn de laagste score sinds het seizoen 1995-'96. Hierdoor staat ons land pas 33ste op 55 Europese landen, achter landen als Moldavië, Albanië en Macedonië. Sinds de invoering van de ranking in 1959 eindigde België nooit lager.

Photonews Zulte Waregem won gisteren zijn laatste Europa League-duel tegen Lazio.