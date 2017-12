FT België: Genk praat vandaag met Clement - Sà Pinto in strand-fie Standard - Beloften van profclubs binnen 2 jaar in amateurvoetbal? De voetbalredactie

Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Vandaag gesprek met Clement

Racing Genk plant vandaag de eerste gesprekken in de zoektocht naar een nieuwe coach. Philippe Clement is bij Racing Genk de topkandidaat om de ontslagen Albert Stuivenberg op te volgen. Om de wedstrijdvoorbereiding op de kwartfinale van de beker van België niet te verstoren nam Genk nog geen contact op met Clement of Beveren. Vandaag zouden die eerste contacten wel plaatsvinden. Genk heeft een lijstje met vier namen klaar waarvan Clement met stip op één genoteerd staat. Vraag blijft of hij Waasland-Beveren in het midden van het seizoen wil verlaten om in het Genks project te stappen. (KDZ)

Op Sclessin is de sfeer top

Strand-fie bij Standard. Ricardo Sà Pinto in het midden, zijn spelers rond hem. 'Team Spirit' erboven geschreven. De Portugese coach van de Rouches - nog steeds geschorst - zette de foto gisteren op Instagram. Met de nodige felicitaties na de kwalificatie in de Beker van België tegen Oostende. "Allez les Rouches. Ik zag een prachtige ingesteldheid en een mooie overwinning." Eerder had ook Mpoku de foto al gedeeld op Instagram. Met de onderlinge sfeer is niets mis op Sclessin. (FDZ)

Trossard weer in lappenmand

Pech blijft Leandro Trossard achtervolgen. De Genkse flankaanvaller stond na maanden blessureleed nog eens in de basis, maar moest na een halfuur opnieuw met een spierblessure naar de kant. Na een onschuldig duel met Morioka bleef hij op de mat zitten. Zichtbaar ontgoocheld verliet hij trekkebenend het veld. Trossard zat nochtans lekker in de match en had voor de 2-0 gezorgd. Afwachten hoe ernstig hij eraan toe is, Trossard vreest zelf dat hij hervallen is in zijn oude blessure. Genk lijkt hem weer een poosje kwijt te zijn. (KDZ)

Beloften van profclubs binnen 2 jaar in amateurvoetbal?

De kans is groot dat de beloftenploegen van de eersteklassers binnen afzienbare tijd meedoen in Eerste en Tweede Klasse Amateurs. De Pro League, de voetbalbond én de amateurclubs staan open voor het idee. Over de vorm moet nog onderhandeld worden, de uitvoering zal ten vroegste voor 2019-2020 zijn.

De komende weken en maanden zullen profs en amateurs praten over de invulling van het thema. Welke clubs mogen meedoen in Eerste Klasse Amateurs, welke in Tweede Klasse? Kan promoveren/degraderen? Krijgen de amateurclubs een geldsom in de plaats? Insiders zeggen dat dit jaar nog een concreet voorstel zal worden geformuleerd en dat de goodwill groot is om het plan te doen slagen.(NVK)