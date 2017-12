FT België: Geen kruisbandletsel voor Matthys - Simons blaast 41 kaarsjes uit De voetbalredactie

18u16 19 Photo News Jupiler Pro League Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Gent en Kortrijk dagen elkaar uit voor sneeuwballengevecht

Ze stonden afgelopen weekend al tegenover elkaar en morgen kruisen Gent en Kortrijk opnieuw de degens. Nu in de kwartfinale van de Beker van België. Al moet er eerst nog wel sneeuw geruimd worden om de grasmat in het Guldensporenstadion sneeuwvrij te krijgen. Op Twitter vroegen de Buffalo's zich al af hoe de grasmat erbij ligt. "Kwestie van te weten of we morgen voetbalschoenen of moon boots moeten meenemen", klonk het. "Gewoon voetbalschoenen, vraag maar aan Brecht Dejaegere of Birger Verstraete. Tenzij we toch een sneeuwballengevecht houden", noteerden ze bij Kortrijk.

Moonboots? 🤔Echte Kerels zullen toch gewoon voetbalschoenen dragen om te voetballen? ⚽️ Vraag maar eens aan @BDejaegere of @Verstraete41. Tenzij we toch een sneeuwballengevacht houden? ❄️ KV Kortrijk(@ kvkofficieel) link

Timmy Simons is 41 jaar

Een opvallende jarige vandaag. Ouderdomsdeken Timmy Simons is bij Club Brugge 41 jaar geworden. De verdedigende middenvelder is de oudste speler die sinds 1959 voor Club op een veld verscheen. Dat deed hij op 29 september in de competitiewedstrijd tegen Lokeren. Op dat moment was Simons 40, 9 maand en 13 dagen oud. Komt Simons na zijn verjaardag nog op het veld in de Jupiler Pro League dan kan hij zelfs de oudste speler in de hoogste voetbalklasse worden.

4️⃣1️⃣! Weer een jaartje bij, proficiat @SimonsTimmy 🎉 #legend pic.twitter.com/g9FQ7fXpfq Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

STVV weigert speeldag schorsing voor Roman Bezus

STVV gaat niet akkoord met de speeldag schorsing die het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vorderde als minnelijke schikking voor Roman Bezus. De Oekraïense middenvelder zal zich morgen (vanaf 14u00) verdedigen voor de Geschillencommissie voor het Profvoetbal.

Dat bevestigde communicatieverantwoordelijke Fiorenzo Mostien aan Belga. STVV zal opperen dat Bezus helemaal niets kon doen om het contact met Marvin Baudry te vermijden.

Bezus werd gisteren in de thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem (1-1) na tussenkomst van de Video Assistant Referee (VAR) rechtstreeks uitgesloten. Tijdens een val, omdat Bezus zelf een duw had gekregen, plantte hij zijn studs op de enkel van Baudry. Scheidsrechter Lardot oordeelde na het bekijken van de tv-beelden dat die "onopzettelijke, maar brutale fout" rood verdiende.

Geen kruisbandletsel voor Matthys

Tim Matthys ging vanmorgen op bezoek bij donter Declerq in Antwerpen voor een MRI-scan. Daaruit bleek dat de kruisbanden niet geraakt zijn. Matthys heeft wel een barst in de knie en komt voor Nieuwjaar niet meer in actie voor Malinwa. In principe sluit hij begin januari opnieuw aan bij de groep. (FDZ)

Vader van Chipciu overleden

De vader van Anderlechtspeler Alexandru Chipciu is overleden. Dat laat de club weten op haar website. De Roemeen behoorde omwille van de slechte gezondheidstoestand van zijn vader de afgelopen weken niet tot de wedstrijdselectie van paars-wit. De redactie wenst de speler en diens familie en vrienden alle sterkte in deze moeilijke periode.

Ook FC Barcelona en Real willen Anderlecht-talent

De lijst dikt aan. Spaanse media melden dat ook FC Barcelona en Real Madrid Eliot Matazo op de radar hebben. Eerder raakte bekend dat Borussia Dortmund, Schalke 04, RB Leipzig, AS Monaco, Manchester City en Manchester United de 15-jarige Anderlecht-middenvelder willen halen. Paars-wit heeft de bedoeling om de middenvelder op 15 februari, de dag van zijn zestiende verjaardag, een profcontract te laten tekenen, maar gezien de grote concurrentie wordt dat geen makkelijke opgave. (PJC)

Najar moet nog even wachten op rentree

Ook bij de beloften gooit de sneeuw roet in het eten. De wedstrijd tussen de reserves van Anderlecht en KV Kortrijk van vanavond is door het winterweer immers afgelast. Dat laat paars-wit weten op Twitter. Dat is meteen ook slecht nieuws voor Andy Najar, wiens wederoptreden na drie maanden blessureleed op het programma stond. De vinnige rechterflank viel op 12 september in de Champions Leaguewedstrijd tegen Bayern München uit met een probleem aan de hamstrings. Een nieuwe datum voor het belofteduel is nog niet bekend.

Le match des réserves de ce lundi soir face au KV Kortrijk vient juste d'être remis à date ultérieure.



De wedstrijd van de reserven tegen KV Kortrijk van deze maandagavond is uitgesteld naar een latere datum.



⚽ #RSCA #COYM RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Exit Stuivenberg, nu Thijs of Clement?

Net geen jaar na zijn aanstelling heeft Racing Genk Albert Stuivenberg op de keien gezet. De druppel was het erbarmelijke gelijkspel tegen Eupen. "Wij geloofden niet meer dat Albert Stuivenberg ons naar play-off 1 kon loodsen", aldus voorzitter Peter Croonen. "Wij zijn voorstander van een trainer voor de lange termijn, maar dan moeten de resultaten volgen." Met Stuivenberg ontslaat Genk zijn negende trainer in tien jaar. Ook assistent-coach Rob Meppelink, die deze zomer op verzoek van de Nederlander de sportieve staf kwam versterken, moet vertrekken.

Croonen wil snel werk maken van een opvolger. "Het is niet onze eerste intentie om een trainer die onder contract ligt weg te halen." In Genk circuleerde gisteren wel de naam van Bernd Thijs. Die is nu assistent bij AA Gent en ligt daar onder contract tot einde dit seizoen. Thijs was ontgoocheld dat hij in het zog van Vanhaezebrouck niet mee kon naar Anderlecht en voelt zich ook stilaan klaar voor een job als hoofdcoach. Als Limburger en ex-Genkspeler zou hij zeker gecharmeerd zijn door een aanbod van Genk. Thijs wordt ook vertegenwoordigd door het makelaarsbureau van Tom De Mul en Harry Lemmens, allebei ex-Genk. De naam van Philippe Clement, woensdag met Waasland-Beveren in Genk te gast voor de kwartfinale van de beker, viel gisteren ook. Maar het is nog maar de vraag of hij het succesverhaal met Waasland-Beveren wil opgeven voor een nieuw avontuur in Genk. (KDZ)

Op naar record?

Na 18 speeldagen staat de teller op 9 trainersontslagen. Sinds de invoering van de play-offs in 2009-2010 staat het record op 13 voortijdig doorgestuurde coaches. Met nog meer dan de helft van de competitie te gaan lijkt een record in de maak.

Trebel wellicht out voor Club

Extra tegenvaller voor Anderlecht: Adrien Trebel viel geblesseerd uit. Hij had te veel last aan de knie. "Al na vier minuten ondervond hij hinder", zuchtte Hein Vanhaezebrouck. "Wellicht is hij out voor komende zondag." Het is daarnaast zeer de vraag of Kara Mbodj fit geraakt. De Senegalees sukkelt met de adductoren en moest passen voor Charleroi. Olivier Deschacht en Lukasz Teodorczyk zijn in de topper sowieso geschorst na hun rode kaarten gisteren. (SK/PJC)

Al Hilal aast op Stanciu

Na de schreeuw van Nicolae Stanciu (24) om meer speelminuten komt er stilaan interesse voor de Roemeense middenvelder. Zo melden Roemeense media dat Al Hilal, het nummer één van Saoedi-Arabië, concrete belangstelling toont. Het is evenwel de vraag of Stanciu zich wil gaan begraven in het Midden-Oosten. Paars-wit is alvast bereid mee te werken aan een oplossing. (PJC)

80 jaar geleden dat Anderlecht nu al vier keer thuis verloor

Het is maar liefst 80 jaar geleden dat Anderlecht na 18 speeldagen al vier thuisnederlagen incasseerde in competitie en beker samen. Naast de nederlagen tegen STVV (2-3), RC Genk (0-1) en Charleroi (1-3) verloren de Brusselaars ook tegen Standard (0-1) in de Croky Cup. In 1937-1938 liep het mis tegen Daring Brussel (0-4), Beerschot (1-6), Union (3-4) en Antwerp FC (1-2). Als we enkel naar de competitie kijken, is het 20 jaar geleden dat paars-wit na 18 speeldagen drie thuisnederlagen liet optekenen. In 1997-1998 werd verloren tegen RWDM (0-2), RC Genk (0-2) en Excelsior Moeskroen (1-2). (JSe)

Heraanleg veld Jan Breydel ten vroegste op 6 januari

De winterprik heeft het speelveld in Jan Breydel allesbehalve goed gedaan, waardoor een heraanleg in de winterstop onafwendbaar lijkt. Terwijl Club in het verleden telkens na de kerstwedstrijd meteen in actie schoot, zou het nieuwe speelveld nu pas na 5 januari vervangen kunnen worden. Cercle speelt die dag immers tegen OHL, amper tien dagen na Club-Moeskroen op tweede kerst. In het geval dat Club doorstoot naar de halve finales van de beker en op 17 januari alweer thuis moet spelen, dan wordt het ook nog eens flink rushen om alles klaar te krijgen. Intussen werden onderlinge afspraken met Cercle vastgelegd. Anders dan de voorbije jaren is groen-zwart, dat nu in handen is van de steenrijke Monaco-voorzitter Rybolovlev, nu wel bereid om zijn steentje bij te dragen. Het uitgangspunt is dat beide clubs 50 procent betalen, maar daarna volgt wel een afrekening afhankelijk van het aantal gespeelde wedstrijden. Club zit op 18 december opnieuw samen met de leverancier van de grasmat. (TTV)

21 op 30 op Stayen: STVV deed slechts 2x beter

Na Eupen (4-4) en Lokeren (0-0) liet STVV tegen Zulte Waregem een derde gelijkspel op rij op Stayen optekenen. Toch kunnen de Limburgers uitpakken met een stevige thuisreputatie met 21 op 30 na tien thuisduels. De club deed in slechts 2 op 41 seizoenen in eerste klasse beter. Toch kreeg de ambitie om zo lang mogelijk mee te doen voor de top zes een knauw. De recente 4 op 18 maakt duidelijk dat STVV hoe dan ook in een dip zit. Een aantal spelers zitten na een zwakke voorbereiding onder Marquez op hun tandvlees. (FKS)

