FT België: Gedaan met discussie of verhuurde spelers mogen aantreden tegen moederclub 14u30 2 photo_news Jupiler Pro League Hoe lang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Pro League vindt akkoord over verhuurde spelers

De Pro League bereikte een akkoord over verhuurde spelers. Er worden twee categorieën in het leven geroepen: 'ter beschikking gestelde spelers' en 'verhuurde spelers'. Bij de ene categorie wordt een som bovenop de huur betaald en is de speler in kwestie ook speelgerechtigd tegen zijn club van oorsprong. Bij de andere categorie wordt een deel van het loon doorbetaald door de moederclub, maar mag de speler in kwestie niet opgesteld worden tegen zijn club van oorsprong. Tot nu toe was er vaak discussie over de vraag of huurlingen mochten opgesteld worden. Nagenoeg elk geval was verschillend, naargelang het akkoord tussen de twee betrokken clubs. Voortaan is er één regeling voor alle clubs. (RN)

Camacho (Waasland-Beveren) en Azouni (KV Kortrijk) riskeren één speeldag schorsing

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vandaag één speeldag schorsing en een boete van 400 euro gevorderd tegen Rudy Camacho (Waasland-Beveren). Larry Azouni (KV Kortrijk) kijkt aan tegen een schorsing van twee speeldagen, waarvan één effectief, en een geldstraf van 600 euro. Beide spelers werden afgelopen weekend op de tiende speeldag in de Jupiler Pro League rechtstreeks uitgesloten. Rudy Camacho haalde in de slotfase van de verplaatsing naar AA Gent (2-0) de doorgebroken Mamadou Sylla neer. Scheidsrechter Sébastien Delferière toonde de Franse verdediger van de Waaslanders aanvankelijk de gele kaart, maar op aanraden van de Video Assistant Referee (VAR) bekeek hij de beelden. Op basis daarvan kreeg Camacho alsnog een rode kaart. Indien Waasland-Beveren het schikkingsvoorstel van het Bondsparket aanvaardt, mist Camacho de uitwedstrijd tegen Zulte Waregem (22/10).



Op het veld van Standard Luik ging KV Kortrijk met 3-1 onderuit, mede omdat de Kerels bijna een uur met een man minder moesten voetballen. Larry Azouni ging in de 37e minuut met gestrekt been door op de voet van Edmilson Junior, ref Luc Wouters stuurde de Tunesische middenvelder van KVK meteen van het veld. Het Bondsparket vraagt voor die roekeloze overtreding één speeldag effectieve schorsing en eentje met uitstel, waardoor Azouni riskeert geschorst te zijn voor de thuismatch tegen AA Gent (21/10).



Beide clubs kunnen het schikkingsvoorstel weigeren en moeten dan dinsdagmiddag met hun speler voor de Geschillencommissie verschijnen.

Pozuelo woedend bij wissel: vuistslag op dak dug-out

Met nog een kwartier te spelen schrikt Alejandro Pozuelo als het bordje met zijn rugnummer de hoogte ingaat. De Spanjaard is het niet eens met zijn vervanging en doet ook geen moeite om zijn ongenoegen te verbergen. Hij negeert het handjeklap met Stuivenberg, loopt ook de rest van de technische staf straal voorbij en koelt zijn woede met een vuistslag op het dak van de dug-out. Stuivenberg probeerde het incident te relativeren. "Pozuelo mag misnoegd zijn. We stonden nog achter en hij wilde er alles aan doen om dat nog te keren. Dan is het nooit leuk dat je gewisseld wordt, dus ik kon zijn reactie wel hebben. Dat is gewoon heel menselijk." Genk besliste om de Spanjaard na de wedstrijd niet naar de mixed zone te sturen. (KDZ)

Denswil moet blessure vrezen

Pech voor Stefano Denswil gisteren. De Nederlander moest aan de rust binnenblijven met een omgeslagen enkel na een pijnlijk contact. De komende dagen moet duidelijk worden of de verdediger al dan niet snel kan hervatten. Gisteren werd Denswil afgelost door German Mera. (TTV)

Milicevic loopt enkelblessure op, Andrijasevic weer naast selectie

Even voorbij het uur haalde Yves Vanderhaeghe Danijel Milicevic naar de kant. Niet zonder reden, bleek achteraf, toen de Bosnische international mankend door de wandelgangen van de Ghelamco Arena huppelde. "Na tien minuten was mijn enkel al op twee plaatsen aangetrapt", aldus Milicevic. "De enkel is helemaal opgezwollen. We moeten de volgende dagen zien hoe het evolueert, maar ik hoop dat ik zaterdag tegen Kortrijk weer inzetbaar ben." (RN)

Hoe moet het verder met Franko Andrijasevic? Ook onder kersvers AA Gent-coach Yves Vanderhaeghe viel de recordaankoop van AA Gent (4 miljoen euro) zaterdag uiteindelijk naast de wedstrijdkern. Eerder was dat ook al het geval in Jan Breydel, toen assistent-coach Peter Balette overnam van Vanhaezebrouck. Andrijasevic haalde die dag zelfs niet eens de 21-koppige selectie. De Kroaat is nochtans fit, maar overtuigt dus vooralsnog niet op training. Een serieus probleem, gezien de investering. Andrijasevic speelde tot dusver slechts vier competitiematchen, waarvan drie als titularis, en scoorde ondanks de hoge verwachtingen nog maar één keer.



Eveneens fit, maar net als Andrijasevic op een zijspoor bij de Buffalo's: Damien Marcq - voor 2,5 miljoen euro weggehaald bij Charleroi. De middenvelder kende onder Vanhaezebrouck al moeite met de invulling van zijn rol en slaagde er de voorbije dagen evenmin in om indruk te maken op Vanderhaeghe. (NP)

Vandaag uitsluitsel over blessure Moren

Laurent Jans was al out, en nu moet Waasland-Beveren volgende zondag op Zulte Waregem ook Rudy Camacho missen. De centrale verdediger kreeg rood na tussenkomst van de videoref. Op de koop toe viel ook al Valtteri Moren geblesseerd uit, wat maakt dat Philippe Clement een pak defensieve kopzorgen heeft. Hoe ernstig de blessure van Moren is, weten we op dit moment nog niet. Vandaag ondergaat de Finse verdediger verdere onderzoeken. (MVS/LUVM)

Bolingi niet op tijd terug na visumproblemen

Geen Jonathan Bolingi afgelopen weekend bij Moeskroen. De topschutter van Moeskroen, die dit seizoen al zes keer scoorde, kampte na een interland met Congo met visumproblemen en raakte niet tijdig terug in België. Trainer Mircea Rednic begon dan maar met alleen Awoniyi in de spits. "Noodgedwongen speelden we defensiever dan ik eigenlijk wou", vertelde de Roemeen. Desondanks wist Moeskroen voor de tiende wedstrijd op een rij te scoren. Lang niet slecht voor een ploeg die voor aanvang van de competitie als degradatiekandidaat naar voren werd geschoven. (KDC)





Hanni en co. lopen voor het goede doel

Anderlecht heeft zich afgelopen weekend van zijn beste kant laten zien. Dennis Appiah, Sofiane Hanni en Adrien Trebel namen zaterdag deel aan de 'Brussels Celebrity Marathon', waar ze kilometers maalden voor het goeie doel. Ook voorzitter Roger Vanden Stock maakte zijn opwachting, nadat hij eerder present getekend had op een ruilbeurs in het stadion. Daar kwam Hein Vanhaezebrouck eveneens langs. Hij maakte tijd voor foto's en handtekeningen.

Spionagetrip Vitesse levert zwak Zulte Waregem op

Henk Fraser heeft een rapportage vol zwakheden op zak van Zulte Waregem. De coach van Vitesse ondernam gisteren een spionagereis naar Antwerpen om de komende tegenstander in de Europa League te zien. 'Essevee' ging bij Royal Antwerp prompt met 3-0 onderuit. Fraser vertrok gisteren snel na het duel van Vitesse met Heracles (1-1) naar België. De Arnhemse club had de afgelopen weken al analisten vooruit gestuurd. Ook assistent Edward Sturing bekeek Zulte Waregem. Fraser greep gisteren de gelegenheid om de Vlaamse opponent te bestuderen.



Zulte Waregem, met voormalig Vitessenaar Onur Kaya in de basis, kwam bij Royal Antwerp al snel op achterstand door Obbi Oulare, vorig seizoen nog actief bij Willem II. De 2-0 was een eigen doelpunt van Marvin Baudry. Na rust kreeg Zulte Waregen rood (Michael Heylen). Daarna zorgde Geoffry Hairemans met een strafschop voor de 3-0.



Zulte Waregem staat door de nederlaag op een tegenvallende zevende plaats in de Belgische competitie. Donderdag (aanvang 19.05 uur) wacht voor de Vlaamse club de confrontatie in het eigen Regenboogstadion met Vitesse, de nummer vier van de eredivisie.