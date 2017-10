FT België: Foket voor het eerst sinds hartoperatie in Gentse selectie - jonge revelatie STVV verlengt De voetbalredactie

14u23 8 BELGA Jupiler Pro League Hoe lang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Foket voor het eerst terug in Gentse selectie

Schitterend nieuws vanuit de Gentse Ghelamco Arena, waar Thomas Foket voor het eerst sinds zijn hartoperatie opnieuw in de selectie zit. Coach Yves Vanderhaeghe selecteerde de rechtsback voor de wedstrijd van morgen op het veld van KV Kortrijk. Foket zou zes maanden aan de kant staan, maar maakte begin deze maand al zijn comeback bij de beloften. De fysiek sterke Foket zag in juli nog een transfer naar het Italiaanse Atalanta afgeketst door een hartprobleem.

Truiense revelatie verlengt

Casper De Norre (20) heeft zijn contract bij STVV verlengd tot 2020 met twee jaar optie. De Hasselaar, die nog een verleden heeft bij Genk en Standard en door STVV afgelopen seizoen werd uitgeleend aan Geel, brak dit seizoen op Stayen helemaal door. Dat gebeurde niet op zijn voorkeurspositie, het middenveld, maar op de linksachter. Daar is hij intussen eerste keuze. (FKS)

Photo News Casper De Norre (l) blijft STVV trouw

Goutas vervangt Kotysch, Boli helemaal fit

In aanloop naar de match tegen Oostende maande coach Jonas De Roeck zijn team aan tot voorzichtigheid. "In Kortrijk en tegen Club hebben de mannen van Custovic bewezen dat ze op de weg terug zijn. Dat ze laatste staan, betekent niks. Ze hebben heus wel een pak meer kwaliteiten dan hun plek in de rangschikking laat vermoeden. Dit wordt sowieso een moeilijke match." Over de samenstelling van zijn ploeg wou de coach natuurlijk niks kwijt. Zeker is wel dat Goutas achteraan de geschorste Kotysch zal vervangen. Goed nieuws is ook dat Boli volledig fit is. En dat Gueye (adductoren), Vetokele (botkneuzing) en Bezus (voet) dichtbij een terugkeer staan. Voor Ceballos is het einde van de tunnel nog niet in zicht. De speler blijft sukkelen met de adductoren en trekt naar Londen voor de consultatie van een specialist. (FKS)

Photo News Yohan Boli is weer helemaal fit