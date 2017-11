FT België: Ex-verdediger Anderlecht en Gent op 39-jarige leeftijd overleden - Clasie terug naar oude liefde? Redactie

Rwandese voormalige verdediger Hamad Ndikumana overleden

De Rwandese voormalige verdediger Hamad Ndikumana is woensdag op amper 39-jarige leeftijd overleden, zo maakte landskampioen RSC Anderlecht vandaag bekend.

De ex-international speelde in ons land achtereenvolgens voor Turnhout (2000-201), Anderlecht (2001-2002), KV Mechelen (2002-2003) en AA Gent (2003-2005), alvorens zijn carrière in Cyprus voort te zetten. Na zijn voetbalpensioen in 2011 keerde hij naar zijn geboorteland terug.

Keert Clasie terug naar Feyenoord?

Het Nederlandse voetbalprogramma Voetbal Inside was deze week op bezoek in Jan Breydel en nam er onder anderen Jordy Clasie voor de lens. De huurling van Southampton is naar eigen zeggen gelukkig in Brugge, maar sluit een terugkeer naar Feyenoord niet uit: "Op het einde van dit seizoen kom ik in dezelfde situatie als vorige zomer, toen ik uiteindelijk in Brugge ben beland. Ook dan had ik contact met Feyenoord, maar was er geen plaats voor mij." Op de vraag over een eventuele terugkeer naar Rotterdam na dit seizoen was Clasie duidelijk: "Wat mij betreft moet dat lukken." Clasie werd in augustus op huurbasis overgenomen van Southampton, maar komt bij Club niet aan spelen toe. (TTV)

Bölöni: "Versterkingen nodig om PO1 te halen"

Bij zijn aanstelling zei László Bölöni dat hij tegen november het echte Antwerp tussen de lijnen wilde zien. De start van de Great Old was sterk, maar de afgelopen maand viel Antwerp wat terug. Met een 2 op 12 dreigen ze op de Bosuil uit de top zes te vallen als er zaterdag niet gewonnen wordt tegen Eupen. "Ik heb rustig de tijd genomen om mijn kern te analyseren", zei Bölöni gisteren op zijn persconferentie. "Ik ken nu van iedereen de sterke en minder sterke punten. Mijn conclusie is duidelijk: op dit moment hebben wij genoeg kwaliteiten om het behoud in 1A te verzekeren. Maar als wij als club meer ambiëren, dan moeten er in januari versterkingen bijkomen." Bölöni hekelde ook het grote aantal geblesseerden waarmee Antwerp op dit moment af te rekenen heeft. "Sall, Arslanagic, Owusu, Achter, Ndiaye, Oulare. Omgaan met een hoog trainingsritme is ook een kwaliteit in het moderne voetbal. We bekijken geval per geval wat we anders en beter kunnen doen om er in de toekomst voor te zorgen dat we minder last zullen hebben van blessures. Neem nu het geval van Obbi Oulare. Hij is nog zó jong, maar hij heeft voortdurend last van blessures. Dat is slecht voor hem, slecht voor mij en slecht voor de ploeg." (KDZ)

