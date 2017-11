FT België: Deals tussen Anderlecht en Juventus, nu liefde met Essevee over is? - Belgische fysiektrainer naar AC Milan - Vervangt Beric de geschorste 'Teo'? Redactie

08u01 0 BELGA Beric met Teodorczyk gisteren op training. Jupiler Pro League Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Liefde tussen Essevee en Juve over

Juventus is niet langer volmaakt tevreden over zijn partnership met Zulte Waregem. Na vorig seizoen Luca Marrone, die van Juventus een jaarloon van 1,3 miljoen euro opstrijkt, komen deze jaargang ook doelman Nicola Leali (900.000 euro ) en de Cypriotische international Grigoris Kastanos nauwelijks aan de bak. Juventus zoekt via tussenpersonen nieuwe Belgische clubs om het partnership met Zulte Waregem te vervangen. De eerste contacten zijn alvast gelegd. Zo zou Charleroi een interessante optie kunnen zijn en via makelaars heeft ook Anderlecht een prima relatie met Juventus, maar een structurele samenwerking is weinig realistisch. Eenmalige transacties zijn wél een optie. Vorige zomer was bijvoorbeeld de Braziliaanse linksachter Rogerio in beeld. Herman Van Holsbeeck was gecharmeerd, René Weiler niet - de Zwitser maakte een slechte beurt tijdens de gesprekken. In makelaarskringen valt te horen dat Juventus meer vertrouwen heeft in Hein Vanhaezebrouck, wat een troef kan zijn als de Italianen een niet-Europeaan in de Pro League willen stallen.

Essevee wil anticiperen en voert zelf verkennende gesprekken met Europese subtoppers voor een nieuwe overeenkomst. Op dit moment verblijft algemeen manager Eddy Cordier in Bordeaux, waar hij samenzit met de clubleiding. Ook met het Duitse Mönchengladbach zat Zulte Waregem al rond tafel. Sportief coördinator Joric Vandendriessche ging dan weer naar een contactdag met clubleiders in Londen. (PJC)

BELGA Nicola Leali.

Innaurato naar AC Milan

Mario Innaurato, voormalig fysiektrainer van Anderlecht en de Rode Duivels, gaat aan de slag bij AC Milan. Innaurato was Marc Wilmots gevolgd naar Ivoorkust, maar aan dat avontuur kwam een einde na de uitschakeling van de Ivorianen voor het WK. Lang heeft Innaurato dus niet zonder werk gezeten. Hij poseerde gisteren op 'Milanello' met Milan-coach Vincenzo Montella. "Ik wil Mario van harte verwelkomen in de grote Milan-famillie", schreef Montella op twitter. (KDZ/PJC)

RV Montella en Innaurato in Milaan.

Rowell in Kortrijk

Jonathan Rowell (28) traint mee. Rowell is geen onbekende voor Glen De Boeck die nog met hem samenwerkte bij W.-Beveren. Kortrijk won een oefenpartij bij Melsele (3de amateurliga) met 0-2 met goals van Perbet en Budkivskyi. Lepoint, Kagelmacher en Attal hopen speelklaar te zijn medio december. (ESK)

Beric of Harbaoui als vervanger van Teo?

Slechts veertien spelers betraden het oefenveld tijdens de open training op Anderlecht gisteren. Onder hen Hanni en Dendoncker, zij waren in tegenstelling tot Kara, Stanciu, Chipciu, Onyekuru en Obradovic wel terug na interlandverplichtingen. Ook Teodorczyk tekende present. De Pool kreeg extra vakantie van Hein Vanhaezebrouck, maar sloot gisteren opnieuw aan. Sels en Gerkens volgden een individueel programma. In principe geraakt het duo fit voor de verplaatsing naar Moeskroen op zaterdag. Puur tactisch konden we niet veel conclusies trekken, want er stonden vooral afwerkingsvormen op het programma. Wat wel opviel, was dat Robert Beric zich erg efficiënt toonde. De Sloveen, die in zijn entourage liet vallen dat een terugkeer naar zijn moederclub Saint-Étienne een realistische optie is, ligt in balans met Hamdi Harbaoui om zaterdag de geschorste 'Teo' te vervangen. (PJC/MGA)

Photo News