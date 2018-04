FT België: De Roeck volgend jaar geen trainer meer bij STVV De voetbalredactie

20 april 2018

10u25 2 Jupiler Pro League Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de binnenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

De Roeck volgend jaar geen trainer meer bij STVV

Jonas De Roeck zal volgend jaar geen trainer meer zijn van Sint-Truiden. Dat maakte de Limburgse club zonet bekend op Twitter. Een oorzaak werd niet gegeven, maar het is geen geheim dat de Japanse overnemers niet helemaal tevreden waren met de prestaties van STVV. De Roeck stond nog maar sinds begin dit seizoen aan het roer bij geel-blauw.

"STVV besliste dat Jonas De Roeck volgend seizoen geen hoofdcoach meer zal zijn van de Kanaries", zo klinkt het op de website van de ploeg. "De club heeft vertrouwen in Jonas De Roeck en zijn technische staf om play-off II professioneel af te werken met het huidige team."

Jonas De Roeck geen hoofdcoach volgend seizoen.



➡️ Meer informatie via https://t.co/qpCOgKezW7. pic.twitter.com/jvy9sACPPY STVV(@ stvv) link

Coosemans op de radar van Oostende

KV Oostende heeft zijn zinnen gezet op KV Mechelendoelman Colin Coosemans. Eerder raakte bekend dat of Dutoit of Vanhamel moet vertrekken en nu blijkt waarom. Oostende nam al contact op met Mechelen, dat geen vaak voorkomende clausule in het contract (tot 2020) van Coosemans liet opnemen, waardoor de speler bij degradatie gratis zou mogen vertrekken. En dus moet KVO eerst consensus bereiken over het transferbedrag vooraleer het ook nog met Coosemans een akkoord moet vinden. De transfer is met andere woorden niet voor morgen, toch zal KVO er alles aan doen om de 25-jarige ex-doelman van Club Brugge en Waasland-Beveren naar zee te lokken. (TTV/FDZ)

Glazengooier Standard geïdentificeerd

De man die dinsdagavond een wijnglas op het veld gooide tijdens Standard-Anderlecht, is geïdentificeerd. "Hij gooide twee glazen vanuit de business seats", zegt Jadranka Lozina, politiewoordvoerster van Luik. "Eén glas kwam in de tribune terecht, het ander op het veld. Getuigen toonden de politie wie gegooid had. Het incident is gefilmd door bewakingscamera's. Daaruit bleek dat de supporters de juiste man aanwezen als dader. Hij is meegenomen uit het stadion en verhoord, maar mocht nadien naar huis. De politie van Luik stuurt het proces-verbaal door naar de voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken. Zij moeten bepalen hoe hoog de boete wordt en hoe lang het stadionverbod." De man riskeert een boete van 250 tot 5.000 euro en een stadionverbod van 3 maanden tot 5 jaar.

Standard onderneemt niets tegen de man in kwestie. De club laat dat volledig over aan de voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken. De club zelf riskeert wél een sanctie. Zowel scheidsrechter Lawrence Visser als de 'match delegate' van de voetbalbond - die het gedrag van de supporters in de gaten houdt - maakte in zijn rapport melding van het incident. Die rapporten worden overgemaakt aan het bondsparket, dat tegen de club een sanctie kan vragen wegens gebrek aan organisatie. Of dat ook gebeurt, moet de volgende dagen blijken. (RN/FDZ/SRB)

Wat met Europese tickets als Standard tweede wordt?

De Rouches zijn door hun bekerwinst al zeker van de groepsfase van de Europa League. Maar als Standard tweede eindigt, mag het aantreden in de derde voorronde van de Champions League. Het ticket voor de groepsfase van de Europa League gaat in dat geval naar het nummer drie. Die ploeg moet dan geen voorronde meer spelen. Ook als Standard derde of vierde wordt, gaat het rechtstreeks naar de groepsfase en schuift het Europees ticket door naar de volgende in de stand. (LPB)