FT België: Custovic roept Berrier weer niet op - Sterkhouder verlengt contract bij Club Brugge - Essevee mist Coopman tegen Anderlecht De voetbalredactie

02 maart 2018

14u26 0 Jupiler Pro League Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Legear out, Gueye in bij STVV

STVV trekt naar Charleroi en rekent in 't geniep op een stunt. Dat moet dan wel zonder Legear. De Luikenaar heeft last van een trap op de kuit, een restant van de match in Oostende. Teixeira en Dussaut zijn na een week rust genezen van kleine blessures en zijn er opnieuw bij. Ook in de selectie Babacar Gueye. De Senegalese spits en huurling van Hannover '96 kwam voor het laatst in actie op 2 december 2017, de match in en tegen Zulte Waregem. Hij begint de match in principe op de bank.

Custovic laat Berrier opnieuw uit wedstrijdselectie

Opnieuw geen Franck Berrier in de wedstrijdselectie van KV Oostende, dat morgen in de Ghelamco Arena AA Gent bekampt. Net als vorige week tegen STVV kiest Adnan Custovic ervoor om Berrier thuis te laten. De Fransman was daar vorige week niet mee opgezet en uitte zijn onvrede via Twitter. Vandaag zit Berrier samen met het bestuur van Oostende om zijn contractsituatie te bespreken. Mogelijk wordt zijn contract na dit seizoen ontbonden omdat de spelmaker steeds meer als stoorzender binnen de groep aanzien wordt.

Essevee mist Coopman tegen Anderlecht

Tegenvaller voor Francky Dury. De coach van Zulte Waregem kan geen beroep doen op Sander Coopman tegen Anderlecht. De huurling van Club Brugge sukkelt met de adductoren. Ook Brian Hamalainen is onbeschikbaar, hij heeft last aan de knie. Voorts ontbreken De Mets (knie), Marcq (klierkloorts) en Harbaoui (geschorst) tegen de landskampioen. (VDVJ)

Standard en Mpoku worden op het matje geroepen, Congolees dreigt bekerfinale te missen

Standard en zijn vicekapitein Paul-José Mpoku moeten opnieuw een sanctie vrezen. Zowel de club als de middenvelder worden door het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vervolgd voor het tumult na de topper tegen Club Brugge (1-1) afgelopen zondag. Dat besliste het Bondsparket vandaag.

Na het laatste fluitsignaal stormde Paul-José Mpoku, die al gewisseld was, van de Luikse dug-out naar scheidsrechter Alexandre Boucaut. De vicekapitein van Standard was niet te spreken over een aantal discutabele fases en maakte zijn ongenoegen kenbaar aan de ref. In zijn kielzog volgden alle spelers van de Rouches, waardoor de stewards moesten tussenkomen om Boucaut af te schermen.

Boucaut nam de incidenten op in zijn wedstrijdverslag op en wijdde aandacht aan Mpoku enerzijds, maar ook aan "de algemene houding van de ploeg Standard". Het Bondsparket besliste op basis daarvan om zowel Standard als Mpoku voor de Geschillencommissie van 13 maart (14u00) te dagen.

Vorige week kreeg Mpoku in hoger beroep twee speeldagen schorsing, waarvan één effectief, voor de gebeurtenissen in de spelerstunnel van Zulte Waregem. Daardoor is de Congolees komende zaterdag geschorst tegen KV Mechelen. Er hangt hem echter ook nog een voorwaardelijke speeldag schorsing boven het hoofd. Aangezien Mpoku pas op 13 maart moet voorkomen, riskeert hij zo de bekerfinale tegen KRC Genk (17 maart) te moeten missen. De verplaatsing naar KV Oostende op de slotspeeldag van de reguliere competitie komt niet in gevaar.

Bondsparket vordert 1.000 euro boete tegen KV Kortrijk

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft 1.000 euro boete gevorderd tegen KV Kortrijk wegens het wangedrag van de supporters in de streekderby tegen Zulte Waregem (0-1).

Het team van scheidsrechter Erik Lambrechts constateerde dat supporters van de Kerels voorwerpen op het terrein in het Guldensporenstadion hadden gegooid. Lambrechts nam het incident op in zijn rapport. Het Bondspaket stelt KVK een minnelijke schikking van 1.000 euro voor. Als Kortrijk die boete weigert, moet de club op 13 maart voor de Geschillencommissie verschijnen.

Union komt er voor het gooien van projectielen in Tubeke op de slotspeeldag van de Proximus League (1B) vanaf met een voorwaardelijke boete van 500 euro, tenzij de Brusselaars dat schikkingsvoorstel niet aanvaarden.

Limbombe verlengt contract bij Club tot 2021

Anthony Limbombe heeft zijn contract bij Club Brugge verlengd tot 2021. Dat maakte blauw-zwart bekend op Twitter. Limbombe (23) speelt sinds 2016 bij blauw-zwart en de linkerflankspeler is dit seizoen een sterkhouder in de ploeg van trainer Ivan Leko. Limbombe was dit seizoen al goed voor 5 doelpunten en 7 assists.

"Het doet deugd dat het bestuur, de staff en de hele ploeg vertrouwen hebben in mij", aldus Limbombe op de website van Club. "Vorig seizoen had ik enkele moeilijkere maanden door een blessure, maar ik ben terug op niveau gekomen dankzij de steun van de hele club. Dit jaar voel ik mij fysiek terug top en het voelt goed om dat te kunnen tonen op het veld. We hebben dit jaar als team al mooie dingen bereikt, maar zijn er nog lang niet.”

✍️ Anthony Limbombe tot 2021 bij Club Brugge! 🔵⚫️



➡️ https://t.co/FdJ9zT2U9D pic.twitter.com/OXozrOrTsY Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Eupen en KV Mechelen krijgen videoref op slotspeeldag

Op de dertigste en laatste speeldag in de Jupiler Pro League worden videorefs voorzien voor de thuiswedstrijd van degradatiekandidaten Eupen en KV Mechelen. Dat heeft de Pro League vandaag bevestigd.

Omdat de belangen zo groot zijn, zullen er op 11 maart videorefs Achter de Kazerne en in de Oostkantons zijn. Bij de wedstrijd tussen Mechelen en Waasland-Beveren was al een Video Assistant Referee (VAR) voorzien. Op vraag van de Pro League stuurt het departement arbitrage ook een videoref naar Eupen, dat op de slotspeeldag Moeskroen ontvangt.

De Pro League wilde ook video-assistentie voor beide degradatiekandidaten voor komende zaterdag, wanneer alle wedstrijden van de voorlaatste speeldag gespeeld worden. Dat bleek echter niet haalbaar. Er staan voorlopig maar twee busjes op punt. Eentje daarvan staat ingepland voor Zulte Waregem-Anderlecht en dat kan niet worden verplaatst. Elke ploeg moet in de reguliere competitie immers drie keer thuis en drie keer uit een beroep kunnen doen op een videoref.

Daardoor zijn Eupen en Moeskroen dit seizoen de enige ploegen die zeven in plaats van zes keer konden profiteren van de videoref tijdens de reguliere competitie.

Met nog twee speeldagen te gaan staan Eupen en Mechelen respectievelijk vijftiende en zestiende met beide 24 punten. Ook het doelsaldo is gelijk, maar Eupen heeft meer gemaakte doelpunten

OHL en Dequevy gaan in beroep tegen schorsing

OH Leuven gaat in beroep tegen de schorsing van Joeri Dequevy. De aanvallende middenvelder van OHL kreeg dinsdag een schorsing van drie speeldagen (waarvan twee effectief) en een boete van 600 euro wegens natrappen.

Dequevy werd door de Reviewcommissie op het matje geroepen, omdat hij in de wedstrijd tegen Beerschot Wilrijk op speeldag 27 in de Proximus League natrapte naar Tom Van Hyfte. Scheidsrechter Lothar D'hondt trok slechts geel, maar erkende dinsdag ter zitting van de Geschillencommissie dat hij rood had kunnen trekken. Omdat Dequevy in zeven jaar tijd geen enkele keer werd uitgesloten vond de commissie dat één schorsingsdag met uitstel verleend kon worden.

Het Bondsparket had echter zelf maar één speeldag effectief en één speeldag voorwaardelijk gevorderd. OH Leuven denkt dus te zwaar gestraft te zijn en tekent beroep aan. Dequevy, die zelf beweerde Van Hyfte enkel te willen doen struikelen, zou anders de eerste twee speeldagen van de play-offs missen.

De Geschillencommissie Hoger Beroep herneemt het dossier deze namiddag.

Eindelijk gesprek tussen Coucke en Van Holsbeeck

Dan toch. Marc Coucke heeft gisteren eindelijk een officieel gesprek gevoerd met Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck. Omstreeks 15 uur arriveerde Coucke op Neerpede, waarna hij meteen in dialoog ging met Van Holsbeeck. Het onderhoud duurde tot in de vooravond. Wat de twee hebben besproken, is niet in detail geweten, maar de toekomst van Van Holsbeeck op Anderlecht kwam gisteren niet aan bod. Het gesprek verliep wel in een zeer constructieve sfeer. Toch is het erg onzeker of Van Holsbeeck in de nieuwe structuur aan boord kan blijven. Volgende week staat er een nieuwe afspraak gepland.

Intussen ligt de weg voor Luc Devroe naar de landskampioen open. Sinds gisteren is zijn ontslag als gedelegeerd bestuurder bij KV Oostende helemaal afgerond. Devroe heeft nu geen enkele functie meer bij de kustploeg. Het is wachten op zijn officiële aanstelling bij Anderlecht, waar hij in principe de taken van Van Holsbeeck overneemt. (SK/PJC/TTV/MJR)

Bölöni plant stage, zelfs al wordt het play-off 2

Antwerp zou wel eens de eerste club kunnen zijn die aan play-off 2 deelneemt en tóch op stage vertrekt tussen de reguliere competitie en de start van de nacompetitie.

Laszlo Bölöni is niet van plan om zijn spelers na de reguliere competitie veel rust te gunnen. De Roemeen wil net als in januari opnieuw naar Spanje voor een trainingskamp. Zelfs als Antwerp naast play-off 1 grijpt, zou die stage naar alle waarschijnlijkheid doorgaan. De coach van de Great Old was tijdens de winterstop tevreden over de trainingsomstandigheden die hij op Spaanse bodem terugvond. In januari ging de Great Old al tien dagen naar Algorfa. De langste stage van alle Belgische teams bestond uit 13 trainingen en twee oefenwedstrijden.

Bölöni legde er flink de pees op en dat wil hij midden maart dus opnieuw doen. Op vrijdag 16 maart zou de hele delegatie vanuit Antwerpen richting Alicante vliegen voor een stage tot en met zondag 25 maart. Bölöni zoekt dus opnieuw zijn heil in Spanje voor een lange stage. Niet zomaar een week, maar negen dagen lang. Zo blijft hij trouw aan zijn stevige trainingsregime.

Bölöni tast al een heel seizoen de fysieke limieten van zijn team af. Ook bij deze vriestemperaturen traint Antwerp haast dagelijks meer dan twee uur lang. De spelers reageerden maar lauwtjes op het nieuws. De tiendaagse stage van twee maanden geleden werd een uitputtingsslag en zo komt er dus nog eentje aan. De slechte kwaliteit van de oefenvelden rond de Bosuil speelt mogelijk ook mee in de beslissing om naar de zon te trekken. Daar hoopt Bölöni over betere terreinen te beschikken. Rond de Bosuil wordt momenteel een nieuw kunstgrasveld aangelegd en er komt op korte termijn nog een extra veld rond het stadion van de Great Old. (SJH)

Clement wacht warm onthaal op Freethiel

Philippe Clement mag morgen een warm onthaal verwachten bij zijn terugkeer naar de Freethiel.

Zo warm, dat ze bij Waasland-Beveren op alles voorbereid zijn. Zo zal Clement allicht extra (politie-)bescherming krijgen, en roepen de Beverse veiligheidsdiensten de supporters op om sportief te blijven. "Ludieke acties mogen, maar laat het ons plezant houden", luidt het. Op sociale media wordt de laatste dagen steeds luider opgeroepen tot acties tegen Genk, omdat het Ibrahima Seck kwam wegplukken, maar vooral Clement wordt geviseerd. Vorige week nog werd Waasland-Beveren veroordeeld tot het betalen van 25.000 euro boete nadat er op Lokeren bierbekertjes op het veld werden gegooid. (MVS)