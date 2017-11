FT België: Custovic na beste reeks sinds november 2016: “Toch wordt play-off I een moeilijk verhaal” De voetbalredactie

14u45 0 BELGA Jupiler Pro League Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Custovic na beste reeks sinds november 2016: “Toch wordt play-off I een moeilijk verhaal”

KV Oostende is herboren sinds de overname van Adnan Custovic. Drie clean sheets in vier wedstrijden en vooral tien op twaalf, goed voor de beste reeks in één jaar tijd: “Toch baal ik nog steeds van de late tegengoals tegen STVV en Club”.

“Zonder die treffers in de 88ste en 90ste minuut waren we nu al acht wedstrijden ongeslagen”, beseft Custovic vlak voor de doenbare thuiswedstrijd tegen Eupen. “Ontevreden ben ik natuurlijk niet. Ik zie opnieuw een ploeg op het veld, die al drie keer de nul hield in vier matchen. Dat is ons nog nooit gelukt de voorbije jaren. De spelers haten het opnieuw om te verliezen en dat is heel belangrijk voor mij. Ondanks de goeie reeks zal play-off I toch een moeilijk verhaal worden. Dan rest er ons niet veel meer behalve de beker. Daarin is de halve finales halen onze eerste doelstelling”.

Custovic en KVO moeten het zaterdag zonder Jali, Capon en Vandendriessche stellen, die allen geschorst toekijken: “Zij waren belangrijk bij onze opmars, maar er staan veel spelers in de wachtrij. Gano, Canesin, Conte, Zivkovic: het zijn belangrijke spelers die al een tijdje op de bank zitten. Nu is het aan hen om te tonen dat ze een basisplaats verdienen”.

Twijfels zijn er ook over Tomasevic, die al een tijdje kampt met een letsel aan de enkel. De Montenegrijn is op bezoek bij een specialist en is onzeker voor zaterdag. Ook Bossaerts ontbreekt deze week. De Antwerpenaar kampt met privéproblemen en blijft tot nader order weg van de Schorre.

Photonews

Westerlo wordt vervolgd voor supportersincident in thuismatch tegen Union

KVC Westerlo moet zich volgende dinsdag voor de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) verantwoorden voor ongeregeldheden met supporters tijdens de thuiswedstrijd tegen Union (0-1) op de vijftiende speeldag in de Proximus League (1B).

Tijdens de match van 11 november gooide een supporter van de Kemphanen bij een hoekschop een bekertje op het hoofd van Union-speler Thibaut Peyre, die theatraal tegen de grond ging. Scheidsrechter Ken Vermeiren legde de partij zo'n zeven minuten stil en nam het voorval ook op in zijn wedstrijdverslag. De wedstrijd kon nadien afgewerkt worden. Algemeen manager Herman Wijnants veroordeelde het incident al. "Het is een stom accident, maar het is niet verantwoord dat zoiets gebeurt. De supporter in kwestie is er niet goed van", zei Wijnants.

Op basis daarvan wordt Westerlo vervolgd door het Bondsparket. De Kemphanen moeten zich op 28 november voor de Geschillencommissie komen verantwoorden voor het gedrag van de fans en riskeren een boete. De supporter die het bekertje gooide, diende zijn verontschuldigingen al aan bij de club en gaf zich uit eigen beweging ook aan bij de ordediensten.

Westerlo kon al sinds 30 september niet meer winnen en staat na zestien speeldagen op de voorlaatste plaats in de Proximus League.

BELGA

Standard-doelman Ochoa genomineerd voor beste keeper in CONCACAF-zone

Leuk nieuws voor Guillermo Ochoa. De 32-jarige doelman van Standard is genomineerd voor beste keeper van de CONCACAF-zone in het jaar 2017. Het sluitstuk boekte met Mexico knappe resultaten en die blijven dus niet onopgemerkt. Ook onder meer Tim Howard en Keylor Navas dingen mee naar de titel van beste doelman in de CONCACAF-zone. Stemmen kan via deze link.

Photo News

Rode Duivels blijven nummer 5 op FIFA-ranking

De Rode Duivels behouden vandaag op de nieuwe FIFA-ranking de vijfde plaats. Sinds de publicatie van de vorige ranglijst, op 16 oktober, kwamen de troepen van Roberto Martínez twee keer in actie. Op 10 november speelden Hazard en co in een oefenduel in het Koning Boudewijnstadion in Brussel 3-3 gelijk tegen Mexico. Vier dagen later volgde een tweede vriendschappelijke wedstrijd, die in het Brugse Jan Breydelstadion met 1-0 werd gewonnen tegen Japan.

Mexico (16e) en Japan (55e) zijn net als België geplaatst voor het WK. De loting, met België als reekshoofd, vindt plaats op 1 december in Moskou.

Helemaal bovenaan de FIFA-ranking behoudt wereldkampioen Duitsland de eerste plek met 1.602 punten voor Brazilië (1.483), Portugal (1.358) en Argentinië (1.348). België is vijfde met 1.325 punten en wordt gevolgd door Spanje (1.231), dat van acht naar zes wipt maar geen reekshoofd is op het WK, Polen (7e, -1), Zwitserland (8e, +3), Frankrijk (9e, -2) en Chili (10e, -1).

Italië werd door Zweden verslagen in de WK-barrages en is er volgende zomer in Rusland voor het eerst sinds 1958 niet bij op de Wereldbeker. Op de FIFA-ranking wint de Squadra als nummer 14 wel een plaatsje. Zweden gaat zeven banken vooruit en komt als achttiende de top 20 binnen.

Denemarken, dat zich ten koste van Ierland voor het WK plaatste, doet net als Zweden een uitstekende zaak en springt van negentien naar twaalf.

De volgende FIFA-ranking wordt bekendgemaakt op 21 december.

De FIFA-ranking op donderdag 22 november (tussen haakjes de ranking op 16 oktober):

1. (1) Duitsland 1602 punten

2. (2) Brazilië 1483

3. (3) Portugal 1358

4. (4) Argentinië 1348

++ 5. (5) België 1325

6. (8) Spanje 1231

7. (6) Polen 1209

8.(11) Zwitserland 1190

9. (7) Frankrijk 1183

10. (9) Chili 1162

11.(10) Peru 1128

12.(19) Denemarken 1099

13.(13) Colombia 1078

14.(15) Italië 1052

15.(12) Engeland 1047

16.(16) Mexico 1032

17.(18) Kroatië 1018

18.(25) Zweden 998

19.(14) Wales 985

20.(20) Nederland 952

...

Photo News

4,7 miljoen winst voor Rouches

Ondanks de tegenvallende resultaten sloot Standard het vorige seizoen af met 4,7 miljoen euro winst. Het voorafgaande seizoen leed de club nog zo'n 5 miljoen euro verlies. Een bedrag dat toen uiteindelijk werd teruggebracht tot 3,5 miljoen. De nieuwe positieve cijfers hebben de Rouches te danken aan de Europese campagne die ondanks de uitschakeling in de poulefase van de Europa League ongeveer 3,5 miljoen opleverde en de uitgaande transfers. De loonmassa ging nochtans de hoogte in van 22 naar meer dan 27 miljoen. Nog opvallend is dat de schulden teruggebracht werden van bijna 55 miljoen naar minder dan 39 miljoen. Er werd dus een put van 16 miljoen gedicht. Voorzitter Venanzi injecteerde in de loop van het seizoen zelf ongeveer 10 miljoen. Mede daardoor is het eigen vermogen gestegen van 7 naar 14 miljoen euro. (SJH/KDZ/FDZ)

Familiale omstandigheden houden Kaya thuis

Tegenvaller voor Zulte Waregem. Onur Kaya, drie weken geleden nog beslissend tegen Vitesse, stapte gisterochtend verrassend niet op het vliegtuig richting Nice. De sterkhouder bleef thuis omwille van familiale omstandigheden. Door de vele blessures had Francky Dury al geen keuze te over. In extremis besliste de coach dan maar om belofte Jari De Roover mee te nemen naar Frankrijk. (VDVJ)

Trebel onzeker voor KV Kortrijk

Adrien Trebel bezeerde zich gisteren aan de knie. "Hij heeft zijn knie lichtjes verdraaid bij een balrecuperatie", aldus Hein Vanhaezebrouck. "Ik denk dat zijn mediale band geraakt is, maar het is afwachten hoe ernstig de blessure is en of hij fit geraakt voor KV Kortrijk." Alexandru Chipciu ontbrak wegens "familiale redenen". (PJC)

Trofee Goethals voor Broos, Leko of Mazzu

De drie genomineerden voor de Trofee Raymond Goethals 2017 zijn, in alfabetische volgorde: Hugo Broos, Ivan Leko en Felice Mazzu. Dat is het resultaat van de eerste stemronde. De jury wees ook punten toe aan Philippe Clement, Francky Dury, Jonas De Roeck, Mircea Rednic en Yves Vanderhaeghe. De tweede stemronde en de overhandiging van de trofee vinden op 18 december 's middags in het Château du Lac in Genval plaats.

Tessa Wullaert geveld met spierblessure: "Had er al een tijdje last van"

Tessa Wullaerts zal tijdens de herfststage van de Red Flames in het Belgian Football Center in Tubeke (21-26 november) moeten toekijken van aan de zijlijn. De aanvalster van het Duitse Wolfsburg is met een spierscheur in het dijbeen meerdere weken uit, zo bracht een MRI-scan dinsdag aan het licht. "Ik had al een tijdje last van de blessure", reageerde Wullaert vandaag bij Belga.

Wullaert zal in België blijven om te revalideren, volgende week keert ze terug naar Wolfsburg. "De medische staf van de KBVB staat voortdurend in contact met die van Wolfsburg", bevestigde woordvoerder Brecht Schelstraete. In het Champions League-duel tegen Fiorentina scoorde Wullaert vorige week nog twee doelpunten voor Wolfsburg. "Ik scoorde ook twee doelpunten in de competitie en eentje in de beker. De laatste weken liep alles uitstekend en scoorde ik vlot. Daarom is het zo jammer dat ik nu geblesseerd ben", aldus Wullaert. "Ik hoop zo snel mogelijk weer hersteld te zijn. Ik heb al enkele weken last van pijn. Daarom was het goed om met de medische staf van de Red Flames een MRI-scan te laten uitvoeren, zodat ik weet wat er aan de hand is. En uiteindelijk blijkt het toch wel een zware blessure te zijn. We zien wel hoe snel ik hiervan recupereer."

Ook Davinia Vanmechelen verliet de 25-koppige groep in Tubeke. De aanvalster van KRC Genk is geveld door een ziekte en wil thuis herstellen.

De Red Flames zijn deze week op herfststage in het Belgian Football Center in Tubeke om het verdere verloop van de WK-kwalificatiecampagne voor te bereiden. Op het programma staan onder meer twee niet-officiële trainingsduels tegen Rusland op donderdag 23 en zaterdag 25 november. Bondscoach Serneels zal voor de dubbele confrontatie niet kunnen rekenen op Wullaert en Vanmechelen.

De Red Flames staan met 9 op 9 gedeeld aan de leiding in hun kwalificatiepoule voor het WK van 2019 in Frankrijk. Op de volgende speeldag, die begin april 2018 op de agenda staat, ontvangen de Belgen Portugal.

Photonews

Photo News