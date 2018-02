FT België: Coucke pikt topper Chelsea-Barça mee - Vormer en Clasie nog niet te zien - Zware boetes voor Anderlecht en Waasland-Beveren De voetbalredactie

21 februari 2018

08u39 0 Jupiler Pro League Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Coucke pikt topper mee

Opvallende gast gisterenavond op Stamford Bridge. Enkele dagen voordat hij de overstap van KV Oostende naar Anderlecht maakt, trok Marc Coucke naar Londen om Chelsea-Barcelona bij te wonen. Coucke deed dat in het gezelschap van zijn goede vriend Jan Boone, ceo van Lotus Bakeries en bestuurder van Club Brugge. (TTV)

Forse boetes voor Anderlecht en W.-Beveren

Anderlecht en Waasland- Beveren moeten een boete van 25.000 euro betalen voor het onderbreken van een wedstrijd. Dat besliste de Pro League gisteren. In Lokeren - Waasland-Beveren maakten de bezoekende fans het op 17 december al te bont. Er belandde een vuurpijl op het veld, scheidsrechter Van Driessche en speler Michel werden bekogeld met bierbekertjes en aanstekers. Daarop werd de wedstrijd tijdelijk stilgelegd. Vorige vrijdag legde Nathan Verboomen STVV-Anderlecht 10 minuten stil na het gooien van rookbommen vanuit het bezoekend vak. "Deze hoge vergoedingen moeten de fans duidelijk maken dat ze hun club flink benadelen", zegt CEO Pierre François. Kortrijk moet een boete van 5.000 euro betalen voor het wegsturen van Glen De Boeck in de bekermatch tegen Genk, KV Mechelen betaalt evenveel voor het wegsturen van assistent Fred Vanderbiest in Anderlecht-KV Mechelen. (RN)

Vormer en Clasie nog niet te zien

Nog geen Ruud Vormer en Jordy Clasie gisteren op training bij Club. Die eerste hervat zoals eerder gemeld vandaag op het oefenveld nadat hij twee dagen extra rust kreeg. Afwachten of ook Clasie kan aansluiten bij de groep. De Nederlander kampt met overbelasting aan de adductoren en wordt klaargestoomd voor de match van zondag in Luik. Clasie moet dan Nakamba vervangen, die geschorst toekijkt na zijn vijfde gele kaart van vorige zaterdag. Vossen (enkel), Poulain (adductoren) en Decarli (achillespees) werkten binnen aan hun herstel. (TTV)

Paars-wit voor play-offs op stage naar Spanje

Naar welke Spaanse locatie Anderlecht trekt, is nog niet duidelijk. Wat wel zo goed als zeker is, is dat paars-wit na de reguliere competitie een derde keer dit seizoen op stage vertrekt. Hein Vanhaezebrouck wil de competitieloze periode tussen de laatste speeldag op 11 maart en de start van de play-offs eind maart aangrijpen om teambuildingsactiviteiten in te plannen en zijn elftal tegelijk tactisch bij te sturen. Te horen valt dat Hein dat wil doen zonder pottenkijkers: er zullen normaal gezien gesloten trainingen zijn, zoals nu ook op Neerpede altijd het geval is. (PJC)

RC GENK_ Rubin Seigers (20) heeft een nieuw contract ondertekend tot 2021. (KDZ)

KV KORTRIJK_ Vladimir Kovacevic traint weer mee. De verdediger was door Glen De Boeck naar de B-kern gestuurd omdat hij drie opeenvolgende dagen weigerde een hand te geven aan de trainersstaf. De club hielp mee aan een transfer naar Servië maar die geraakte niet rond. De speler excuseerde zich bij De Boeck en daarmee was de kous af. (ESK)

SINT-TRUIDEN_ STVV past momenteel het stadion aan aan de normen voor Europees voetbal. De 5.000 plastieken zitjes op Tribune Oost worden vervangen door zitjes met rugleuning. (FKS)

CERCLE BRUGGE_ 1B-finalist Cercle trok gisteren en vandaag naar De Panne voor teambuilding. (TTV)