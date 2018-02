FT België: Coucke is zeker van stuk, maar Licentiecommissie kijkt met argusogen naar overname - Gigot op radar Lazio - STVV wraakt Dierick De voetbalredactie

14 februari 2018

07u48 0 Jupiler Pro League Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Overname Anderlecht en profstatuut KVO in gevaar?

De 24 profclubs moeten morgen hun licentiedossiers indienen. Marc Coucke en licentiemanager Nils Van Brantegem hebben enkele weken geleden een onderhoud gehad over de machtsoverdracht van KVO. Coucke is ervan overtuigd dat hij binnen de krijtlijnen van de gemaakte afspraken blijft. Blijft de vraag of de licentiecommissie het daarmee eens is.

Ze zullen het dossier van KV Oostende alvast met argusogen bestuderen. Een clubleider mag geen grote belangen hebben in twee clubs. Aangezien Coucke Anderlecht eind 2017 kocht, moest hij dus 'zijn' KV Oostende verkopen. Dat deed de Gentenaar vorige week ook, toen hij bekendmaakte dat de verzekeraar Peter Callant - een persoonlijke vriend - KV Oostende zou overnemen. Alleen is de vraag of dat helemaal conform de regels van de voetbalbond gebeurt. Callant is met zijn geschatte vermogen van 5 miljoen euro geen grote financiële speler, terwijl Coucke wel graag zijn geld zou recupereren. Naast meer dan 14 miljoen euro schulden wilde hij graag nog 15 miljoen voor de club vangen. Op de vraag hoe Callant zo'n bedrag bij elkaar zou harken, blijft het stil. Ter illustratie: toen Cercle Brugge in juni 2016 de deur openzette voor investeerders, wilde Callant er voorzitter worden. Alleen bleek hij het instapgeld - niet meer dan een paar honderdduizend euro - niet te kunnen ophoesten. Callant haakte af.

Om drama's te vermijden bespraken Coucke en licentiemanager Nils Van Brantegem enkele weken geleden al uitgebreid de spelregels waar de ondernemer zich aan moet houden. Coucke is zeker van zijn stuk en heeft afgelopen vrijdag aan KVO en Anderlecht laten verstaan dat de overname van KVO voldoet aan de voorwaarden.

Het woord is nu aan de licentiecommissie. Nils Van Brantegem wilde gisteren niet reageren, maar binnen de Pro League klinkt het wel dat het op z'n zachtst gezegd een "interessante uitdaging" wordt. Als de licentiecommissie oordeelt dat Coucke zich niet aan de regels heeft gehouden, komt zowel het profstatuut van KVO als de overname van Anderlecht in gevaar. (NVK/TTV)

Gigot (AA Gent) op radar van Lazio

De straffe defensie van AA Gent blijft ook in Italië niet onopgemerkt. Zo heeft Lazio Roma een oogje laten vallen op Samuel Gigot (24), sterkhouder bij de Buffalo's. Omdat Stefan de Vrij op het einde van dit seizoen hoogstwaarschijnlijk Lazio verlaat, is de club al voorzichtig op zoek naar een nieuwe centrale verdediger. Gigot is daarbij één van de opties, weet 'Corriere dello Sport'. Gesterkt door de geslaagde transfers van Jordan Lukaku en Adam Marusic komt Lazio volgende zomer dus mogelijk weer shoppen in de Jupiler Pro League.

Bij AA Gent beseffen ze al dat het niet eenvoudig wordt om Gigot nog lang te houden. Weggeplukt voor 1,3 miljoen euro bij KV Kortrijk, een jaar geleden, bewijst de verdediger week na week klaar te zijn voor een nieuwe stap. Zelf droomt Gigot, die nog een contract heeft tot 2021, van Olympique Marseille, maar een verhuis naar de Italiaanse hoofdstad zal hij ook wel zien zitten. (NP)

STVV wraakt Dierick

Sint-Truiden heeft het gehad met Christof Dierick. De Kanaries wraken de ref omdat ze zich al te vaak benadeeld voelen door hem. In een officieel schrijven gericht aan scheidsrechtersbaas Verbist heeft STVV-voorzitter David Meekers gevraagd om Dierick de komende tijd geen wedstrijden van STVV meer te laten fluiten. (KDZ)

KV KORTRIJK_ Glen De Boeck en KVK-manager Matthias Leterme hadden gisteren zoals voorzien een nieuw gesprek. Dat verliep positief maar leidde nog niet tot een contractverlenging van de coach. Beide partijen zien elkaar eerstdaags terug. (ESK)

EUPEN_ Blondelle (hamstrings) mist enkel de match op Zulte Waregem wegens schorsing. Lotiès (scheur in quadriceps) mist ook de match in het Regenboogstadion en is onzeker voor de daaropvolgende thuiswedstrijd tegen Lokeren. Van Crombrugge hoopt volgende zomer een stap hogerop te kunnen zetten. Dat zei de doelman in het programma 'La Tribune'. (AR)

RC GENK_ Abonnees kunnen op vertoon van hun abonnement één ticket kopen voor de bekerfinale tegen Standard (17 maart) en hebben voorrang van 25 februari tot 4 maart. Niet-abonnees kunnen zich inschrijven op een wachtlijst. (KDZ)

CHARLEROI_ Ilaimaharitra (enkel en scheenbeen) is 3 à 4 weken out. (AR)

BEERSCHOT-WILRIJK legde gisteren met Rubin Okotie nog een bijkomende, transfervrije spits vast. (KDC)