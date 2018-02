FT België: Club wil racistische fans opsporen en bestraffen - Tuur Dierckx minstens zes maanden out - Genkse verdediger verlengt contract De voetbalredactie

07 februari 2018

11u11 2 Jupiler Pro League Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Dewaest tot 2022 in Luminus Arena

Racing Genk en Sébastien Dewaest gaan langer in zee. De 26-jarige centrale verdediger verlengde vandaag zijn contract in de Luminus Arena tot 2022. Dewaest draagt sinds augustus 2015 het truitje van Genk en scoorde in 82 wedstrijden vier keer. "Zowel op het plein als ernaast is Sébastien een meerwaarde voor KRC Genk. De club is dan ook blij met deze contractverlenging en kijkt uit naar zijn verdere prestaties bij Genk", klinkt het op de clubwebsite van de Limburgers.

Dierckx scheurt kruisbanden en is zeker zes maanden out

Brute pech voor Tuur Dierckx: de snelle flankspeler van Waasland-Beveren is minstens een halfjaar buiten strijd. Dierckx viel vorige maandag tijdens de beloftenmatch uit met een knieblessure. Onderzoek bracht aan het licht dat de kruisbanden zijn gescheurd. Dierckx is zes tot acht maanden out.

Club wil supporters zelf vervolgen voor racistische uitlatingen

Flashback naar afgelopen zondag. Charleroi-speler Francis N'Ganga duidt de ref midden in de wedstrijd in het Jan Breydelstadion op de racistische geluiden op de tribunes. Een aantal Club-fans neemt de 32-jarige Franse Congolees op de korrel met apengeluiden. Gebaren die niet kunnen, zo vindt N'Ganga terecht. Charleroi en N’Ganga besloten na de wedstrijd om geen klacht in te dienen bij de Brugse politie, maar Club Brugge zelf wil het hierbij niet laten. Zo bevestigen de West-Vlamingen aan onze redactie.

De leider in de Jupiler Pro League gaat daarom samen met de politie videobeelden onderzoeken om de racistische fans te identificeren en te bestraffen. Fans kunnen dan door Club een stadionverbod in Jan Breydel opgelegd krijgen. De politie kan daarnaast ook beslissen om individuen door te sturen naar de voetbalcel van FOD Binnenlandse Zaken, dat het stadionverbod kan verbreden of andere, nog zwaardere straffen kan opleggen. "De samenwerking tussen Club Brugge en het veiligheidspersoneel van Binnenlandse Zaken zal heel nauw gebeuren. Een oerwoudgeluid is moeilijker te zien op beeld dan pakweg een middenvinger", laat de politie weten.

Rougeaux mogelijk lange tijd out

De spelersbus reed tot in de buurt van de kleedkamer om Lucas Rougeaux mee te krijgen. De Fransman had in de slotfase in een poging om de bal naar doel te trappen fel tegen het been van Colley getrapt en daarbij de knie ernstig geblesseerd. Een eerste diagnose ging over een gescheurde kruisband, wat meteen het einde zou betekenen van het seizoen voor de onfortuinlijke rechtsachter. De Boeck heeft niet meteen een vervanger op die positie zolang Anthony Van Loo nog niet inzetbaar is, en dat duurt nog een paar weken. Attal kan als noodgeval worden bijgeroepen. (ESK)

Boeckx bij Duitse wonderdokter

Frank Boeckx (31) moet passen voor het Gala van de Gouden Schoen vanavond. De doelman van Anderlecht zit in München, waar hij op consultatie gaat bij Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. De 75-jarige Duitser is in sportmiddens bekend als de voormalige clubarts van Bayern München en is adviseur van de Duitse nationale ploeg. Boeckx hoopt dat Müller-Wohlfahrt, die ook Usain Bolt en meerdere Rode Duivels tot zijn patiënten mag rekenen, hem van zijn aanslepende rugproblemen kan afhelpen. De keeper wil koste wat het kost een nieuwe operatie vermijden. Als Boeckx langdurig out blijkt te zijn, staat het reglement toe dat RSCA een vervanger aantrekt. (PJC/GLA)

Kort clubnieuws

Mera (adductoren), Verdier (voet), Pedersen (nek), Cobbaut (rug), De Witte (kuit), Van Cleemput (knie) en Vitas (knie) trainden niet mee. (FDZ)

Vanheusden en Bokado (beiden knie) trainen apart. Pocognoli sloot aan bij de groep. (FDZ)

Dierckx (knie) en Marquet (verrekking) vielen maandagavond uit in de beloftenmatch. Moren speelde een helft. Vandaag moet blijken hoe ernstig de blessure van Dierckx is. (MVS)