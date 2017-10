FT België: Club recupereert enkele spelers maar maakt zich zorgen om Denswil - Anderlecht mist Spajic en legt jeugdinternational vast De voetbalredactie

Spajic kent terugval

Vanhaezebrouck hoopte voor de Champions League-wedstrijd tegen PSG vanavond Uros Spajic te recupereren, maar de Serviër kende een terugval. De verdediger moest na twee rondjes lopen de laatste oefensessie staken - hij had te veel last aan de enkel. "Uros heeft maandag opnieuw een tik geïncasseerd. Zijn enkel was nadien gezwollen en gisteren bleek dat het echt niet mogelijk was." Ook de langdurig geblesseerden Andy Najar en Emmanuel Sowah zijn niet inzetbaar. (PJC)

BELGA Spajic haakt af.

Bornauw verlengt bij Anderlecht

Jeugdinternational Sebastiaan Bornauw (18, centrale verdediger) heeft zijn overeenkomst verlengd tot eind juni 2019



Een aantal fanclubs van Anderlecht heeft opgeroepen om de verplaatsing naar PSG te boycotten. Oorzaak zijn de slechte reisomstandigheden, maar paars-wit hoopt dat er toch fans naar Parijs afzakken. "Onze ploeg kan alle steun gebruiken. Altijd en overal." Ook laat de club weten meermaals met de Franse ordediensten onderhandeld te hebben.



Vandaag ontvangt de U21 om 16 uur PSG in de Youth League. (PJC)

UEFA/KBVB Sebastiaan Bornauw.

Eerste werkdag Vercauteren bij Cercle

Frankie Vercauteren heeft zijn eerste werkdag bij Cercle Brugge achter de rug. Met twee oefensessies maakte de 60-jarige Brusselaar zijn entree bij de 'vereniging' uit 1B. Vercauteren hield zich samen met zijn nieuwe assistent Vincent Euvrard in eerste instantie afzijdig, al gaf hij links en rechts in nagenoeg perfect Frans - de voertaal bij Cercle - de eerste richtlijnen mee. Zaterdag staat de ex-coach van Anderlecht en Genk voor zijn eerste opdracht met groen-zwart. Cercle moet winnen in Lier om zijn kansen op de eerste periodetitel gaaf te houden. De Bruggelingen tellen drie punten minder dan Beerschot en OH Leuven, die elkaar dit weekend ontmoeten. (TTV)

Poulain en Clasie hervatten

Met een individuele sessie hebben Jordi Clasie en Benoît Poulain de trainingen hervat. Clasie kampte de voorbije weken met een knieblessure, maar dat lijkt nu verleden tijd. Poulain blesseerde zich in de thuiswedstrijd tegen AA Gent aan de schouder en moet nog enkele weken apart trainen. Na de ziekteplaag van vorig weekend vierden ook de genezen Hubert, De Bock en Touba hun rentree op het trainingsveld. Die laatste twee komen in aanmerking om zondag tegen Antwerp de geschorste Limbombe te vervangen op links. Denswil, die zondag in Oostende zijn enkel verzwikte, moet voorlopig aan de kant blijven. Verder onderzoek moet duidelijk maken hoelang. De match tegen Antwerp komt zo goed als zeker te vroeg. Zijn logische vervanger is dan net als in Oostende Mera. (TTV)





Photo News Jordy Clasie.

KRC GENK_ Dewaest (knie) verscheen gisteren voor het eerst op het oefenveld. Trossard (bil) ondergaat vandaag een nieuwe MRI-scan. (KDZ)



ANTWERP_ Van Damme (lichte kneuzing bil) bleef binnen voor verzorging, net als Arslanagic (adductoren) en N'Diaye (hamstrings). De doelmannen werkten indoor een krachttraining af. (RVD)



AA GENT_ Milicevic traint voorlopig individueel. Hij ondervindt nog steeds hinder van een bloeduitstorting aan de enkel. Een tussentijdse controle geeft aan dat de blessure van Neto gunstig evolueert. Hij mag intensiever aan zijn revalidatie werken. (RN)



STANDARD_ Fiore heeft hervat. Bokadi (knie) en Emond (heup) blijven out. (FDZ)



KV KORTRIJK_ Kagelmacher is na zes weken wedstrijdfit voor de komst van Gent, De Smet niet. Van Loo onderging gisteren een kijkoperatie aan de knie. (ESK)



MOESKROEN_ Mézague en Boya halen Standard vrijdagavond niet. (ESK)