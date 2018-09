FT België. Buffalo werkt zichzelf naast de selectie - Omstreden spandoek bezorgt Antwerp zware boete Redactie

17 september 2018

11u00

Bron: Belga 16 Jupiler Pro League Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? Wie moet toekijken vanop het strafbankje? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Club zonder Rezaei tegen Dortmund?

Het ziet ernaar uit dat Kaveh Rezaei morgen opzij blijft tegen Borussia Dortmund. De aanvaller traint vandaag niet mee met Club Brugge, dat op dit moment achter gesloten deuren traint op Jan Breydel. Rezaei sukkelt al sinds de start van het seizoen met de knie en lijkt nu forfait te moeten geven voor het eerste Champions League-duel. Tenzij Leko hem zonder te trainen daags voor de match alsnog aan de aftrap brengt, krijgt wellicht Jelle Vossen de kans voorin aan de zijde van Wesley.

Dortmund is dan weer vertrokken met Pulisic, die hersteld is van zijn spierblessure. Tegen de verwachtingen in is dat. Middenvelder Delaney is er niet bij. De 27-jarige Deense middenvelder heeft een lichte blessure en is out voor het duel. Zijn teammaat Paco Alcácer sukkelt dan weer met de dij. Het team van Rode Duivel Axel Witsel laat weten dat de blessure van de Spaanse aanvaller meevalt, en dat zijn situatie van dag tot dag opgevolgd wordt. Volgens Duitse media mist ook hij de wedstrijd tegen Club. (TTV/NP)

Trainer Bracconi en physical coach van Tubeke riskeren twee speeldagen schorsing

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft twee speeldagen schorsing en 1.000 euro boete gevorderd tegen Christian Bracconi en Johan Stevanovic, respectievelijk de hoofd- en fysiektrainer van AFC Tubeke.

Bracconi en Stevanovic werden zaterdag in de thuismatch tegen OH Leuven (3-1) een kwartier voor tijd naar de tribunes van het Leburtonstadion verwezen. Ze maakten zich bij het tegendoelpunt van Kerrouche boos op scheidsrechter Vanbecelaere. Die greep niet in toen twee spelers van Tubeke geveld tegen de grasmat lagen.

Indien de Waals-Brabanders het schikkingsvoorstel van het Bondsparket aanvaarden, zitten Bracconi en Stefanovic in de tribunes tijdens de competitiematch tegen Union (21 september) en het bekerduel tegen Eupen (25 september).

Dompé werkt zichzelf naast selectie, Souquet meteen out

Geen Jean-Luc Dompé in de wedstrijdselectie van Yves Vanderhaeghe. De 23-jarige Fransman viel naast de basiself in de laatste competitiewedstrijd op Cercle Brugge en kon dat blijkbaar moeilijk verteren. Tijdens de interlandbreak gooide Dompé er naar verluidt behoorlijk met zijn pet naar op training. Dompé kende de voorbije jaren een moeilijk parcours, maar leek zich te herpakken bij Gent. Nu heeft hij zichzelf toch weer opnieuw in de voet geschoten.

Arnaud Souquet debuteerde gisteren voor AA Gent, maar tijdens de rust moest hij aan de kant blijven. De Franse rechtsachter liep een enkelblessure op en mist zo goed als zeker de topper tegen Club Brugge. Vadis Odjidja is hersteld van zijn spierblessure, maar werd gespaard met het oog op de duels met Brugge, Antwerp en RC Genk. (RN)

Dortmund komt te vroeg voor Dennis, Cools van tribune naar basiself?

Het is kort dag voor Club Brugge en Ivan Leko, die enkel gisteren en vandaag tactisch kon trainen in functie van de match tegen Borussia Dortmund. Die eerste Champions League-wedstrijd komt voor Dennis in ieder geval te vroeg. De Nigeriaan, die het voor zijn spierblessure op de rechterflank uitstekend heeft gedaan, is niet inzetbaar tegen de Duitsers. Vraag is of Leko Diatta, die mager presteerde tegen Lokeren, een nieuwe kans geeft of niet. Meer aannemelijk is dat Dion Cools, vrijdag uit de selectie gelaten, in ere wordt hersteld. Op defensief vlak heeft de rechterflankspeler toch meer kwaliteiten dan Diatta en verdedigen is wat de Bruggelingen morgen ongetwijfeld te doen zal staan. (TTV)

Zware boete Antwerp voor wangedrag fans

De Geschillencommissie van de KBVB heeft 11.500 euro boete opgelegd aan Antwerp voor wangedrag van haar supporters. Daarvan is 3.500 euro het resultaat van het 'Dood aan FCB'-spandoek in de thuiswedstrijd tegen Club Brugge van 19 augustus.

Het wansmakelijke spandoek, dat eerder al kortstondig opdook aan een supporterscafé, werd uitgerekend tijdens de 23ste minuut van de topper in het Bosuilstadion bovengehaald. Die wordt door Club-fans steevast gebruikt om wijlen François Sterchele te herdenken. De politie had vooraf gevraagd het provocerende spandoek niet te tonen, ook niet buiten het stadion. Dat verzoek sloegen enkele supporters van de Great Old in de wind.

Ook een oproep om zeker geen Bengaals vuur mee te brengen en te ontsteken, werd niet door iedereen opgevolgd. Een kwartier voor het einde lanceerden enkelingen vuurwerk in tribune 2, blok MM. Een jonge vrouw raakte door Bengaals vuur lichtgewond. De politie had vooraf in een filmpje op sociale media nog gewaarschuwd voor de gevaren. Omdat het niet de eerste keer was dat Antwerp voor dergelijke feiten moest voorkomen, besliste de Geschillencommissie een boete van 5.000 euro op te leggen voor deze feiten. De totale boete voor het duel tegen Club Brugge, dat op 1-1 eindigde, bedroeg zo 8.500 euro.

Daar komt nog eens 3.000 euro boete bovenop voor incidenten tijdens de partij in Moeskroen. De Antwerp-supporters staken op Le Canonnier vlak voor de aftrap al vuurwerk af. Ook in minuut 72 en 81 werd het Bengaals vuur bovengehaald. Tussendoor gooiden supporters met volle bierbekers naar de doelman van Moeskroen.

Eerder dit seizoen kreeg de Great Old ook al 3.000 euro boete voor Bengaals vuur in de thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk. Dat duel moest tijdelijk stilgelegd worden.

Standard-debuut Lestienne, blessure Mpoku

Tien minuten voor tijd, tegen Charleroi, was hij eindelijk daar: Maxime Lestienne kwam Samuel Bastien vervangen onder luid applaus. In de hoop het tij nog te keren voor de Rouches. De 26-jarige flankaanvaller speelde zijn eerste minuten voor Standard, maar kon nog niet het verschil maken. Paul-José Mpoku moest halfweg de tweede helft geblesseerd vervangen worden. Hij had zijn knie wat verdraaid. De ernst is nog onduidelijk. Door het gelijkspel tegen Charleroi is Standard nu 25 wedstrijden ongeslagen op Sclessin. Het is geleden van 18 augustus vorig jaar dat de Rouches thuis nog eens verloren. Toen werd het 0-4 tegen Zulte Waregem. (FDZ)

Genk al 17 matchen ongeslagen

Racing Genk is bezig aan een indrukwekkend reeksje. De Limburgers zijn al sinds begin mei ongeslagen. De laatste nederlaag van Racing Genk dateert van 6 mei, toen ging het met 5-0 onderuit op het veld van Standard. Nadien volgden 17 officiële duels zonder nederlaag. 15 overwinningen, twee gelijke spelen en een doelsaldo van 48-16. Als ook in Malmö niet verloren wordt, evenaren ze hun record uit het seizoen 2001-2002. Toen bleef Genk 18 matchen ongeslagen, 16 competitiewedstrijden en twee bekerduels.(KDZ/JSe)