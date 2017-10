FT België: Brys past voor KV Kortrijk Redactie

09u11 0 BELGA Marc Brys.

Wie volgt Anastasiou op?

De nederlaag op de Freethiel lijkt de samenwerking tussen KV Kortrijk en Yannis Anastasiou nu wel zeker te beëindigen. Marc Brys stond bovenaan het lijstje om hem op te volgen, maar die gaf aan Beerschot-Wilrijk trouw te blijven. "Mijn werk bij de club van mijn hart is nog niet àf. We zitten in het midden van een mooi project, en dat wil ik samen met mijn technische staf liefst tot een mooi einde brengen", aldus Brys op de website van de fusieploeg. Hij is momenteel voor de derde keer aan de slag met Beerschot-Wilrijk, dat hij vorig seizoen naar de titel in de hoogste amateurklasse leidde. De club is momenteel coleider in 1B. Eerder coachte Brys onder meer Moeskroen, KV Mechelen, twee Nederlandse clubs en twee teams uit het Midden-Oosten.

Winst had Anastasiou allicht nog (even) in het zadel gehouden, maar de verliespartij bij Waasland-Beveren van gisteravond is er te veel aan. KV Kortrijk zal wellicht vandaag nog het nodige doen. Ook Yannick Ferrera wordt genoemd als mogelijke opvolger in het Guldensporenstadion. (ESK/SK/YP)

Photo News Yannis Anastasiou.