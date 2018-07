FT België. Bondsparket vordert vier speeldagen schorsing voor Diedhiou (Moeskroen) De voetbalredactie

30 juli 2018

13u03 0 Jupiler Pro League Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Diedhiou riskeert vier duels schorsing

Het bondsparket heeft vier speeldagen schorsing en een boete van 4.000 euro gevorderd tegen Christophe Diedhiou. De verdediger van Moeskroen pakte zaterdag op het veld van Oostende uit met een slag in het gezicht van Indy Boonen. Scheidsrechter Wesley Alen toonde Diedhiou eerst de gele kaart, maar veranderde de kleur na tussenkomst van de videoref in rood, de eerste rechtstreekse uitsluiting van het nieuwe seizoen. Indien Moeskroen het voorstel tot minnelijke schikking aanvaardt, mist de Senegalese verdediger de thuiswedstrijden tegen Club Brugge (5 augustus), Antwerp (11 augustus) en Eupen (25 augustus), en de verplaatsing naar Anderlecht (17 augustus). In geval van weigering moeten club en speler dinsdagmiddag voor de Geschillencommissie van de KBVB verschijnen.

Filipovic hoort één speeldag tegen zich eisen

Lokeren zal het zaterdag op het veld van STVV mogelijk zonder Jakov Filipovic moeten zien te rooien. Het bondsparket stelde de Servische verdediger na zijn rode kaart van zondag tegen RC Genk een schorsing van één speeldag en een boete van 1.000 euro voor. Twintig minuten voor tijd haalde Filipovic de doorgebroken Uronen neer. Ref Bart Vertenten trok de logische rode kaart. Als Lokeren instemt met het strafvoorstel, mist Filipovic op speeldag twee de verplaatsing naar Sint-Truiden (11 augustus). In het andere geval spreekt de Geschillencommissie zich dinsdagnamiddag uit over het incident.