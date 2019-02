FT België. Bondsparket start onderzoek naar Carcela - Club wellicht zonder Wesley in derby - KBVB vervolgt Standard wegens wangedrag Luyindama De voetbalredactie

08 februari 2019

17u28

Duivels vijf keer in Boudewijnstadion bij kwalificaties EK 2020

De Rode Duivels zullen in 2019 hun vijf kwalificatiewedstrijden voor het EK 2020 in het Koning Boudewijnstadion afwerken. Dat liet fanclub 1895 vandaag weten en werd nadien bevestigd door de Belgische voetbalbond. Eerder was al bekend dat de Duivels vier wedstrijden in hun vertrouwde thuisbasis in de hoofdstad zouden afwerken. Het ging om de opener tegen Rusland (21 maart) en de duels tegen Kazachstan (8 juni), San Marino (10 oktober) en Cyprus (19 november). Nu is de Heizel ook bevestigd als decor voor de partij tegen Schotland (11 juni). De eerste twee landen uit elke poule plaatsen zich automatisch voor de eindronde van het EK. Vier landen kwalificeren zich vervolgens nog via play-offs, bepaald door de eindstand in de vier divisies van de Nations League, voor Euro 2020.

KBVB vervolgt Standard wegens wangedrag Luyindama

Standard moet op 15 februari voor de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) verschijnen omwille van het wangedrag van Christian Luyindama na de Clasico. De Congolese verdediger ruilde vorige maand Standard in voor Galatasaray, en kan niet rechtstreeks vervolgd worden omdat hij nu aangesloten is bij de Turkse bond. Daarom worden de Rouches vervolgd wegens het aanzetten tot verbaal geweld.

Luyindama was al een speler van Galatasaray toen de aftrap op Sclessin gegeven werd, maar eiste na de match wel een hoofdrol op. De bonkige verdediger jutte de thuissupporters op en riep meermaals “puta Anderlecht” door een megafoon, tot Zinho Vanheusden hem het zwijgen oplegde.

Met zijn actie zette hij aan tot haatdragende spreekkoren en verbale agressie, zo oordeelde de bondsprocureur. Hij vervolgt daarom Standard, dat op vrijdag 15 februari voor de Geschillencommissie Hoger Beroep moet komen. De club riskeert een sanctie, maar de KBVB kan Luyindama niets meer maken.

De politie van Luik stelde wel een proces-voorbaal op, wegens een inbreuk op de voetbalwet. De voetbalcel van Binnenlandse Zaken kan Luyindama een boete en een stadionverbod opleggen.

Bondsparket vervolgt Mehdi Carcela

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) start een disciplinaire procedure op tegen Mehdi Carcela, nadat de smaakmaker van Standard in de Clasico tegen RSC Anderlecht zijn middenvinger had opgestoken richting scheidsrechter Visser. Dat wordt door de KBVB bevestigd. Carcela zal voor de Geschillencommissie van de KBVB moeten komen, en riskeert een boete en een schorsing. Er is nog geen datum vastgelegd waarop hij op het bondsgebouw moet verschijnen.

De Marokkaanse middenvelder maakte afgelopen zondag in de fel beladen Clasico thuis tegen RSC Anderlecht (2-1) voor het oog van de camera’s een zogenaamde bras d’honneur nadat zijn doelpunt na tussenkomst van de videoref werd afgekeurd. Carcela stak ook zijn middenvinger op richting scheidsrechter Visser. Het incident zat niet in het wedstrijdrapport van Visser, maar bondsprocureur Kris Wagner leidde de disciplinaire vervolging in op basis van de tv-beelden. Dat kan als het gaat om “onbetamelijk of misplaatst gedrag dat aan de waakzaamheid van de scheidsrechters ontsnapte”, zoals hier het geval is.

Union ontsnapt aan boete voor uitgestelde match

Voetbalclub Union Sint-Gillis moet geen geld ophoesten voor de uitgestelde thuiswedstrijd tegen SK Lommel. Dat bevestigde de Pro League. “Het reglement omtrent verplichte veldverwarming is niet van kracht voor 1B.” Het Joseph Mariënstadion was afgelopen zaterdag voor de match tegen Lommel onbespeelbaar door de vrieskou en de sneeuwval, waardoor het duel uitgesteld moest worden. Profclubs wiens veld niet speelklaar is, riskeren boetes tot 125.000 euro tenzij er overmacht in het spel is.

Maar dat interne reglement van de Pro League is niet van kracht voor de clubs uit 1B, zo blijkt nu. “En dus ook niet van toepassing op deze situatie”, aldus woordvoerder Stijn Van Bever. Union ontving SK Lommel afgelopen woensdag en won de inhaalmatch met 1-0.

Club wellicht ook zonder Wesley in derby

Club Brugge moet het zondag in de stadsderby niet alleen zonder de geschorste Dennis stellen, ook zal Wesley zo goed als zeker geblesseerd toekijken. De Braziliaan kampt met een enkelblessure en zal ook vandaag niet meetrainen met de groep. Als blijkt dat hij ook morgen onvoldoende fit is om de training te hervatten, moet blauw-zwart zondag voor het eerst sinds zijn schorsing in augustus zonder de centrumspits aan de bak. De kans dat Wesley alsnog fit raakt, is klein, toch hoopt Club de aanvaller klaar te stomen voor het burenduel. Anderzijds is het aannemelijk dat de Bruggelingen geen al te grote risico’s zullen nemen met de topmatchen tegen Racing Genk en Anderlecht in het verschiet. Leko is zondag in dat geval aangewezen op Kaveh Rezaei, die vorig weekend in de slotfase van de match tegen AA Gent zijn wederoptreden vierde, of de nog maar net herstelde Vossen om de aanvalslinie te dragen. (TTV)

Bornauw pas fit voor play-offs

“De operatie verliep goed. Nu er alles aan doen om zo snel mogelijk terug te zijn.” Met die geruststellende woorden, een ingepakt rechterbeen en een opgestoken duim liet Sebastiaan Bornauw gisteren via Instagram weten dat hij in Antwerpen een ingreep aan de knie ondergaan had. Verkijk u evenwel niet op positivisme bij de jonge Anderlechtverdediger: verwacht wordt dat hij vier à zes weken out zal zijn, nadat een letsel aan het weefsel van de knieschijf met succes hersteld werd. Klopt die prognose, dan is Bornauw pas weer medisch fit voor de start van de play-offs. De jeugdinternational blesseerde zich op stage in San Pedro del Pinatar na een onschuldig contact. Rust volstond niet, na overleg met de medische staf bleek een operatie de beste optie om de pijn definitief de wereld uit te helpen. Bornauw, die volgens zijn entourage strijdlustig is, mocht gisteren al naar huis. Vanaf volgende week zal de revalidatie beginnen op Neerpede. (PJC)

Daar is Ito

Junya Ito (25) is in het land. De nieuwe Japanse flankaanvaller van Racing Genk arriveerde gisteren in België. Vandaag wordt hij rondgeleid op de club en krijgt hij een individueel programma. ‘s Avonds woont hij de topper tegen Standard bij. Vlak voor zijn vertrek vanuit Tokio stond Ito de Japanse pers te woord. “Ik heb er zin in”, zei hij. “Toen ik de kans kreeg om naar België en Genk te gaan heb ik niet getwijfeld. Tijdens de Asian Cup heb ik raad gevraagd aan een aantal ploegmakkers die al in Europa spelen. Zij waren lovend over Genk. Ik weet dat ze nu in de Europa League spelen en ik hoop volgend jaar in de Champions League te spelen.” Ito zal bij Genk het nummer 7 dragen. (KDZ)

Uronen opnieuw fit

Jere Uronen maakt vanavond opnieuw deel uit van de Genkse selectie. De Fin is hersteld van een kuitblessure. Of hij ook onmiddellijk in de basis staat, is afwachten, hij ligt in de balans met Casper De Norre. Ook Joseph Paintsil komt na een sterke invalbeurt tegen Waasland-Beveren in aanmerking voor een startbewijs, dat zou dan ten koste van Dieumerci Ndongala zijn. De blessures van Berge en Lucumi evolueren goed, maar zij trainen nog niet met de groep. (KDZ)

De Boeck: “Geschrokken? Ik heb gewoon de stoel weer op z’n plaats gezet”

Geen Geoffrey Mujangi Bia meer bij Lokeren. Glen De Boeck kwam gisteren voor het eerst terug op het ontslag van de middenvelder. Ook over de situatie van Ortwin De Wolf - de doelman werd vorig weekend verrassend opzijgezet - gaf hij nog wat toelichting. “Die keuze is niet definitief.”

Mujangi Bia werd de laan uit gestuurd nadat hij na een discussie met De Boeck een stoel op een koffie-apparaat had gegooid. “Ik heb dat incident gemeld, waarop de club een beslissing heeft genomen”, vertelt de T1. “Of ik hard geschrokken ben? Nee. Ik schrik van niets meer na 27 jaar in het voetbal. Ik heb me zelfs niet kwaad of druk gemaakt. Ik heb gewoon de stoel weer op z’n plaats gezet (lacht). Zoiets had ik wel nooit eerder meegemaakt, nee. Er was ook geen aanleiding voor hem om zo te reageren. Of ik Bia ga missen? In principe kan elke club een voetballer zoals hem, met zijn kwaliteiten, gebruiken. Maar voetbal is meer dan alleen talent. Zo simpel is het. Werkethiek, drive, mentaliteit. Als één van al die factoren niet is wat ze moet zijn, heb je een probleem. Kijk naar José (Cevallos, red.). Ik weet niet wat er met hem aan de hand is. Ook een jongen met heel veel talent, maar ook een goeie gast met de juiste mentaliteit. En toch komt het er niet uit nu. Ik praat veel met hem, maar weet niet wat er in hem leeft. Misschien heeft hij last van de situatie? Ik kan alleszins niks slechts zeggen over hem. Hij werkt en leeft als een prof. Alleen komt het er op zaterdag nog niet volledig uit.”

Ook verrassing alom toen De Boeck vorig weekend doelman Ortwin De Wolf verving door Davino Verhulst. “Zijn hoofd werd zot gemaakt door een topclub en zijn entourage”, luidde het. Gisternamiddag kwam De Boeck nog even terug op die beslissing. “Dat ik vorige week gewisseld heb, wil niet zeggen dat die keuze definitief is voor de rest van het seizoen”, aldus De Boeck. “Vorige week drong een ingreep zich op, en ik ga dit weekend niet opnieuw wisselen, maar als Ortwin de knop omdraait en zo blijft verder werken, zie ik niet in waarom hij dit seizoen niet alsnog in actie zou kunnen komen. Ik zag deze week een goede Ortwin op training. Daar ben ik blij om, die jongen moet gewoon verder werken.” (MVS)