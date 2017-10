FT België: bestuur Malinwa twijfelt over Ferrera - Weiler past voor Oostenrijk 07u19 1 Photo News Jupiler Pro League Hoe lang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Laatste kans of toch ontslag voor Ferrera?

KV Mechelen verloor zwaar in Eupen. Crisisberaad binnen de club gisteren. In principe krijgt Ferrera morgen tegen Lokeren nog een kans, maar dan is het wel van móeten. Het krediet is (bijna) op. Malinwa incasseerde 'Am Kehrweg' een ferme dreun: 4-1-verlies. Aanvallend niet efficiënt, verdedigend een drama. Hopelijk voor hen is dat van voorbijgaande aard. Door de nederlaag zakt KV Mechelen verder in het klassement, voorlaatste in de stand nu. "Ik hoop dat we ons dieptepunt bereikt hebben", aldus Ferrera. Zijn positie stond zaterdagavond, zaterdagnacht en zondag fel ter discussie. Een coach ontslaan is on-Mechels, liet voorzitter Timmermans optekenen voor de match op Eupen. En na de desastreuze afloop? "Ik blijf bij wat ik gezegd heb. We hebben al gepraat en we kunnen dat nog doen. De evaluatie is voor later. Niet nu. En zeker niet onmiddellijk na de match."

De evaluatie volgde al een paar uur later in Mechelen. Crisisvergadering Achter de Kazerne. Weekend in dubio voor het Mechelse bestuur. De trainer die hen vorig jaar op een zucht van play-off 1 bracht nog een kans geven of hem ontslaan door tegenvallende resultaten. Voorlopig zou het de eerste oplossing zijn. Ferrera krijgt morgen - behoudens last minute veranderingen - zijn laatste kans in de thuiswedstrijd tegen Lokeren. Druk van bovenaf, het is niet de gewoonte bij KV Mechelen. Moet je mee kunnen omgaan. Zo laag staan in dit stadium van de competitie is geleden van 2010-2011 met Marc Brys als coach. Onrustwekkend? Misschien niet. Malinwa eindigde toen zevende op het einde van het seizoen. Het kán dus.

Weiler weigert Oostenrijk

René Weiler wordt niet de nieuwe bondscoach van Oostenrijk. De voetbalbond had hem de voorbije week wel via de officiële weg benaderd. Na enkele dagen bedenktijd besloot de ex-coach van Anderlecht dat het op zijn 44ste nog te vroeg is om aan de slag te gaan als coach van een nationale ploeg. Hij gaat op zoek naar een nieuwe job als trainer van een club, liefst in de Duitse Bundesliga. (NVK)

