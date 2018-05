FT België: Anderlecht wil Markovic houden, aast op Nkaka én schuift anciens aan de kant - Standard heel ambitieus - Vermant vandaag op straat? De voetbalredactie

09 mei 2018

06u27 1 Jupiler Pro League Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over onze voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk binnenland.

Vermant vandaag op straat?

De dagen van Sven Vermant lijken geteld. Amper was er afgefloten in Zulte Waregem - Waasland-Beveren, of het bestuur van de bezoekers verliet het Regenboogstadion. Dat de Waaslanders volgend seizoen niet meer verder zouden gaan met Vermant was al enkele weken beslist, maar de 8-0 lijkt alles te hebben versneld. Gisteravond laat werd er immers in allerijl nog een spoedvergadering belegd met het Beverse bestuur. Enige mogelijke conclusie is dat de dagen van Vermant nu al geteld zijn. Vermoedelijk wordt hij vandaag ontslagen. Waasland-Beveren haalde onder Vermant 15 op 51, in de laatste 11 matchen pakte hij slechts 5 punten meer. (MVS)

Anderlecht wil Markovic houden

Een aankoopoptie is er niet, maar dat houdt Anderlecht niet tegen. Paars-wit onderzoekt hoe het Lazar Markovic (24), gehuurd van Liverpool en een smaakmaker in deze play-offs, langer kan houden. "Ik heb al een eerste keer met Devroe gesproken", aldus Markovic’ makelaar Milos Malenovic.

"Na het seizoen volgt een nieuw onderhoud. ­Lazar is in elk geval gelukkig in Anderlecht." Wat eveneens in het voordeel van RSCA spreekt, is dat Liverpool ­weinig toekomst ziet in Markovic. Het staat open voor een definitieve transfer, op voorwaarde dat het een deel van de geïnvesteerde 25 miljoen euro kan ­recupereren. Een verlenging van de uitleenbeurt is moeilijker, want Markovic ligt nog maar één seizoen onder ­contract in de Premier League.

Anderlecht aast op Nkaka (KVO)

Paars-wit wil niet alleen KV Oostende-verdediger Antonio Milic overnemen, ook heeft het middenvelder Aristote Nkaka (22) op de radar. De Brusselaars zien in de belofteninternational een prima versterking in de breedte. Nkaka is een ‘balafpakker’ die ook centraal achterin kan spelen. Eerder dit seizoen haalde Luc Devroe als technisch directeur bij KVO de 22-jarige Belg op bij Moeskroen voor slechts 300.000 euro. Nkaka deed het de ­voorbije maanden goed, maar liet zich wel negatief opmerken door twee uitsluitingen. Bronnen melden dat Nkaka bij die transfer meteen de ­belofte kreeg om aan het einde van dit seizoen de overstap naar Anderlecht te mogen maken.

Anderlecht schuift 'anciens' aan de kant

Na het vertrek van Roger Vanden Stock en het ontslag van Herman van Holsbeeck, zet Jo Van Biesbroek, CEO van Anderlecht, de door Marc Coucke gewilde herstructurering verder. Dat daarbij een aantal 'anciens' zouden sneuvelen, was al langer duidelijk. Het gaat om Pierre Leroy (ex-teammanager en verantwoordelijk voor het wagenpark), Yvon Verhoeven (Constant Vanden Stock Foundation), Pierre Desmet (Constant Vanden Stock Foundation), Jean-Pierre Kindermans (rondleidingen stadion) en Jean-Claude Collignon (infrastructuur). Vorig jaar hadden zij van Roger Vanden Stock nog een contract tot juni 2019 gekregen. Het is nu de bedoeling van de club om al die contracten een jaar eerder stop te zetten. "Er is nog niets definitief, met alle betrokkenen volgen nog individuele gesprekken", aldus perschef Steegen. (MJR)

Standard wil Carcela en Edmilson houden

Bij Standard zijn ze al volop bezig met de voorbereiding op volgend seizoen. De club wil de optie in het contract van Carcela lichten - een beslissing moet genomen worden voor 31 mei. Voorts hoopt Standard het contract van Edmilson, dat in 2019 afloopt, open te breken. Daarvoor lopen de gesprekken. De Rouches verlengden gisteren de contracten van oudgediende Réginal Goreux (30) en van de Kameroense international Collins Fai (25). De contractverlenging van Goreux is ietwat verrassend. Hij speelde amper dit seizoen, maar is belangrijk in de kleedkamer. Naast die contractverlengingen lichtte Standard ook de optie van 1,8 miljoen op verdediger Kostas Laifis (25) - een constante factor in de goede resultaten van de Rouches. De Cyprioot werd al twee seizoenen gehuurd van Olympiakos en komt nu definitief over van de Griekse topclub. Standard heeft voorts de intentie om de optie in het contract van rechtsachter Cavanda te lichten. (FDZ/SJH)

Einde seizoen voor Marin

Kopzorgen voor Ricardo Sá Pinto voor de wedstrijd in Anderlecht. Standard moet het tot het einde van dit seizoen doen zonder Razvan Marin. De middenvelder blesseerde zich zaterdag op training - hij bleef met zijn voet steken in het gras. De ligamenten van de enkel zijn geraakt, wat betekent dat de Roemeen een paar weken moet revalideren. Door de schorsing van Agbo en de afwezigheid van Marin moet Sá Pinto schuiven op het middenveld. (FDZ)