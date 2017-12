FT België: Anderlecht riskeert boete - Ook Bondsparket in beroep tegen schorsing Sa Pinto De voetbalredactie

Anderlecht riskeert boete voor incidenten in bekerduel tegen Standard

RSC Anderlecht wordt door het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vervolgd na supportersincidenten tijdens het bekerduel in het Astridpark tegen Standard (0-1). Enkele fans gooiden met projectielen (vuurpijl en plastieken bekers), waardoor scheidsrechter Luc Wouters besliste de geaccidenteerde "Classico" tijdelijk stil te leggen. Het Bondsparket stelde een minnelijke schikking van 2.000 euro boete voor.

In het begin van de tweede helft stuurde Wouters de spelers even de catacomben van het Constant Vanden Stockstadion in, nadat de gevelde Standard-speler Christian Luyindama met plastieken drankbekers was bekogeld. Luttele seconden eerder kwam ook een vuurpijl terecht op het terrein.

De wedstrijd kon hernomen worden, maar een kwartier voor tijd flirtten de paars-witte supporters met de definitieve staking van de match door een bierbeker tussen de vierde official en Standard-coach Ricardo Sa Pinto te gooien, met een Portugese commedia dell'arte als gevolg. Wouters liet de match, tot onbegrip van de Rouches, voortspelen en stuurde Sa Pinto de tribunes in. De Portugees werd twee weken geschorst, RSCA ontsnapte aan een forfaitnederlaag.

Als het van het Bondsparket afhangt, zal de landskampioen evenwel niet ontkomen aan een boete. Indien Anderlecht het schikkingsvoorstel van 2.000 euro niet zou aanvaarden, wordt de zaak ten gronde behandeld door de Geschillencommissie, komende dinsdag om 14u00. Paars-wit heeft tot zondag de tijd om een beslissing te nemen.

Antwerp-trainer Laszlo Bölöni gaat in beroep tegen voorwaardelijke sanctie

Antwerp-coach Laszlo Bölöni heeft beroep aangetekend tegen de voorwaardelijke straf die de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) hem vorige week oplegde. Dat bevestigde de KBVB vandaag.

Bölöni kreeg na de thuiswedstrijd tegen Standard (0-0) van 26 oktober een boete van 2.500 euro en een schorsing van twee weken, "waarbij zowel aan de schorsing als aan de boete uitstel wordt verleend".

De Roemeense trainer van de Great Old werd voorwaardelijk gestraft omdat hij de integriteit van scheidsrechter Bram Van Driessche na de partij in twijfel trok. Bölöni gaat niet akkoord en tekende zelf beroep aan. Zijn dossier komt op 15 december (14u00) op tafel bij de Geschillencommissie Hoger Beroep.

Bölöni kreeg van de Pro League al een boete van 5.000 euro op basis van een nieuw reglement om de scheidsrechter te beschermen. Eerder aanvaardde hij ook een boete van 1.000 euro, waarvan 500 euro met uitstel, omdat hij tijdens het duel tegen Standard naar de tribunes werd verwezen. Bölöni trapte na meerdere waarschuwingen een tweede bal op het veld.

Ook Bondsparket in beroep

Na Standard heeft ook het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) beroep aangetekend tegen de twee weken schorsing die trainer Ricardo Sa Pinto dinsdag kreeg van de Geschillencommissie. Sa Pinto werd geschorst van 7 tot en met 21 december en mocht dus niet in de dug-out van Standard plaatsnemen tijdens de competitieduels tegen Waasland-Beveren (08/12) en AA Gent (16/12) en het bekerduel op het veld van KV Oostende (12/12). Die schorsing kreeg hij na zijn bizarre gedrag tijdens het bekerduel in en tegen Anderlecht (0-1) in de achtste finales van de Croky Cup. De Portugese trainer lag, nadat hij met een beker was bekogeld, bijna een minuut onbewogen op het terrein en ging na zijn tribuneverwijzing door het lint.

Het Bondsparket had Sa Pinto graag zes weken buitenspel gezet en tekende dus beroep aan. Eerder deed Standard, dat voor de vrijspraak zal pleiten, dat ook al. De Geschillencommissie Hoger Beroep zal het dossier vrijdagmiddag opnieuw behandelen.

Het Bondsparket gaat ook in beroep tegen de vrijspraak die de Geschillencommissie dinsdag toekende aan Ruslan Malinovskyi (KRC Genk) en Ahmel El Messaoudi (KV Mechelen). Ook met de sanctie van drie speeldagen schorsing die Lokeren-aanvaller Lewis Enoh kreeg na een elleboogstoot gaat de procureur niet akkoord. Nochtans is dat een zwaardere straf dan de drie speeldagen schorsing, waarvan één met uitstel, die het Bondsparket zelf vroeg. Wellicht heeft de afwezigheid van speler en club tijdens de zitting van dinsdag iets te maken met het beroepschrift.

Anderlecht wil Bosnische international

In de zoektocht naar polyvalente defensieve versterkingen staat Ognjen Vranjes (28) hoog op de verlanglijst van Anderlecht. Dat melden Griekse bronnen ons. Vranjes is een centrale verdediger bij de Griekse topclub AEK Athene, maar kan ook als rechtsachter uit de voeten. Op die positie is hij basisspeler bij de Bosnische nationale ploeg. Toen Vranjes in oktober met 3-4 van de Rode Duivels verloor, had Anderlecht een scout in de tribunes zitten, die met een positief rapport terugkeerde naar Brussel. Hein Vanhaezebrouck heeft al zijn zegen gegeven om de Bosniër in januari te halen - nu zijn de wisselmogelijkheden achterin te beperkt - maar dan zal paars-wit wel een financiële inspanning moeten leveren. AEK wil 2,5 miljoen vangen. Ook Basaksehir toont interesse. (PJC)

Matias Suarez moet Anderlecht schadevergoeding van 500.000 euro

Matias Suarez moet aan Anderlecht een schadevergoeding van 500.000 euro betalen. De Argentijn verbrak in de zomer van 2016 eenzijdig zijn contract bij paars-wit. Suarez greep de terreurdreiging in ons land - drie maanden voordien ontploften er bommen in Zaventem en de Brusselse metro - aan om zijn vertrek bij Anderlecht te claimen. "Ik voel me niet meer veilig", luidde zijn uitleg. Anderlecht ging meteen in het tegenoffensief en kondigde juridische stappen aan. De Wereldvoetbalbond (FIFA) boog zich over de zaak. Een panel van internationale sportjuristen oordeelde nu dat de terreurdreiging voor Suarez geen grondige reden vormde om zijn contract bij Anderlecht te verbreken. De Argentijn moet de Brusselse club een schadevergoeding van 500.000 euro betalen. Suarez en Anderlecht kunnen tegen de beslissing nog in beroep gaan. (Het Nieuwsblad)

Geen + label voor Anderlecht

De Pro League heeft vandaag vijftien van haar leden in de bloemetjes gezet door hen het Pro League+ label toe te kennen. Dat keurmerk werd in 2017 voor het eerst aan profclubs toegekend die een "kwaliteitsvolle communitywerking" op poten hebben gezet.

"Het Pro League+ label wordt toegekend aan Pro League clubs die het voorbije jaar een kwaliteitsvolle communitywerking opzetten op basis van een beleidsplan met aandacht voor de lokale context, duurzame partnerschappen en waardevolle activiteiten", verklaarde Stijn Van Bever van de Pro League. "De evaluatie van de werkingen gebeurde door een jury op basis van de ingediende beleidsplannen en de analyse van de werkingen van de clubs."

De clubs uit de Jupiler Pro League (1A) die het keurmerk in ontvangst mochten nemen zijn AA Gent, Antwerp, Club Brugge, KRC Genk, KV Kortrijk, KV Mechelen, KV Oostende, Sporting Charleroi, Sporting Lokeren, Standard en Waasland-Beveren. Van de G5 is RSC Anderlecht de enige die het label niet kreeg. Ook Eupen, STVV, Moeskroen en Zulte Waregem vielen niet in de prijzen.

In de Proximus League (1B) kregen OH Leuven, KVC Westerlo, KSV Roeselare en SK Lierse het Pro League+ label. De vijftien gelauwerde clubs ontvangen ook 75.000 euro aan subsidies om hun communitywerking verder te ondersteunen. Een speciale vermelding is er voor AA Gent en OHL, die van de jury de hoogste scores kregen.

De labels zijn de opvolgers van de Pro League+ Awards, die de voorbije drie seizoenen werden uitgereikt (telkens aan Club Brugge). "Omdat intussen het aantal clubs met een sterke communitywerking groeide, werd besloten om elke club met een sterke of groeiende communitywerking te belonen", aldus Van Bever.